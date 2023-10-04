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    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, bugün düzenlediği etkinlikte Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ modellerini tanıttı. İşte Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus fiyatı ve özellikleri...   
    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi için bekleyiş artık sona erdi. Bugün düzenlenen etkinlikte Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ modelleri resmen tanıtıldı. İşte fiyat performans odaklı Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE Plus özellikleri ve fiyatı...

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı

    Samsung'un bütçe odaklı tablet modelleri Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+, Galaxy Tab S9 serisinin tasarım hatlarını korurken, daha kırpılmış bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Galaxy Tab S9 FE, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve 10.9 inç IPS LCD ekran, S9 FE Plus ise, 90Hz yenileme hızı sunan 12,4 inç IPS panele sahip.

    Bildiğiniz gibi Galaxy Tab S9 serisi, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile tanıtılmıştı. Bütçe odaklı FE serisi ise, 5nm fabrikasyon sürecini temel alan Exynos 1380 ile destekleniyor. 5G destekli bu işlemci, dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. GPU bölümünde ise Arm Mali-G68 MP5 birimi yer alıyor.

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S9 FE, arka bölümde 8MP birincil kamera, ön yüzünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 12MP ön kamera ile geliyor. Galaxy Tab S9 FE+ ise, 8MP birincil ve 8MP ultra geniş olmak üzere ikili bir kuruluma sahip. Bu modelin ön bölümünde ise tıpkı S9 FE'de olduğu gibi 12MP selfie kamerası bulunuyor. 

    İki cihaz arasındaki bir diğer farklılık ise batarya tarafında. Tab S9'un 8.000 mAh bataryası bulunurken Tab S9+’da ise 10090 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Her iki tablet de 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tüm Tab S9 FE modelleri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ve S Pen kalemle birlikte geliyor.

    165.8 x 254.3 x 6.5 mm boyutlara ve 523 g gram ağırlığa sahip olan Galaxy Tab S9 FE, 6GB / 8GB bellek ve 256GB depolama alanı seçenekleri ile satışa çıkacak. 285.4 x 185.4 x 6.5 mm ve 627 g ağırlığında olan S9 FE+ ise, 8 GB/12 GB bellek, 256GB depolama alanı ile geliyor. Her iki tabletin diğer özellikleri arasında, suya ve toza karşı IP68 sertifikası, Bluetooth 5.3, USB-C portu, 5G desteği mevcut.

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ özellikleri
    Galaxy Tab S9 FE Galaxy Tab S9 FE+
    Ekran IPS LCD, 90Hz, 10.9 inç IPS LCD, 90Hz,12,4 inç
    İşletim Sistemi Android 13, One UI 5.1 Android 13, One UI 5.1
    Boyutlar 254.3 x 165.8 x 6.5 mm 523 g 285.4 x 185.4 x 6.5 mm 627 g
    İşlemci Exynos 1380 Exynos 1380
    Arka Kamera 8 MP 8MP (Birincil) 8MP (Ultra Geniş)
    Ön Kamera 12 MP 12 MP
    Bellek ve Depolama

    6GB+128GB, 8GB+256GB

    8GB+128GB, 12GB+256GB
    Batarya 8.000mAh 45W 10090 mAh 45W
    Bağlantı USB Type-C, Bluetooth 5.3, GPS, 5G USB Type-C, Bluetooth 5.3, GPS, 5G
    Dayanıklılık IP68 Su (1.5m 30 dakika) ve toza karşı koruma IP68 Su (1.5m 30 dakika) ve toza karşı koruma

    Galaxy Tab S9 FE ve S9 FE+ fiyatı

    Samsung'un duyurusuna göre Galaxy Tab S9 FE, 529 euro, Tab S9 FE+ ise 699 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Bu aşamada Galaxy Tab S9 FE serisinin 5 Ekim tarihinden itibaren satışa çıkacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    sistem düzgün kapatılmadan yeniden başlatılmış. bu hatanın nedeni sistemin yanıt vermeyi durdurması, kilitlenmesi veya beklenmeyen bir şekilde güç kaybına uğramış olması olabilir. ziyoulang t60 driver buzdolabı uzun süre kapalı kalırsa ne olur 1 gün uyumayıp uykuyu düzene sokmak mi stick için en iyi iptv uygulaması

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