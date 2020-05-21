Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

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Dönem dönem askeri standartlarda dayanıklılık sunan Galaxy Xcover veya Active akıllı telefon modelleri piyasaya süren Samsung bu kez farklı bir strateji izliyor. Galaxy S20 Tactical Edition taktik birimleri için geliştirildi.

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Galaxy S20 Tactical Edition neler sunuyor?

Galaxy S20 Tactical Edition ile ilgili aslında net bilgiler yok. Askeri standartlarda dayanıklılık sunduğu ifade edilen telefon sağlam bir kılıf içerisinde görüntülenmiş ancak kasanın kendisinde ne tür standartlar var belirtilmemiş.

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6.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 12GB RAM, 128GB depolama, 4000mAh kapasite, orijinalindeki kamera paketi şeklinde özellikler sunan modelin yazılım tarafı da dikkat çekici.

Gece görüş gözlükleri takılı iken ekranı otomatik olarak açan veya kapatan bir mod mevcut. Hayalet modu ise tüm kablosuz bağlantıları kapatıyor. Ara yüz NSA tarafından onaylı iki katmanlı şifreleme ile korunuyor. Ayrıca siber saldırılara karşı sürekli tarama, travma gözetim seti şeklinde uygulamalara da destek sunuyor. Galaxy S20 Tactical Edition modeli sonbaharda piyasada olacak.

https://www.cnet.com/news/samsung-unveils-the-galaxy-s20-tactical-edition/

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