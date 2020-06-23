Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung sürpriz bir şekilde, iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınladı.

T835XXU4CTF5 numaralı sürüm Haziran ayı güvenlik yamasının yanı sıra One UI 2.1 arayüzünü de beraberinde getiriyor.

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Tablet yeni güncelleme sayesinde AR Emoji ve Samsung cihazlar arasında hızlı dosya paylaşımına olanak sağlayan Hızlı Paylaşım (Quick Share) gibi özelliklere kavuşacak.

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Dağıtım başladı

Galaxy Tab S4 için yayınlanan Andorid 10 güncellemesi, mobil işletim sisteminin son sürümünde yer alan tüm temel özellikleri içeriyor.

Güncelleme şu anda tabletin SM-T835 numaralı LTE versiyonu için dağıtılmaya başlandı. Çok yakında Wi-Fi modeli de Android 10'a yükseltilecek.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-s4-lte-android-10-update-one-ui-2-1-released

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