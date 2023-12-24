Samsung Galaxy XCover 7’nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung’un yeni yıl planları ortaya çıkmaya başladı. Galaxy A serisini güncellemeye başlayan firma, dayanıklılık odaklı Galaxy XCover serisini de önümüzdeki aylarda yenileyecek.

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Galaxy XCover 7 neler sunacak?

Son yıllarda Galaxy Z, Galaxy S ve Galaxy A serisi ile başarılı bir performans sergileyen Samsung, dayanıklılık odaklı Galaxy XCover serisini güncellemeye hazırlanıyor. Galaxy XCover 7 olarak adlandırılması beklenen ürün, firmanın 2022 yılından beri bu seriye eklediği ilk akıllı telefon olacak. Peki Galaxy XCover 7 neler sunacak?

X platformunda güvenilir bir kaynak haline gelen Roland Quandt, Galaxy XCover 7 hakkında bazı bilgiler paylaştı. Quandt’a göre cihaz; 6.6 inç ekran boyutuna, 6GB belleğe ve 128GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın fiyatı ise 400 Euro olarak raporlanmış. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılara göre ise XCover 7, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinden güç alacak ve çıkarılabilir 4000mAh batarya ile gelecek. Zorlu ortamlarda rahat bir kullanım sunması beklenen cihazın önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.



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Galaxy XCover 7 bir kez daha ortaya çıktı