30 saate kadar dayanan Samsung Galaxy Buds FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Samsung Galaxy Buds FE özellikleri ile neler sunuyor?
- Samsung Galaxy Buds FE fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
Samsung Galaxy Buds FE özellikleri ile neler sunuyor?
Sesli aramaların kalitesini artıran üç adet mikrofon bulunuyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziğin veya videonun otomatik olarak durmasını sağlayan algılama sensörü mevcut. Üzerindeki düğmeler dokunmatik. Şarj kutusu diğer yeni Galaxy Buds’lara benzer tasarımda. Galaxy Buds FE, Samsun’un tüm kablosuz kulaklıkları arasında en uzun pil ömrü sunan kulaklık. ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. ANC açıkken 6 saate kadar, şarj kutusuyla 21 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Samsung Galaxy Buds FE fiyatı ne kadar?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.