One UI 6.1 ile gelecek tüm özellikler belli oldu: Devasa bir güncelleme olacak

Galaxy S24'ün duyurulmasına bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, neredeyse tüm donanım özellikleri şimdiden sızdırıldı. One UI 6.1'in ise Galaxy S24 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
One UI 6.1 ile gelen yenilikler
Sızdırılan One UI 6.1 özellikleri arasında üretken yapay zeka detayları dikkat çekiyor. Bu özellikler arasında, girdiye dayalı olarak duvar kağıtları oluşturabilen yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu yer alıyor. Görünüşe göre, öznenin adı ve arka plan ayrıntılarını girdi olarak kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş duvar kağıtları elde edilebilecek. Kilit ekranı ayrıca portre ve hava durumu efektleri ekleme seçeneğine de sahip olacak.
One UI 6.1 özellikleri
Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları
Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri
Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme
Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes
Görüşmeler sırasında canlı çeviri
Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus
Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek
Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme
@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.