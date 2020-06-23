Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı

    Samsung, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S4'ü Android 10'a yükseltti. Dağıtımına başlanan güncelleme tablete Haziran ayı güvenlik yaması ve One UI 2.1 arayüzünü getiriyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    336
    30
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung sürpriz bir şekilde, iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınladı.

    T835XXU4CTF5 numaralı sürüm Haziran ayı güvenlik yamasının yanı sıra One UI 2.1 arayüzünü de beraberinde getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Tab S4'ü gösteren video sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno3 A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Tablet yeni güncelleme sayesinde AR Emoji ve Samsung cihazlar arasında hızlı dosya paylaşımına olanak sağlayan Hızlı Paylaşım (Quick Share) gibi özelliklere kavuşacak.

    Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Dağıtım başladı

    Galaxy Tab S4 için yayınlanan Andorid 10 güncellemesi, mobil işletim sisteminin son sürümünde yer alan tüm temel özellikleri içeriyor.

    Güncelleme şu anda tabletin SM-T835 numaralı LTE versiyonu için dağıtılmaya başlandı. Çok yakında Wi-Fi modeli de Android 10'a yükseltilecek.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-tab-s4-lte-android-10-update-one-ui-2-1-released Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 sa.
    Yazik son guncellemesi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 sa.
    Sürpriz şekilde hakikaten. Apple'dan güncelleme konusunda bir şeyler öğrenmeye başladılar sanırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Ücretsiz GTA 5 dağıtan Epic Store'un aktif kullanıcı sayısı zirve yaptı 38 dk. Acer dayanıklılık odaklı Enduro tablet modellerini duyurdu 1 sa. Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı Sonraki Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı 3 sa. Renault ve Nissan, 1.3 milyon araçta "emisyon hilesi" yapmakla suçlanıyor 3 sa. Codemasters, Dirt 5’e yeni nesil konsollar sayesinde gelecek iyileştirmeler hakkında konuştu 4 sa. Yeni Kia Sorento'ya tasarım ödülü 4 sa. Yeni vaka ve vefat sayısı düne göre yükselişe geçti (23 Haziran) 4 sa. YouTube Türkiye'den uygunsuz içerikli çizgi filmler hakkında açıklama 5 sa. Intel: 5 yıl içerisinde GAAFET’e geçmeyi planlıyoruz 5 sa. Intel daha güçlü ekran kartlı dizüstüyle AMD işlemcili modele karşı oyunlarda üstünlük iddia ediyor 6 sa. Oppo Reno3 A tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Azerbaycan, Türkiye'den SİHA alımına yeşil ışık yaktı 7 sa. Tarihte bir ilk: ARM artık dünyanın en süper bilgisayarına güç veriyor 7 sa. CEO açıkladı: "Apex Legends bu sene mobile geliyor" 8 sa. iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone ve iPad klavyesine emoji araması eklendi 8 sa. 2021 Jaguar I-Pace, yenilenen teknolojileriyle sahnede 9 sa. Yeni güncellemelerle birlikte AirPods modellerine de yeni özellikler eklendi 9 sa. Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor 10 sa. Steam Yaz İndirimleri 2020 ne zaman başlayacak? 10 sa. iOS 14 önemli kamera iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor 11 sa. Fenerbahçe kripto para hazırlığında 12 sa. Batman rolüne Michael Keaton sürprizi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi