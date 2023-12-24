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    Samsung Galaxy XCover 7’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dayanıklılık odaklı Galaxy Xcover serisini yenilemeye hazırlanıyor. Serinin yeni modelin fiyatı ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
    Galaxy XCover 7 - Sızdırılan görünütüler Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung’un yeni yıl planları ortaya çıkmaya başladı. Galaxy A serisini güncellemeye başlayan firma, dayanıklılık odaklı Galaxy XCover serisini de önümüzdeki aylarda yenileyecek.

    Galaxy XCover 7 neler sunacak?

    Son yıllarda Galaxy Z, Galaxy S ve Galaxy A serisi ile başarılı bir performans sergileyen Samsung, dayanıklılık odaklı Galaxy XCover serisini güncellemeye hazırlanıyor. Galaxy XCover 7 olarak adlandırılması beklenen ürün, firmanın 2022 yılından beri bu seriye eklediği ilk akıllı telefon olacak. Peki Galaxy XCover 7 neler sunacak?

    X platformunda güvenilir bir kaynak haline gelen Roland Quandt, Galaxy XCover 7 hakkında bazı bilgiler paylaştı. Quandt’a göre cihaz; 6.6 inç ekran boyutuna, 6GB belleğe ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın fiyatı ise 400 Euro olarak raporlanmış. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılara göre ise XCover 7, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak ve çıkarılabilir 4000mAh batarya ile gelecek. Zorlu ortamlarda rahat bir kullanım sunması beklenen cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. 
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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