Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı
- Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ özellikleri
- Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ fiyatı
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Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı
Samsung'un bütçe odaklı tablet modelleri Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+, Galaxy Tab S9 serisinin tasarım hatlarını korurken, daha kırpılmış bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Galaxy Tab S9 FE, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 10.9 inç IPS LCD ekran, S9 FE Plus ise, 90Hz yenileme hızı sunan 12,4 inç IPS panele sahip.
Bildiğiniz gibi Galaxy Tab S9 serisi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile tanıtılmıştı. Bütçe odaklı FE serisi ise, 5nm fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 1380 ile destekleniyor. 5G destekli bu işlemci, dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. GPU bölümünde ise Arm Mali-G68 MP5 birimi yer alıyor.
İki cihaz arasındaki bir diğer farklılık ise batarya tarafında. Tab S9'un 8.000 mAh bataryası bulunurken Tab S9+’da ise 10090 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Her iki tablet de 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tüm Tab S9 FE modelleri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ve S Pen kalemle birlikte geliyor.
165.8 x 254.3 x 6.5 mm boyutlara ve 523 g gram ağırlığa sahip olan Galaxy Tab S9 FE, 6GB / 8GB bellek ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. 285.4 x 185.4 x 6.5 mm ve 627 g ağırlığında olan S9 FE+ ise, 8 GB/12 GB bellek, 256GB depolama alanı ile geliyor. Her iki tabletin diğer özellikleri arasında, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, Bluetooth 5.3, USB-C portu, 5G desteği mevcut.
|Galaxy Tab S9 FE
|Galaxy Tab S9 FE+
|Ekran
|IPS LCD, 90Hz, 10.9 inç
|IPS LCD, 90Hz,12,4 inç
|İşletim Sistemi
|Android 13, One UI 5.1
|Android 13, One UI 5.1
|Boyutlar
|254.3 x 165.8 x 6.5 mm 523 g
|285.4 x 185.4 x 6.5 mm 627 g
|İşlemci
|Exynos 1380
|Exynos 1380
|Arka Kamera
|8 MP
|8MP (Birincil) 8MP (Ultra Geniş)
|Ön Kamera
|12 MP
|12 MP
|Bellek ve Depolama
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6GB+128GB, 8GB+256GB
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8GB+128GB, 12GB+256GB
|Batarya
|8.000mAh 45W
|10090 mAh 45W
|Bağlantı
|USB Type-C, Bluetooth 5.3, GPS, 5G
|USB Type-C, Bluetooth 5.3, GPS, 5G
|Dayanıklılık
|IP68 Su (1.5m 30 dakika) ve toza karşı koruma
|IP68 Su (1.5m 30 dakika) ve toza karşı koruma
Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ fiyatı
Samsung'un duyurusuna göre Galaxy Tab S9 FE, 529 euro, Tab S9 FE+ ise 699 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bu aşamada Galaxy Tab S9 FE serisinin 5 Ekim tarihinden itibaren satışa çıkacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.