Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modeli üzerinde çalışıyor

Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Nvidia'nın referans modeline göre, özelleştirilmiş soğutucu tasarımıyla anakart üzerinde sadece tek bir PCIe slotunu işgal eden DirectX 11 destekli ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor.

Baskılı devre tasarımından soğutucusuna kadar Galaxy renklerinin hakim olduğu ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 336x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem biriminin 675MHz, belleklerinin ise 3600MHz'de görev yapacağı belirtilen ekran kartında, iki adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor.

Henüz hazırlık çalışmaları tamamlanmayan ancak yakında ürün gamındaki yerini alması beklenen tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modeli, 3DVision, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çift DVI ve HDMI portlarıyla gelecek olan agresif görünümlü yeni kartın, referans modele göre bir miktar daha pahalı olması beklenebilir.