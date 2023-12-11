One UI 6.1 ile gelecek tüm özellikler belli oldu: Devasa bir güncelleme olacak

Tam Boyutta Gör Samsung son sürat One UI 6.0 ve Android 14 güncellemelerini sürdürürken aynı zamanda One UI 6.1 sürümü üzerinde de çalışıyor. Normal şartlarda ana sürüm dışındaki güncellemelerde çok fazla yeni özellik beklemeyiz fakat One UI 6.1, yapay zeka özellikleriyle birlikte çok sayıda önemli değişiklikler getiriyor. Samsung’un Pixel telefonlardaki bazı özellikleri de One UI 6.1 ile getireceğini görüyoruz.

Galaxy S24'ün duyurulmasına bir aydan daha uzun bir süre olmasına rağmen, neredeyse tüm donanım özellikleri şimdiden sızdırıldı. One UI 6.1'in ise Galaxy S24 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

One UI 6.1 ile gelen yenilikler

Sızdırılan One UI 6.1 özellikleri arasında üretken yapay zeka detayları dikkat çekiyor. Bu özellikler arasında, girdiye dayalı olarak duvar kağıtları oluşturabilen yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturucu yer alıyor. Görünüşe göre, öznenin adı ve arka plan ayrıntılarını girdi olarak kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulmuş duvar kağıtları elde edilebilecek. Kilit ekranı ayrıca portre ve hava durumu efektleri ekleme seçeneğine de sahip olacak.

Tam Boyutta Gör One UI 6.1'in yerleşik fotoğraf editörü, basit bir sürükle-bırak hareketiyle nesnelerin yerini değiştirme olanağı sunacak. Bir görselden bir özne veya nesne seçip başka bir görsele yerleştirebilirsiniz. Ayrıca galerinizdeki mevcut görüntüleri genişletmenize de olanak tanıyor. Örneğin, resimler üzerinde düzeltme yapabilirsiniz ve resim düzenleyici var olmayan ayrıntıları doldurabilir. Fotoğraf düzenleyici ayrıca çizimler ve çıkartmalar gibi düzenlemeleri yinelemenize ve geri almanıza olanak tanıyor. Tüm bunlar aslında Pixel 8 ile birlikte gördüğümüz Google’ın yapay zeka özelliklerine çok benziyor.

Tam Boyutta Gör One UI 6.1 güncellemesinden nasibini alan bir diğer uygulama ise Samsung Notes, olacak. Notes artık uzun metinleri maddelere dönüştürebilecek bir özetleme özelliğine sahip olacak. Ayrıca el yazısı notlarınızı metne dönüştürdükten sonra otomatik olarak biçimlendirebilecek.

Tam Boyutta Gör One UI 6.1 ayrıca sesli aramaları, aramadaki her iki kişi için de bir dilden diğerine canlı olarak çevirebilecek. Bu özellik birkaç hafta önce Samsung tarafından, firmanın kendi bünyesindeki ilk büyük dil modeli olan Samsung Gauss yapay zekasının bir özelliği olarak duyurulmuştu.

One UI 6.1 yepyeni bir özellikle geliyor! Pilinizi koruyacak 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör One UI 6.1 ayrıca Samsung telefonlara Voice Focus özelliğini de getiriyor. Bu özellik bazı orta sınıf ve giriş seviyesi akıllı telefonlarda zaten mevcut, ancak One UI 6.1 güncellemesiyle üst düzey telefonlara gelecek. Ayrıca, telefonun pilini %80'e kadar şarj eden ve kullanıcı uyanmadan hemen önce %100'e kadar şarj etmeye devam eden yeni bir Pil Koruma özelliği de getirecek. Bu özellik üç kademeli olacak: “Basit”, “Uyarlanabilir” ve “Maksimum”.

One UI 6.1 özellikleri

Yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtları

Kilit ekranı için hava durumu ve portre efektleri

Yapay zeka ile fotoğraf sahnelerinde nesnelerin yerini değiştirme ve bir fotoğrafı sınırlarının ötesine genişletme

Yapay zeka ile geliştirilmiş Samsung Notes

Görüşmeler sırasında canlı çeviri

Yüksek sesli ortamlarda izolasyon sağlayan Voice Focus

Nesneleri bir görüntüden diğerine taşıyabilmek

Geliştirilmiş pil koruma özellikleri ve özelleştirme

Yeni veya iyileştirilmiş animasyonlar

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One UI 6.1 ile devasa yenilikler geliyor: İşte özellikler