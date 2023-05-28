Redmi 12'nin lansman tarihi ve fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

İşte Redmi 12'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:
Dealabs tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Redmi 12'nin 2 Haziran'da küresel pazarlarda piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. MediaTek Helio G88'den güç alacak cihaz, 2460×1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç Full HD+ IPS bir ekrana sahip olacak.
68,60 mm×76,28 mm×8,17 mm ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak cihaz, Argent (metal gümüş), Mavi ve Noir (siyah) olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Son olarak cihazın 4 GB + 128 GB varyantı için Avrupa'da 199 Euro'luk fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)