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    Anlık Bildirim

    Xiaomi HyperOS 2.1 artık resmi: Hangi telefonlara geliyor?

    Xiaomi'nin bir sonraki büyük yazılım güncellemesi HyperOS 2.1, küresel bir dağıtıma yaklaşıyor. Peki yeni sürüm hangi Xiaomi cihazlara ulaşacak? İşte detaylar...
    Xiaomi HyperOS 2.1 artık resmi: Hangi telefonlara geliyor? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bildiğiniz gibi Android 15'in kararlı sürümü için çalışmalarını tamamladı ve HyperOS 2.0 güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Ancak bu olurken, HyperOS 2.1 için hazırlıklar başladı. Son olarak Xiaomi HyperOS 2.1 için küresel lansman takvimi ortaya çıktı. Peki yeni sürüm hangi cihazlara geliyor? İşte detaylar...

    Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi artık resmi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.1'i piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, XiaomiTime tarafından ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre güncellenen sürümün, Şubat sonuna kadar küresel olarak yayınlanması bekleniyor. 

    Xiaomi HyperOS 2.1 artık resmi: Hangi telefonlara geliyor? Tam Boyutta Gör
    Güncellemeyi alması beklenen ilk cihazlardan biri ise Xiaomi 14 Ultra olacak. Hatta yeni sürüm "OS2.0.100.0.VNAMIXM" aygıt yazılımı sürümüyle cihaz üzerinde görüntülendi. Ancak gelişmeler şu an için bununla sınırlı.

    Xiaomi HyperOS 2.1 beklenen yenilikler

    Xiaomi, yeni güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bazı yeniliklerden bahsediyor. Güncellemenin, daha sezgizel arayüz ve ana ekran, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca güncellemeyle kamera deneyimi de daha iyi hale gelecek. Akıllı AI araçları, iyileştirilmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık için optimizasyonlar getiriyor.

    Xiaomi HyperOS 2.1 alacak telefonlar

    • Xiaomi 14 serisi
    • Xiaomi 13 serisi
    • Xiaomi 12 serisi
    • Xiaomi 11T serisi
    • Xiaomi Mi 11 serisi
    • Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2
    • Xiaomi MIX Flip
    • Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro
    • Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
    • Redmi K70 serisi
    • Redmi K60 serisi
    • Redmi K50 serisi
    • Redmi Note 13 serisi
    • Redmi Note 12 serisi
    • Redmi Note 11 serisi
    • Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G
    • Redmi 12, 12 5G, 12C
    • Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G
    • Redmi 10 5G
    • Redmi Turbo 3
    • Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G
    • POCO F6 serisi
    • POCO M6 serisi
    • POCO X6 serisi
    • POCO X5 serisi
    • POCO M5
    • POCO F5 serisi
    • POCO F4 serisi
    • POCO X4 GT
    • POCO M4 5G
    • POCO C55
    • POCO Pad
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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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