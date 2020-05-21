Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

    Galaxy S20 Tactical Edition adından da anlaşılacağı üzere taktik birimleri için geliştirilen ve buna uygun yazılımlarla donatılmış dayanıklılık odaklı bir amiral gemisi.
    3 sa.
    954
    15
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Dönem dönem askeri standartlarda dayanıklılık sunan Galaxy Xcover veya Active akıllı telefon modelleri piyasaya süren Samsung bu kez farklı bir strateji izliyor. Galaxy S20 Tactical Edition taktik birimleri için geliştirildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy Buds ve Samsung aksesuarları var

    Galaxy S20 Tactical Edition neler sunuyor?

    Galaxy S20 Tactical Edition ile ilgili aslında net bilgiler yok. Askeri standartlarda dayanıklılık sunduğu ifade edilen telefon sağlam bir kılıf içerisinde görüntülenmiş ancak kasanın kendisinde ne tür standartlar var belirtilmemiş.

    Ayrıca Bkz. "Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı"

    6.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 12GB RAM, 128GB depolama, 4000mAh kapasite, orijinalindeki kamera paketi şeklinde özellikler sunan modelin yazılım tarafı da dikkat çekici.

    Gece görüş gözlükleri takılı iken ekranı otomatik olarak açan veya kapatan bir mod mevcut. Hayalet modu ise tüm kablosuz bağlantıları kapatıyor. Ara yüz NSA tarafından onaylı iki katmanlı şifreleme ile korunuyor. Ayrıca siber saldırılara karşı sürekli tarama, travma gözetim seti şeklinde uygulamalara da destek sunuyor. Galaxy S20 Tactical Edition modeli sonbaharda piyasada olacak.



    https://www.cnet.com/news/samsung-unveils-the-galaxy-s20-tactical-edition/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheJudgé 5 dk.
    Camı kurşun geçirmez değilmiş alınmaz bence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa.
    askeri amaçlıysa ekran camı daha kalın ve düz olmalıydı.bir de 4000mah değil de 6000-7000mah lazım.kapsama zayıf yerlerde modem çok daha yüksek güçte çalışacaktır.tabi standart Li-Ion batarya da olmaz.karda ve güneş altında zorlu sıcaklıklarda 3-4 yıl eskimeden çalışması için askeri standartta pille değiştirilmesi lazım.bu yönleri çok zayıf geldi bana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TakemasterTR (Deniz ) 3 sa.
    Galiba ihtiyacım olan telefon bu. Hazır benim S7 de eskimişken alacağım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor 57 dk. Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor 1 sa. Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi 1 sa. HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır? 2 sa. Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor 2 sa. Twitter seçili kişilerin cevap vermesi özelliğini test ediyor 2 sa. THY uçuşları durdurma kararını uzattı 3 sa. Ağustos ayında çıkacak Serious Sam 4: Planet Badass için yeni bir video yayınlandı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S20 Tactical Edition tanıtıldı: İşte özellikleri Sonraki Honor X10 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 13 sa. CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu 14 sa. Justice League'in tam 4 saat uzunluğunda Zach Snyder versiyonu yayınlanacak 14 sa. Realme X3 SuperZoom'un tanıtım tarihi resmen açıklandı 14 sa. Tiktok'un ana şirketi ByteDance, 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 15 sa. Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor 15 sa. Dünyanın ilk otonom elektrikli scooter filosu için çalışmalar başladı 16 sa. Volvo otomobiller artık 180 km/s hızın üzerine çıkamayacak 16 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında 16 sa. iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir 17 sa. iOS 13.5 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve çözülen sorunlar 17 sa. Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı 18 sa. Call of Duty 2020'de Soğuk Savaş ve Vietnam'a gidiyoruz 19 sa. Bakan açıkladı: Seyahatlerde HES kodu uygulaması başlıyor 19 sa. AppAnnie araştırma şirketinden BiP'e övgü 20 sa. Realme Narzo 10'un ilk partisi 2 dakikada tükendi 20 sa. Huawei, Google'a alternatif arama uygulamasını yayınladı 21 sa. Razer Opus kulaklığı aktif gürültü engelleme ile geliyor 21 sa. Makyajlı E-Serisi Coupe ve Cabrio'dan yeni teaser geldi 22 sa. Alcatel markası iki yeni giriş seviyesi telefon tanıttı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi