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    Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Wireless Charger Pad Trio adını verdiği ve aynı anda üç aygıtı kablosuz olarak şarj edeceği bildirilen yeni cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio
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    Evleaks olarak da bilinen blog yazarı Evan Blass, Samsung'un cihazlar için yeni bir kablosuz şarj istasyonu hazırladığını bildirdi. Aksesuarın Wireless Charger Pad Trio olarak adlandırılacağı iddia edilirken, aynı anda üç cihazı şarj edebileceği belirtiliyor. Örneğin, iki akıllı telefon ve bir akıllı saat gibi.

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    Yakın bir tarihte tanıtılacak

    Evan Blass, Wireless Charger Pad Trio'nun yüksek kaliteli bir basın görselini yayınladı. Cihaz, köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen bir platform şeklinde tasarlanmış ve simetrik olarak konumlandırılmış bir USB C Tipi bağlantı noktasına sahip. Siyah rengiyle dikkat çeken Wireless Charger Pad Trio'nun diğer renk seçenekleri arasında beyazın olacağı ise kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor.

    Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio
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    Wireless Charger Pad Trio şarj istasyonunun, elektromanyetik indüksiyon yöntemini temel alan Qi teknolojisine dayandığı belirtilirken, kablosuz şarj gücünün muhtemelen 15 watt olacağına dikkat çekilmiş. Resmi tanıtımının yakın bir zamanda yapılması beklenen cihazın fiyatının ise 150 dolar olacağı söyleniyor. Samsung'un aynı anda iki aygıtı şarj edebilen Wireless Charger Duo adında bir aksesuarı da mevcut. Bu cihazın fiyatının 100 dolar seviyesinde olduğunu belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-wireless-charger-pad-trio-three-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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