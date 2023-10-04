30 saate kadar dayanan Samsung Galaxy Buds FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 FE akıllı telefon, Galaxy Tab S9 FE tablet ile birlikte tanıtılan Galaxy Buds FE, aktif gürültü engelleme ve kompakt tasarım dahil olmak üzere Galaxy Buds’ın sevilen birçok özelliğini daha uygun fiyata sunuyor.

Galaxy S23 serisine fiyat ayarlaması! 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Buds FE özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 2 ve Buds 2 Pro’da gördüğümüz çift sürücülü kurulumun aksine tek sürücülü kuruluma sahip. Bluetooth 5.2 bağlantısı mevcut ve AAC, SBC, SSC codec bileşenleri destekleniyor. Bağlı Galaxy akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar arasında otomatik olarak geçiş yapma özelliği mevcut. Daha da önemlisi aktif gürültü önleme ve ortam sesi özelliğiyle geliyor.

Sesli aramaların kalitesini artıran üç adet mikrofon bulunuyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müziğin veya videonun otomatik olarak durmasını sağlayan algılama sensörü mevcut. Üzerindeki düğmeler dokunmatik. Şarj kutusu diğer yeni Galaxy Buds’lara benzer tasarımda. Galaxy Buds FE, Samsun’un tüm kablosuz kulaklıkları arasında en uzun pil ömrü sunan kulaklık. ANC kapalıyken 8.5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar kullanım sunuyor. ANC açıkken 6 saate kadar, şarj kutusuyla 21 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Samsung Galaxy Buds FE fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Galaxy Buds FE’nin siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği var. Kulaklığın fiyatı 99 dolar.

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Samsung Galaxy Buds FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı