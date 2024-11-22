Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google, bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaparak Pixel serisini Android 15 yerine Android 14 ile duyurdu. Bu da diğer üreticiler için uzun bir bekleyişe neden olmuş durumda. Samsung ise, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını halen sürdürüyor. Geçtiğimiz saatlerde de kararlı Samsung One UI 7.0 güncellemesi için tarih bilgisi paylaşıldı.

One UI 7.0 güncellemesi için tarih verildi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde, beta kullanıcılarına açılacak. Son raporlara göre One UI 7.0 Beta'nın Aralık ayının ilk haftasında Galaxy S24 serisi için yayınlanması bekleniyor. Ardından yaklaşık 2-3 hafta sonra S23 ailesi için sunulacak.

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Galaxy S22 modellerinin ise bu yıl betayı alıp almayacağı belirsiz ancak S21 ailesi kesinlikle beta programının bir parçası olmayacak. Dolayısıyla Beta programı yaklaşık iki ay sürecek ve son kararlı sürümün Şubat ayında yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra erişilebilir olacağını söyleyelim.

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Tam Boyutta Gör Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.

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Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi paylaşıldı: İşte tarihler