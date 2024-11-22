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    Anlık Bildirim

    Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi sızdırıldı: İşte beklenen tarih

    Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesi için yeni bir tarih bilgisi paylaşıldı. One UI 7'nin şimdiye kadarki en iyi One UI olması bekleniyor. İşte güncelleme için beklenen tarih...
    Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi paylaşıldı: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Google, bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaparak Pixel serisini Android 15 yerine Android 14 ile duyurdu. Bu da diğer üreticiler için uzun bir bekleyişe neden olmuş durumda. Samsung ise, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını halen sürdürüyor. Geçtiğimiz saatlerde de kararlı Samsung One UI 7.0 güncellemesi için tarih bilgisi paylaşıldı. 

    One UI 7.0 güncellemesi için tarih verildi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, One UI 7'nin ilk olarak Galaxy S25 serisi ile kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde, beta kullanıcılarına açılacak. Son raporlara göre One UI 7.0 Beta'nın Aralık ayının ilk haftasında Galaxy S24 serisi için yayınlanması bekleniyor. Ardından yaklaşık 2-3 hafta sonra S23 ailesi için sunulacak. 

    Galaxy S22 modellerinin ise bu yıl betayı alıp almayacağı belirsiz ancak S21 ailesi kesinlikle beta programının bir parçası olmayacak. Dolayısıyla Beta programı yaklaşık iki ay sürecek ve son kararlı sürümün Şubat ayında yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra erişilebilir olacağını söyleyelim.

    One UI 7.0 beklenen yenilikler

    Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

    Samsung One UI 7.0 güncelleme takvimi paylaşıldı: İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor. 

    Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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