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    One UI 6.1 ile gelecek tüm özellikler belli oldu: Devasa bir güncelleme olacak

    Samsung, halihazırda akıllı telefonlarını One UI 6.0 ve Android 14 sürümüyle güncellerken bir yandan da One UI 6.1 güncellemesini hazırlıyor. One UI 6.1 oldukça büyük bir güncelleme olacak.
    One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung son sürat One UI 6.0 ve Android 14 güncellemelerini sürdürürken aynı zamanda One UI 6.1 sürümü üzerinde de çalışıyor. Normal şartlarda ana sürüm dışındaki güncellemelerde çok fazla yeni özellik beklemeyiz fakat One UI 6.1, yapay zeka özellikleriyle birlikte çok sayıda önemli değişiklikler getiriyor. Samsung’un Pixel telefonlardaki bazı özellikleri de One UI 6.1 ile getireceğini görüyoruz.

    Galaxy S24'ün duyurulmasına bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, neredeyse tüm donanım özellikleri şimdiden sızdırıldı. One UI 6.1'in ise Galaxy S24 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    One UI 6.1 ile gelen yenilikler

    Sızdırılan One UI 6.1 özellikleri arasında üretken yapay zeka detayları dikkat çekiyor. Bu özellikler arasında, girdiye dayalı olarak duvar kağıtları oluşturabilen yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu yer alıyor. Görünüşe göre, öznenin adı ve arka plan ayrıntılarını girdi olarak kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş duvar kağıtları elde edilebilecek. Kilit ekranı ayrıca portre ve hava durumu efektleri ekleme seçeneğine de sahip olacak.

    One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    One UI 6.1'in yerleşik fotoğraf editörü, basit bir sürükle-bırak hareketiyle nesnelerin yerini değiştirme olanağı sunacak. Bir görselden bir özne veya nesne seçip başka bir görsele yerleştirebilirsiniz. Ayrıca galerinizdeki mevcut görüntüleri genişletmenize de olanak tanıyor. Örneğin, resimler üzerinde düzeltme yapabilirsiniz ve resim düzenleyici var olmayan ayrıntıları doldurabilir. Fotoğraf düzenleyici ayrıca çizimler ve çıkartmalar gibi düzenlemeleri yinelemenize ve geri almanıza olanak tanıyor. Tüm bunlar aslında Pixel 8 ile birlikte gördüğümüz Google’ın yapay zeka özelliklerine çok benziyor.
    One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    One UI 6.1 güncellemesinden nasibini alan bir diğer uygulama ise Samsung Notes, olacak. Notes artık uzun metinleri maddelere dönüştürebilecek bir özetleme özelliğine sahip olacak. Ayrıca el yazısı notlarınızı metne dönüştürdükten sonra otomatik olarak biçimlendirebilecek.
    One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    One UI 6.1 ayrıca sesli aramaları, aramadaki her iki kişi için de bir dilden diğerine canlı olarak çevirebilecek. Bu özellik birkaç hafta önce Samsung tarafından, firmanın kendi bünyesindeki ilk büyük dil modeli olan Samsung Gauss yapay zekasının bir özelliği olarak duyurulmuştu.

     

    One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    One UI 6.1 ayrıca Samsung telefonlara Voice Focus özelliğini de getiriyor. Bu özellik bazı orta sınıf ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda zaten mevcut, ancak One UI 6.1 güncellemesiyle üst düzey telefonlara gelecek. Ayrıca, telefonun pilini %80'e kadar şarj eden ve kullanıcı uyanmadan hemen önce %100'e kadar şarj etmeye devam eden yeni bir Pil Koruma özelliği de getirecek. Bu özellik üç kademeli olacak: “Basit”, “Uyarlanabilir” ve “Maksimum”.

    One UI 6.1 özellikleri

    • Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları
    • Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri
    • Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme
    • Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes
    • Görüşmeler sırasında canlı çeviri
    • Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus
    • Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek
    • Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme
    • Yeni veya iyileştirilmiş animasyonlar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 2 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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