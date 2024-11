Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesi için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. One UI 7'nin şimdiye kadarki en iyi One UI olması bekleniyor. İşte güncelleme için beklenen tarih...