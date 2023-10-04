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    30 saate kadar dayanan Samsung Galaxy Buds FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung, Fan Edition serisini genişletiyor. Galaxy S23 FE ile birlikte Galaxy Buds FE kulak içi kulaklık tanıtıldı. Galaxy Buds'ın sevilen özelliklerin çoğu daha uygun fiyata bu modelde mevcut.
    samsung galaxy buds fe kulak içi kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 FE akıllı telefon, Galaxy Tab S9 FE tablet ile birlikte tanıtılan Galaxy Buds FE, aktif gürültü engelleme ve kompakt tasarım dahil olmak üzere Galaxy Buds’ın sevilen birçok özelliğini daha uygun fiyata sunuyor.

    Samsung Galaxy Buds FE özellikleri ile neler sunuyor?

    Samsung Galaxy Buds FE özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro’da gördüğümüz çift sürücülü kurulumun aksine tek sürücülü kuruluma sahip. Bluetooth 5.2 bağlantısı mevcut ve AAC, SBC, SSC codec bileşenleri destekleniyor. Bağlı Galaxy akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği mevcut. Daha da önemlisi aktif gürültü önleme ve ortam sesi özelliğiyle geliyor.

    Sesli aramaların kalitesini artıran üç adet mikrofon bulunuyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziğin veya videonun otomatik olarak durmasını sağlayan algılama sensörü mevcut. Üzerindeki düğmeler dokunmatik. Şarj kutusu diğer yeni Galaxy Buds’lara benzer tasarımda. Galaxy Buds FE, Samsun’un tüm kablosuz kulaklıkları arasında en uzun pil ömrü sunan kulaklık. ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. ANC açıkken 6 saate kadar, şarj kutusuyla 21 saate kadar pil ömrü sunuyor.

    Samsung Galaxy Buds FE fiyatı ne kadar?

    Galaxy Buds FE fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds FE’nin siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği var. Kulaklığın fiyatı 99 dolar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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