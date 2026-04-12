    Oppo Pad 5 Pro özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı

    Oppo'nun yeni tableti Pad 5 Pro'nun teknik özellikleri lansman öncesi sızdırıldı. Ekran, işlemci ve batarya detayları netleşti. Yeni tablet neler sunacak? İşte detaylar:

    Oppo Pad 5 Pro özellikleri, resmi tanıtım öncesinde China Telecom veri tabanında ortaya çıktı. Sızıntıya göre cihaz, 21 Nisan’da Çin’de tanıtılması planlanan yeni ürünler arasında yer alıyor ve amiral gemisi tablet segmentine konumlanıyor. Büyük ekran, yeni nesil Snapdragon işlemci ve yüksek kapasiteli batarya gibi unsurlar, modelin performans ve multimedya odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediğini gösteriyor. 

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve büyük ekran öne çıkıyor

    Ortaya çıkan bilgilere göre Oppo Pad 5 Pro, 13,2 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde bir ekranla gelecek. 16:9 en-boy oranı, özellikle video tüketimi ve içerik izleme deneyimini ön plana çıkaran bir tercih olarak dikkat çekiyor. Performans tarafında ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850P) yonga seti öne çıkıyor. Bu işlemcinin, amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan üst düzey platformların tablet uyarlaması olması bekleniyor. Özellikle çoklu görev, yüksek çözünürlüklü video işleme ve oyun performansı gibi alanlarda güçlü bir deneyim sunması hedefleniyor. Android 16 işletim sistemiyle birlikte çalışacağı belirtilen cihaz, yazılım tarafında da güncel bir altyapı sunacak gibi görünüyor.

    Batarya kapasitesi, cihazın en dikkat çekici teknik detaylarından biri olarak öne çıkıyor. 13.380 mAh büyüklüğündeki pil, tablet segmentinde oldukça yüksek bir değer olarak değerlendirilebilir. Bu kapasite, yoğun kullanımda bile uzun süreli ekran süresi sağlayabilecek bir yapı anlamına geliyor. Şarj tarafında ise yaklaşık 120 dakikalık dolum süresi dikkat çekiyor. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da 80W hızlı şarj desteği ihtimali, bu büyük bataryanın günlük kullanımda daha pratik hale gelmesini sağlayabilir.

    Kamera tarafında cihazın 13 megapiksel arka sensörle geleceği belirtiliyor. Tabletlerde kamera genellikle ikincil bir özellik olarak değerlendirilse de, belge tarama, video görüşme ve hızlı çekimler gibi kullanım alanları için yeterli bir çözüm sunması bekleniyor. Ön kamera hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamış olması, bu detayın lansman sırasında netleşeceğini gösteriyor. Tasarım tarafında ise Oppo Pad 5 Pro’nun ince ve hafif bir profil sunduğu görülüyor. 5,94 mm kalınlık ve yaklaşık 672 gram ağırlık, büyük ekranlı bir tablet için dengeli bir taşınabilirlik sunuyor.

    Bağlantı özellikleri incelendiğinde Oppo Pad 5 Pro’nun yalnızca Wi-Fi destekli bir model olarak sunulacağı anlaşılıyor. Hücresel bağlantının bulunmaması, cihazın daha çok ev, ofis veya sabit kullanım senaryolarına odaklandığını gösteriyor. Depolama ve bellek seçenekleri tarafında geniş bir yelpaze sunulması planlanıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolamadan başlayıp 16 GB RAM ve 512 GB depolamaya kadar uzanan farklı konfigürasyonlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçim yapabilmesine imkan tanıyor. Son olarak renk seçenekleri arasında ise Dawn Gold, Mocha Brown ve Monet Purple gibi alternatiflerin bulunması da tasarım tarafında farklı zevklere hitap etme amacını ortaya koyuyor.

