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    Bu kez oldu: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı

    Samsung Galaxy S24 ve S24 Plus modellerine güç verecek Exynos 2400, bir kez daha rakibi Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldı. Exynos tekrar geri dönebilir. İşte detaylar...
    Bu kez oldu: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin tanıtımının ardından Exynos 2400'ün performansı da merak konusu oldu. Bunun en büyük nedeni ise, Galaxy S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy S24 ve S24+ modellerinde Exynos'a geçiş yapılması. Ancak Samsung bu kez başarmış olabilir. Yeni test sonuçlarına göre Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü bir kez daha geride bıraktı. Üstelik performans kararlığında.

    Snapdragon 8 Gen 3 ile tekrar karşılaştırıldı

    Bildiğiniz gibi Samsung, Exynos 2400'ün üretiminde yepyeni teknolojiler ile karşımıza çıktı. Bunlardan biri Samsung'un 4LPP+ üretim düğümü diğerleri ise Fan-out Wafer Level Packaging veya FOWLP teknolojisi. Exynos 2400 ile birlikte ilk defa bir mobil platformda kullanılan bu teknoloji, elektrik sinyallerinin daha hızlı transfer edilmesine ek olarak ısı yönetiminde de iyileştirmeler sunuyor.

    Hatırlayanlar olacaktır Exynos 2400, daha önceki 3DMark Wild Life Extreme testlerinde Apple A17 Pro'ya yakın bir performans sergilemişti. Şimdi de yeni yonga setinin 3DMark Solar Bay Stress testi sonuçları ortaya çıktı. Elde edilen değerler ise, Samsung'un çalışmalarını kanıtlar nitelikte. 

    Bu kez oldu: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Solar Bay Stres testi, hem performans hem de yonga seti kararlılığın test edilmesini sağlıyor. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını rakibinden daha iyi koruduğunu görüyoruz. Öyle ki Snapdragon 8 Gen 3, gerçek kapasitesinin yüzde 51,7 oranında altına düşüyor.
    Exynos 2400'de ise bu değer yüzde 35,4 seviyelerinde. Yani yüzde 64,6'lık bir kararlılığa sahip.

    Exynos 2400'ün iki 3DMark testinde zirveye çıkmasıyla birlikte diğer testlerde de iyileşmeler görebiliriz. Ancak detaylı kıyaslamalar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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