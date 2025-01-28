Xiaomi HyperOS 2.1 artık resmi: Hangi telefonlara geliyor?

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, bildiğiniz gibi Android 15'in kararlı sürümü için çalışmalarını tamamladı ve HyperOS 2.0 güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Ancak bu olurken, HyperOS 2.1 için hazırlıklar başladı. Son olarak Xiaomi HyperOS 2.1 için küresel lansman takvimi ortaya çıktı. Peki yeni sürüm hangi cihazlara geliyor? İşte detaylar...

Xiaomi HyperOS 2.1 güncellemesi artık resmi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi'nin Android 15 tabanlı HyperOS 2.1'i piyasaya sürmeye hazırlandığını zaten biliyoruz. Şu an için resmi lansman tarihi bilinmiyor olsa da, XiaomiTime tarafından ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Buna göre güncellenen sürümün, Şubat sonuna kadar küresel olarak yayınlanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Güncellemeyi alması beklenen ilk cihazlardan biri ise Xiaomi 14 Ultra olacak. Hatta yeni sürüm "OS2.0.100.0.VNAMIXM" aygıt yazılımı sürümüyle cihaz üzerinde görüntülendi. Ancak gelişmeler şu an için bununla sınırlı.

Xiaomi HyperOS 2.1 beklenen yenilikler

Xiaomi, yeni güncelleme kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan bazı yeniliklerden bahsediyor. Güncellemenin, daha sezgizel arayüz ve ana ekran, yeniden tasarlanmış bir Kontrol Merkezi ve bağlantı özellikleri sunacak. Ayrıca güncellemeyle kamera deneyimi de daha iyi hale gelecek. Akıllı AI araçları, iyileştirilmiş albüm yönetimi ve daha iyi fotoğrafçılık için optimizasyonlar getiriyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın gerçek görüntüsü ilk defa ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Xiaomi HyperOS 2.1 alacak telefonlar

Xiaomi 14 serisi

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 12 serisi

Xiaomi 11T serisi

Xiaomi Mi 11 serisi

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Fold 3, MIX Fold 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi K70 serisi

Redmi K60 serisi

Redmi K50 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 12 serisi

Redmi Note 11 serisi

Redmi 13, 13 5G, 13R, 13C 5G

Redmi 12, 12 5G, 12C

Redmi 11, 11 Prime 5G, 10 Prime Plus 5G

Redmi 10 5G

Redmi Turbo 3

Redmi Pad, Pad Pro, Redmi Pad SE, Redmi Pad Pro 5G

POCO F6 serisi

POCO M6 serisi

POCO X6 serisi

POCO X5 serisi

POCO M5

POCO F5 serisi

POCO F4 serisi

POCO X4 GT

POCO M4 5G

POCO C55

POCO Pad

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