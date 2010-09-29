Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, bugün yaptığı özel bir etkinlikle Türkiye pazarına girişini anlattı. Galaxy Türkiye ülke müdürü Cem Akgür, firmanın geçmişini özertlerken Nvidia ile köklü bağlara sahip olduklarını, 1994 yılında kurulan Galaxy'nin 1999 yılında Nvidia'nın önce resmi kart ortağı, hemen ardından da (GeForce 256 serisiyle birlikte) lansman ortağı olduğunu anlattı. 2000 yılında Avrupa pazarına adım atan firma, 2007 yılında Amerika pazarına girerken, en büyük elektronik market zincirlerinden Best Buy'daki ekran kartı satışlarının %60'ını oluşturuyor. Bu bilgileri basınla paylaşan Cem Akgür, 2010 ile birlikte Türkiye pazarına adım attıklarını ve dünya genelindeki başarının bir benzerini ülkemiz pazarında da gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Galaxy Türkiye Müdürü Cem Akgür, firmayla ilgili şu detayların altını çiziyor;

- Yeni ürün lansmanlarıyla eş zamanlı olarak pazara kart sunma.

- Özel tasarımlı kartlar.

- Fabrika çıkışı hız aşırtmalı çözümler, standart modellerde bile en az %5 hız aşırtma.

- GeForce GTS 250 ve üzeri modellerde standart Dual BIOS özelliği.

- Tek slot tasarıma sahip yenilikçi çözümler; Razor serisi (GTX 260 ve prototip GTX 470 ) ve Dual GTX 470.