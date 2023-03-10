Beklenen Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite şimdi Türkiye’de! İşte fiyatlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda ve haftalarda duyurulan yeni Xiaomi 13 serisi beklendiği gibi Türkiye pazarına giriş yaptı. Seri ilk olarak Çin pazarında satışa çıkmış ve ardından küresel pazar yolculuğuna başlamıştı. Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite modellerinin şimdiki durağı Türkiye olurken fiyatları ise dikkat çekici.

Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite fiyatı ne kadar?

Xiaomi 13 (12 GB + 256 GB): 28.599 TL

Xiaomi 13 Pro (12 GB + 512 GB): 38.999 TL

Xiaomi 13 Lite (8 GB + 256 GB): 15.999 TL

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Bu fiyatlarla birlikte Xiaomi’nin en azından şimdilik bir kampanyası bulunmadığını da belirtelim. Öte yandan Türkiye’de uygun fiyata üst seviye telefon olarak algılanan Xiaomi’nin artık kendisi pazarın üst düzey oyuncularıyla aynı yere konumlandırdığını da söyleyelim. Ek olarak Poco ve Redmi markaları altında Xiaomi, beklenen daha uygun fiyatlı telefonlarını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla bir süredir bunun net sinyallerini görüyorduk. Xiaomi 13 serisi ise gerek donanım gerekse kamera yetenekleri bakımından olukça üst düzey cihazlar.

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İşte Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite Türkiye fiyatları