Redmi 12'nin lansman tarihi ve fiyatı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, şimdilerde Redmi 12'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen Redmi 12'nin bazı özellikleri ve fiyatı, yakın bir zamanda ortaya çıktı.

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İşte Redmi 12'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Dealabs tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Redmi 12'nin 2 Haziran'da küresel pazarlarda piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. MediaTek Helio G88'den güç alacak cihaz, 2460×1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç Full HD+ IPS bir ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ve Android 12 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile kutudan çıkacak. Cihazın arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacakken ön tarafında ise 8MP selfie kamerası bulunacak.

68,60 mm×76,28 mm×8,17 mm ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak cihaz, Argent (metal gümüş), Mavi ve Noir (siyah) olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Son olarak cihazın 4 GB + 128 GB varyantı için Avrupa'da 199 Euro'luk fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Redmi 12'nin lansman tarihi ve fiyatı ortaya çıktı