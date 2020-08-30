Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti

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Samsung'un yeni ve ucuz bir tablet çıkarmaya hazırlandığını zaten biliyorduk. Galaxy Tab A7 (2020) olarak piyasada boy gösterecek cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı belli oldu.

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Hollandalı perakendeci Centralpoint'e göre tablet 11 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Yani cihazla birkaç hafta içinde tanışmış olacağız. Fiyat etiketleri ise donanım konfigürasyonuna göre değişecek:

32 GB (Wi-Fi) - 235 euro

32 GB (LTE) - 293 euro

64 GB (Wi-Fi) - 266 euro

64 GB (LTE) - 323 euro

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Galaxy Tab A7 (2020) Özellikleri

Tablet, FCC de dahil olmak üzere gerekli tüm sertifikasyon sürecini tamamladı. Galaxy Tab A7 (2020), 2000 × 1200 çözünürlüğe sahip 10.4 inçlik bir ekranla gelecek.

Cihaz gücünü Snapdragon 662 işlemci ve 3 GB RAM'den alacak. Ayrıca Bluetooth 5.0, 7.040 mAh pil ve Android 10 tabanlı One UI arayüzü ile kutudan çıkacağını belirtelim.

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