Beklenen Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite şimdi Türkiye’de! İşte fiyatlar

Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite fiyatı ne kadar?
- Xiaomi 13 (12 GB + 256 GB): 28.599 TL
- Xiaomi 13 Pro (12 GB + 512 GB): 38.999 TL
- Xiaomi 13 Lite (8 GB + 256 GB): 15.999 TL
Bu fiyatlarla birlikte Xiaomi’nin en azından şimdilik bir kampanyası bulunmadığını da belirtelim. Öte yandan Türkiye’de uygun fiyata üst seviye telefon olarak algılanan Xiaomi’nin artık kendisi pazarın üst düzey oyuncularıyla aynı yere konumlandırdığını da söyleyelim. Ek olarak Poco ve Redmi markaları altında Xiaomi, beklenen daha uygun fiyatlı telefonlarını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla bir süredir bunun net sinyallerini görüyorduk. Xiaomi 13 serisi ise gerek donanım gerekse kamera yetenekleri bakımından olukça üst düzey cihazlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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