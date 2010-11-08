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Galaxy tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modeli üzerinde çalışıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Galaxy, tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modelini kullanıma sunmayı planlıyor. Nvidia'nın referans modeline göre, özelleştirilmiş soğutucu tasarımıyla anakart üzerinde sadece tek bir PCIe slotunu işgal eden DirectX 11 destekli ekran kartı, GF104 GPU'sundan güç alıyor.

Baskılı devre tasarımından soğutucusuna kadar Galaxy renklerinin hakim olduğu ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 336x paralel işlem birimiyle geliyor. Grafik işlem biriminin 675MHz, belleklerinin ise 3600MHz'de görev yapacağı belirtilen ekran kartında, iki adet 6pin güç konnektörüne yer veriliyor.

Henüz hazırlık çalışmaları tamamlanmayan ancak yakında ürün gamındaki yerini alması beklenen tek slot tasarımlı GeForce GTX 460 modeli, 3DVision, SLI, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek sunuyor. Çift DVI ve HDMI portlarıyla gelecek olan agresif görünümlü yeni kartın, referans modele göre bir miktar daha pahalı olması beklenebilir.


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ozkan_tpc 9 yıl
İlle de o.c. yapılacak diye birşey yok. Ortalama bir sistemle o.c. yapılmadan 2-3 sene götürür kullanıma bağlı olarak. Her nekadar serin çalışma ve potansiyel o.c. yeteneği sebebiyle çift slotlu olanı tercih edilse de, doğru fiyatla konumlandırılırsa bence göz ardı edilemez. Ki şekil itibariyle çok da tatlı duruyor :)
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Rusty 9 yıl
OC lenince kendi kendini fırınlamış olur zaten kart :)
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leech 9 yıl
Böyle bi' kartta ne gibi kazanç olucak ki tek slot oluşu..
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xdorukx 9 yıl
Bu ekran kartı acayip ses yapar :)
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Father Torque 9 yıl
Kartın resimlerini görünce ilk çıktığında aldığım Inno 3D 8800GT'yi hatırladım bir an için. Tasarım güzel, biraz da nostaljik olmuş, karta 8800GT havası katmış ancak bu tür bir soğutma OC konusunda 460 gibi bir kartın önünü kesecektir diye düşünüyorum.
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Batuist 9 yıl
sıcak havayı dışarı atsaymış daha iyi olurmuş..
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sadtneverdie 9 yıl
kaç derecede çalışacak ki tek slot yapılıyor :/
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