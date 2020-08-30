Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında uygun fiyatlı bir tablet çıkaracak. Galaxy Tab A7 (2020) isimli modelin nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belli oldu.
    5 sa.
    835
    16
    3
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni ve ucuz bir tablet çıkarmaya hazırlandığını zaten biliyorduk. Galaxy Tab A7 (2020) olarak piyasada boy gösterecek cihazın nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın batarya kapasitesi belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio"

    Hollandalı perakendeci Centralpoint'e göre tablet 11 Eylül tarihinde satışa çıkacak. Yani cihazla birkaç hafta içinde tanışmış olacağız. Fiyat etiketleri ise donanım konfigürasyonuna göre değişecek:

    • 32 GB (Wi-Fi) - 235 euro
    • 32 GB (LTE) - 293 euro
    • 64 GB (Wi-Fi) - 266 euro
    • 64 GB (LTE) - 323 euro

    Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab A7 (2020) Özellikleri

    Tablet, FCC de dahil olmak üzere gerekli tüm sertifikasyon sürecini tamamladı. Galaxy Tab A7 (2020), 2000 × 1200 çözünürlüğe sahip 10.4 inçlik bir ekranla gelecek.

    Cihaz gücünü Snapdragon 662 işlemci ve 3 GB RAM'den alacak. Ayrıca Bluetooth 5.0, 7.040 mAh pil ve Android 10 tabanlı One UI arayüzü ile kutudan çıkacağını belirtelim.



    Kaynakça https://www.centralpoint.be/nl/tablets/samsung/samsung-galaxy-tab-a7-32-gb-goud-wifi-art-sm-t500nzdaeub-num-11769986/ https://www.sammobile.com/news/dutch-retailer-reveals-galaxy-tab-a7-10-4-2020-price-release-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 1 sa.
    Android tablet çöplüğüne hoşgeldin A7
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 2 sa.
    yahu biri şu elektronik firmalarına bizim bir avrupa ülkesi olmadığımızı anlatabilir mi , neden herşey dolar değil de euro ile giriyor ülkeye ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 4 sa.
    3gb ram ne ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Huawei CEO'su, HarmonyOS'lu ilk telefonun bu yıl içinde tanıtılacağı iddialarını yalanladı 57 dk. Miracast Connect uygulaması da Windows 10’dan kaldırıldı 1 sa. Türk roketi uzaya çıktı! Roketsan'dan tarihi ilk 1 sa. Huawei Watch Fit tanıtıldı: Bileklik formunda akıllı saat 1 sa. Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo 3 sa. Microsoft, TikTok'u satın almak için sürpriz bir iş ortağı buldu: Walmart 3 sa. Japonya'da uçan otomobil için dev adım: İlk insanlı test sürüşü yapıldı 4 sa. Bütçe dostu Nokia 3.4'ün render görüntüsü ve teknik detayları sızdı 4 sa. Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek 5 sa. 360'ın G300 model isimli araç içi kamerasıyla test sürüşündeyiz 5 sa. Tesla'nın otopilotu artık hız tabelalarını tanıyabiliyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Tab A7 (2020)'nin fiyatı netleşti Sonraki Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek? 8 sa. Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 8 sa. Realme 7, canlı olarak görüntülendi! 10 sa. PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı 11 sa. GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda 12 sa. TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip 13 sa. Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu 14 sa. Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin 19 sa. Otomotive ÖTV zammı geldi 21 sa. Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor 23 sa. Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition test masamızda! 23 sa. AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu 1 gün Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş 1 gün Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam 1 gün LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi 1 gün 1080p odaklı RX 5300 duyuruldu 1 gün MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu 1 gün Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu 1 gün Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio 1 gün Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    KABLONET
    DH Forum
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi E...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız