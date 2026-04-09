Oppo'nun yeni tableti, akıllı telefon seviyesinde ince çerçeveleriyle görüntülendi

Weibo üzerinden paylaşılan videoda Jiadong'un elinde görülen Oppo Pad Mini, akıllı telefonlara benzeyen ince çerçeveli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Tıpkı telefonlardaki gibi bir ön kamera deliğine de sahip olan cihaz, dört tarafta da eşit görülen ince çerçeveleriyle tablet piyasasında önemli bir değişimi başlatabilir.
Oppo Pad Mini beklenen özellikler
Sızıntılara göre bu kompakt tablet; 8.8 inç büyüklüğünde, 3:2 en-boy oranına sahip bir OLED ekranla gelecek. Cihazda Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 8000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği bulunacağı söyleniyor. Bunun yanında tabletin 5.39 mm kalınlığında ve 279 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.
Qiao Jiadong'un daha önce paylaştığı videolara göre Oppo Pad Mini'nin 21 Nisan'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.Kaynakça https://weibo.com/1642720480/QzRUdjQF1 https://www.notebookcheck-tr.com/Android-nin-iPad-mini-tableti-katlanmayan-bir-telefona-benziyor-Oppo-Pad-Mini.1268919.0.html
