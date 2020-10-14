iPhone 12'yi 4 kat daha sağlam yapan Ceramic Shield teknolojisi nedir?

Son birkaç yıldır iPhone modellerinde "şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en dayanıklı cam" iddiasında bulunan Apple, iPhone 12 modellerinde farklı bir materyale geçiş yaparak, bu iddiasını daha da öteye taşıyor.İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 mini tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi
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Ceramic Shield ile 4 kata daha fazla dayanıklılık
Apple, tüm iPhone 12 modellerinin ekranını Ceramic Shield adında bir malzeme ile koruma altına alıyor. ABD'li teknoloji devi, bu malzemeyi şu şekilde tanımlıyor: "Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Kulağa kolay gibi gelse de, seramiğin kendisi şeffaf bir materyal olmadığı için bu aslında son derece zor bir işlem. Kristallerin türünü ve kristallik derecesini kontrol altında tutarak, geliştirdiğimiz özel bir formül sayesinde seramiğin sertliğini en üst düzeye çıkarırken optik açıdan şeffaf olabilmesini sağlıyoruz. Ve bu çığır açıcı yöntem, Ceramic Shield’ı ekran için ideal hale getiriyor. Akıllı telefon dünyasında ilk defa kullanılan bu materyal, diğer tüm akıllı telefon camlarından çok daha sağlam."
Ekranın çizilmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak için arka camda kullanılan çift iyon değişimi işleminin aynısını burda da uyguladıklarını belirten Apple, bu sayede kullanıma bağlı olarak oluşabilecek çiziklere karşı tam koruma sağlandığını beliritiyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Şayet bu fiyat ile bugün ithal edilse;
Gümrük girişi 7.900₺
-%1 Kültür Bakanlığı payı 79₺
-%10 TRT bandrol ücreti 798₺
-%50 ÖTV 4.388₺
-%18 KDV 2.369₺
7.900₺ gümrük girişli telefon 7.634₺ vergi ile bayi karı hariç 15.534₺ olmakta.
Macbookda bu oran % 100
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