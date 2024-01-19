Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin tanıtımının ardından Exynos 2400'ün performansı da merak konusu oldu. Bunun en büyük nedeni ise, Galaxy S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3, Galaxy S24 ve S24+ modellerinde Exynos'a geçiş yapılması. Ancak Samsung bu kez başarmış olabilir. Yeni test sonuçlarına göre Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü bir kez daha geride bıraktı. Üstelik performans kararlığında.

Snapdragon 8 Gen 3 ile tekrar karşılaştırıldı

Bildiğiniz gibi Samsung, Exynos 2400'ün üretiminde yepyeni teknolojiler ile karşımıza çıktı. Bunlardan biri Samsung'un 4LPP+ üretim düğümü diğerleri ise Fan-out Wafer Level Packaging veya FOWLP teknolojisi. Exynos 2400 ile birlikte ilk defa bir mobil platformda kullanılan bu teknoloji, elektrik sinyallerinin daha hızlı transfer edilmesine ek olarak ısı yönetiminde de iyileştirmeler sunuyor.

Hatırlayanlar olacaktır Exynos 2400, daha önceki 3DMark Wild Life Extreme testlerinde Apple A17 Pro'ya yakın bir performans sergilemişti. Şimdi de yeni yonga setinin 3DMark Solar Bay Stress testi sonuçları ortaya çıktı. Elde edilen değerler ise, Samsung'un çalışmalarını kanıtlar nitelikte.

Bilmeyenler için Solar Bay Stres testi, hem performans hem de yonga seti kararlılığın test edilmesini sağlıyor. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını rakibinden daha iyi koruduğunu görüyoruz. Öyle ki Snapdragon 8 Gen 3, gerçek kapasitesinin yüzde 51,7 oranında altına düşüyor.

Exynos 2400'de ise bu değer yüzde 35,4 seviyelerinde. Yani yüzde 64,6'lık bir kararlılığa sahip.

Exynos 2400, grafik testinde 17 Pro ile benzer skor elde ediyor 22 sa. önce eklendi

Exynos 2400'ün iki 3DMark testinde zirveye çıkmasıyla birlikte diğer testlerde de iyileşmeler görebiliriz. Ancak detaylı kıyaslamalar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu kez oldu: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü geride bıraktı!