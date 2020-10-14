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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir?

    Apple, iPhone 12 serisinin ekranında, dayanıklılığı dört kat arttıran Ceramic Shield adında özel bir teknoloji kullanıyor. Peki bu teknoloji nedir?
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir?
    Tam Boyutta Gör

    Son birkaç yıldır iPhone modellerinde "şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı cam" iddiasında bulunan Apple, iPhone 12 modellerinde farklı bir materyale geçiş yaparak, bu iddiasını daha da öteye taşıyor.

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    Ceramic Shield ile 4 kata daha fazla dayanıklılık

    Apple, tüm iPhone 12 modellerinin ekranını Ceramic Shield adında bir malzeme ile koruma altına alıyor. ABD'li teknoloji devi, bu malzemeyi şu şekilde tanımlıyor: "Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Kulağa kolay gibi gelse de, seramiğin kendisi şeffaf bir materyal olmadığı için bu aslında son derece zor bir işlem. Kristallerin türünü ve kristallik derecesini kontrol altında tutarak, geliştirdiğimiz özel bir formül sayesinde seramiğin sertliğini en üst düzeye çıkarırken optik açıdan şeffaf olabilmesini sağlıyoruz. Ve bu çığır açıcı yöntem, Ceramic Shield’ı ekran için ideal hale getiriyor. Akıllı telefon dünyasında ilk defa kullanılan bu materyal, diğer tüm akıllı telefon camlarından çok daha sağlam."

    Ekranın çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak için arka camda kullanılan çift iyon değişimi işleminin aynısını burda da uyguladıklarını belirten Apple, bu sayede kullanıma bağlı olarak oluşabilecek çiziklere karşı tam koruma sağlandığını beliritiyor. 

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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    120hz veremeyince bu tür saçmalıklara yönelmişler..
    Yanıtla +17
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf.
    kendine guvenen apple fanlari kilifsiz kullanabilir
    Yanıtla +15
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf.
    kutuya adaptör bile koymayan çevreci apple, seneye ahşap kaplama tanıtmanı bekliyorum. hatta geri dönüştürülmüş olursa daha çevreci olur.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 1 hf.
    Kasayı adam etmişler sonunda. Eski bir apple yeni bir Android kullanıcısı olarak beğendim. Olmask gereken budur.
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    transverse (tr tr) 1 hf.
    Glassy ceramic kristal olamaz zaten amorph olur. Laf cambazlığı.
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    aozgec 1 hf.
    bence apple buna para harcayacağına uygun bir ekran versin biz nasılsa ekran koruyucuyu yine takcaz. gereksiz maliyet sonrası telefon fiyatıda yükseliyor tabe...
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi)
    Çoğu ergen anne babasına yalvar yakar en son Iphone aldırıp sonra pantolonların kıç cebinde salıncağa binip camını kırıyorlar. Daha sağlam cam olur ise en azından anne babası telefon fiyatını ödeyemeden eve haciz gelmeden bir sene daha idare ettirebilir telefonunu.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Millete sobalardaki borcamdan telefonda yapsan o ekran yine çizilir yine kırılır , fizik başka bişey herşey düşüş açısı ve uygulanan dirençe bağlı..
    Yanıtla +1
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf.
    iPhone12Pro için 999$ fiyat belirlenmiş;

    Şayet bu fiyat ile bugün ithal edilse;

    Gümrük girişi 7.900₺

    -%1 Kültür Bakanlığı payı 79₺

    -%10 TRT bandrol ücreti 798₺

    -%50 ÖTV 4.388₺

    -%18 KDV 2.369₺

    7.900₺ gümrük girişli telefon 7.634₺ vergi ile bayi karı hariç 15.534₺ olmakta.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ozansirinn
    onların vergisini düşmelisin hacı.
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf.
    kutuya adaptör bile koymayan çevreci apple, seneye ahşap kaplama tanıtmanı bekliyorum. hatta geri dönüştürülmüş olursa daha çevreci olur.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    galaxyg (Yağız Tümer) 1 hf. ceo-tr
    Zaten apple watchlar ipadlar macbooklar geri dönüşütürlmüş alüminyumdan üretiliyor

    Macbookda bu oran % 100
    Yanıtla
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. en beğenilen
    120hz veremeyince bu tür saçmalıklara yönelmişler..
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf.
    kendine guvenen apple fanlari kilifsiz kullanabilir
    Yanıtla +15
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 hf.
    Seneye amiral gemisi tüm Android modellerde
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    fhrstw 1 hf. scanh
    İnovasyonu başka markalarda yapıyor ama tüketici güvendiği markadan olmayınca burun kıvırıyor. Aslında bu zamana kadar çok yenilikçi hatta modüler telefonlar bile geldi. Ama işte hiç birinin apple kadar güçlü bir marka algısı yoktu. İlk çentik çıktığı zaman bunu kim alır delilik demiştim satış rekoru kırdı
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    5961 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 12, apple event ve
    3 etiket daha Apple Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
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