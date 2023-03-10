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    Anlık Bildirim

    Beklenen Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite şimdi Türkiye’de! İşte fiyatlar

    Xiaomi’nin yeni akıllı telefon serisi sonunda Türkiye’ye de geldi. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinden oluşan seri, Türkiye fiyatları ile dikkat çekiyor.
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    İşte Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite Türkiye fiyatları Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda ve haftalarda duyurulan yeni Xiaomi 13 serisi beklendiği gibi Türkiye pazarına giriş yaptı. Seri ilk olarak Çin pazarında satışa çıkmış ve ardından küresel pazar yolculuğuna başlamıştı. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin şimdiki durağı Türkiye olurken fiyatları ise dikkat çekici.

    Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite fiyatı ne kadar?

    Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite fiyatı Tam Boyutta Gör
    Resmi Xiaomi sitesinde açıklanan fiyat bilgilerine göre Xiaomi 13 Lite fiyatı 15.999 TL, Xiaomi 13 Pro fiyatı 38.999 TL ve Xiaomi 13 fiyatı 28.599 TL olarak belirlenmiş.
    • Xiaomi 13 (12 GB + 256 GB): 28.599 TL
    • Xiaomi 13 Pro (12 GB + 512 GB): 38.999 TL
    • Xiaomi 13 Lite (8 GB + 256 GB): 15.999 TL

    Bu fiyatlarla birlikte Xiaomi’nin en azından şimdilik bir kampanyası bulunmadığını da belirtelim. Öte yandan Türkiye’de uygun fiyata üst seviye telefon olarak algılanan Xiaomi’nin artık kendisi pazarın üst düzey oyuncularıyla aynı yere konumlandırdığını da söyleyelim. Ek olarak Poco ve Redmi markaları altında Xiaomi, beklenen daha uygun fiyatlı telefonlarını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla bir süredir bunun net sinyallerini görüyorduk. Xiaomi 13 serisi ise gerek donanım gerekse kamera yetenekleri bakımından olukça üst düzey cihazlar.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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