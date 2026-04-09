Oppo'nun yeni tableti, akıllı telefon seviyesinde ince çerçeveleriyle görüntülendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oppo, iPad Mini’ye rakip kompakt bir tablet üzerinde çalışıyor. Şirketin Akıllı Ekosistem Ürünleri Direktörü Qiao Jiadong, son dönemde paylaştığı videolarla cihazı sık sık gündeme getiriyor. En son yayınlanan video ise tabletin ekranını daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor.

Weibo üzerinden paylaşılan videoda Jiadong'un elinde görülen Oppo Pad Mini, akıllı telefonlara benzeyen ince çerçeveli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tıpkı telefonlardaki gibi bir ön kamera deliğine de sahip olan cihaz, dört tarafta da eşit görülen ince çerçeveleriyle tablet piyasasında önemli bir değişimi başlatabilir.

Tam Boyutta Gör

Oppo Pad Mini beklenen özellikler

Sızıntılara göre bu kompakt tablet; 8.8 inç büyüklüğünde, 3:2 en-boy oranına sahip bir OLED ekranla gelecek. Cihazda Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 8000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği bulunacağı söyleniyor. Bunun yanında tabletin 5.39 mm kalınlığında ve 279 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

Qiao Jiadong’un daha önce paylaştığı videolara göre Oppo Pad Mini’nin 21 Nisan'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: