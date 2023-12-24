Samsung Galaxy XCover 7’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Galaxy XCover 7 neler sunacak?
Son yıllarda Galaxy Z, Galaxy S ve Galaxy A serisi ile başarılı bir performans sergileyen Samsung, dayanıklılık odaklı Galaxy XCover serisini güncellemeye hazırlanıyor. Galaxy XCover 7 olarak adlandırılması beklenen ürün, firmanın 2022 yılından beri bu seriye eklediği ilk akıllı telefon olacak. Peki Galaxy XCover 7 neler sunacak?
X platformunda güvenilir bir kaynak haline gelen Roland Quandt, Galaxy XCover 7 hakkında bazı bilgiler paylaştı. Quandt’a göre cihaz; 6.6 inç ekran boyutuna, 6GB belleğe ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın fiyatı ise 400 Euro olarak raporlanmış. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılara göre ise XCover 7, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak ve çıkarılabilir 4000mAh batarya ile gelecek. Zorlu ortamlarda rahat bir kullanım sunması beklenen cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.