Xiaomi HyperOS 2.1 artık resmi: Hangi telefonlara geliyor?

Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi artık resmi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.1'i piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, XiaomiTime tarafından ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre güncellenen sürümün, Şubat sonuna kadar küresel olarak yayınlanması bekleniyor.
Xiaomi HyperOS 2.1 beklenen yenilikler
Xiaomi, yeni güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bazı yeniliklerden bahsediyor. Güncellemenin, daha sezgizel arayüz ve ana ekran, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca güncellemeyle kamera deneyimi de daha iyi hale gelecek. Akıllı AI araçları, iyileştirilmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık için optimizasyonlar getiriyor.
Xiaomi HyperOS 2.1 alacak telefonlar
- Xiaomi 14 serisi
- Xiaomi 13 serisi
- Xiaomi 12 serisi
- Xiaomi 11T serisi
- Xiaomi Mi 11 serisi
- Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi K70 serisi
- Redmi K60 serisi
- Redmi K50 serisi
- Redmi Note 13 serisi
- Redmi Note 12 serisi
- Redmi Note 11 serisi
- Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G
- Redmi 12, 12 5G, 12C
- Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi Turbo 3
- Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G
- POCO F6 serisi
- POCO M6 serisi
- POCO X6 serisi
- POCO X5 serisi
- POCO M5
- POCO F5 serisi
- POCO F4 serisi
- POCO X4 GT
- POCO M4 5G
- POCO C55
- POCO Pad
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)