Bu kez oldu: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı

Snapdragon 8 Gen 3 ile tekrar karşılaştırıldı
Bildiğiniz gibi Samsung, Exynos 2400'ün üretiminde yepyeni teknolojiler ile karşımıza çıktı. Bunlardan biri Samsung'un 4LPP+ üretim düğümü diğerleri ise Fan-out Wafer Level Packaging veya FOWLP teknolojisi. Exynos 2400 ile birlikte ilk defa bir mobil platformda kullanılan bu teknoloji, elektrik sinyallerinin daha hızlı transfer edilmesine ek olarak ısı yönetiminde de iyileştirmeler sunuyor.
Hatırlayanlar olacaktır Exynos 2400, daha önceki 3DMark Wild Life Extreme testlerinde Apple A17 Pro'ya yakın bir performans sergilemişti. Şimdi de yeni yonga setinin 3DMark Solar Bay Stress testi sonuçları ortaya çıktı. Elde edilen değerler ise, Samsung'un çalışmalarını kanıtlar nitelikte.
Exynos 2400'de ise bu değer yüzde 35,4 seviyelerinde. Yani yüzde 64,6'lık bir kararlılığa sahip.
Exynos 2400'ün iki 3DMark testinde zirveye çıkmasıyla birlikte diğer testlerde de iyileşmeler görebiliriz. Ancak detaylı kıyaslamalar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.