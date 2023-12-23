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    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 detaylanıyor: Xclipse 940 neler sunacak?

    Samsung’un Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde kullanacağı Exynos 2400 detaylanıyor. Yonga setinde kullanılacak olan Xclipse 940, birçok detayı ile ortaya çıktı.
    Exynos 2400 setinde kullanılacak Xclipse 940 detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S23 serisinin tüm modellerinde Snapdragon işlemcisi kullanarak Exynos markasını arka plana atmıştı. Bu hamle, Exynos markasının sayılı günleri olduğunu düşündürtse de Samsung, Galaxy S24 serisi ile Exynos markasına bir şans daha verecek.

    Exynos 2400’de kullanılacak olan Xclipse 940 detaylanıyor

    Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinin bazı ülkelerde Exynos 2400 yonga seti ile çıkış yapması bekleniyor. Peki Samsung’un yeni nesil çipi, Qualcomm ve Apple ile yarışabilecek mi? İşlemci tarafında 10 çekirdeğe sahip olması beklenen yonganın grafik performansı ise yeni bir sızıntıya konu oldu.

    Exynos 2400 setinde kullanılacak Xclipse 940 detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    X platformu üzerinde @LaidBackDev_ tarafından gelen bir rapora göre Exynos 2400’de kullanılacak olan Xclipse 940; 6 RDNA3 işlem birimine sahip olacak ve bu grafik birimi, 1095 MHz hızında çalışacak. Ayrıca OpenCL veri tabanına göre Xclipse 940, 4GB sistem belleğini video belleği olarak kullanabilecek. Hatırlayacak olursanız Galaxy S22 serisinde kullanılan Xclipse 920, RDNA2 tabanında 6 işlem birimine sahipti ve 555 MHz frekansına çıkıyordu. Görünüşe göre Exynos 2400, gerçekten de dikkat çekici bir grafik performansı sunacak. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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