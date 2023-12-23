Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 detaylanıyor: Xclipse 940 neler sunacak?

Exynos 2400’de kullanılacak olan Xclipse 940 detaylanıyor
Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinin bazı ülkelerde Exynos 2400 yonga seti ile çıkış yapması bekleniyor. Peki Samsung’un yeni nesil çipi, Qualcomm ve Apple ile yarışabilecek mi? İşlemci tarafında 10 çekirdeğe sahip olması beklenen yonganın grafik performansı ise yeni bir sızıntıya konu oldu.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.