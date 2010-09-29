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Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Galaxy, bugün yaptığı özel bir etkinlikle Türkiye pazarına girişini anlattı. Galaxy Türkiye ülke müdürü Cem Akgür, firmanın geçmişini özertlerken Nvidia ile köklü bağlara sahip olduklarını, 1994 yılında kurulan Galaxy'nin 1999 yılında Nvidia'nın önce resmi kart ortağı, hemen ardından da (GeForce 256 serisiyle birlikte) lansman ortağı olduğunu anlattı. 2000 yılında Avrupa pazarına adım atan firma, 2007 yılında Amerika pazarına girerken, en büyük elektronik market zincirlerinden Best Buy'daki ekran kartı satışlarının %60'ını oluşturuyor. Bu bilgileri basınla paylaşan Cem Akgür, 2010 ile birlikte Türkiye pazarına adım attıklarını ve dünya genelindeki başarının bir benzerini ülkemiz pazarında da gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Galaxy Türkiye Müdürü Cem Akgür, firmayla ilgili şu detayların altını çiziyor;

- Yeni ürün lansmanlarıyla eş zamanlı olarak pazara kart sunma.
- Özel tasarımlı kartlar.
- Fabrika çıkışı hız aşırtmalı çözümler, standart modellerde bile en az %5 hız aşırtma.
- GeForce GTS 250 ve üzeri modellerde standart Dual BIOS özelliği.
- Tek slot tasarıma sahip yenilikçi çözümler; Razor serisi (GTX 260 ve prototip GTX 470 ) ve Dual GTX 470.

Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor
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Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor
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Galaxy, Türkiye pazarı için uzun vadeli planlar yapıyor
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ReDComrade 8 yıl
çok kalitesiz bir kart gibi görünüyor mevcut tasarımla
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artenis 8 yıl
Umut vadediyor.
Fanın resımdekı bıcımde kolayca ulasılması temızlık ve degısım konusunda cok yararlı.
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acbold 8 yıl
gel gel kelek takımını tamamlayın.evga gelene kadar birde size mahkum olalım.
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prescott2400 8 yıl
fanların zırt pırt bozulduğunu bildikleri için pratik bir çözüm bulmuşlar.
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vidoko 8 yıl
iyi ki pazara ciddi giriyor ozaman fiyatlar düşük olcak desene
...
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ahmetkep 8 yıl
Galaxy , Sparkle tarzı bir firma.Model üzerinde çeşitli soğutucular ve güzel tasarımlar hazırlayabilen bir firma.
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OverClocK1ng 8 yıl
Şaka bir yana adamların GTS 450 si ne güzel olmuş ya. Gerçekten tam alınası kart olmuş. GTX 460 ta kullandıkları soğutucunun aynısını GTS 450 de kullanmışlar. Tabi baya iyi etki eder. Hem iyi overclock hem az ısı. Fan da büyük. Fazla ses te yapmaz. Yalnız GTX 470 te kullandıklarında 2 yerine 4 ısı borusu görüyorum. Esas onu GTX 460 ta kullansalardı daha manyak olurdu.
Aferin sana be Palit, Galaxy, Gainward, XpertVision, KFA2 veya başka ne adı varsa :))
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selahattın ısık 8 yıl
ardı ardına firmalar ya türkiye pazarına gidiyor yada ofislerini güncelliyor.tabi buldular yolunacak kazları....
önerim müşteri odaklı servis ağlarını genişletmeleri ve sorun yaşayan kullanıcıları mağdur etmemeleri.biliyorum çok şey istedim ama neyse..
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mumak 8 yıl
eğer herkesin övdüğü(benimde hiç sorun yaşamadığım hatta gayet memnun olduğum) çizgi elektronik gibi bi teknik servisleri olur ve fiyatlarıda piyasa fiyatında olursa tutar
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fatihcanery 8 yıl
gelsinler fabrika açsınlar,pazar olarak kullanmak en kolayı :(
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Zeytinbey 8 yıl
hocam ona bakarsan şu an bütün bilgisayar ve oem ürün satan firmalar pazar olarak kullanıyor türkiyeyi,
fabrikalar çinde ve uzak doğuda... işçilik ucuz, burada %18 kartı alırken kdv ödüyorsun, fabrikasını kuracak olsan kimbilir ne olur...
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Man From Atlantis 8 yıl
Galaxy gibi yenilikçi firmalara ihtiyacımız var..
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Zeytinbey 8 yıl
Hayırlı olsun,
Sorunsuz teknik servis ve uzun garanti süresi verebilmeniz dileğiyle...
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