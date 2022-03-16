Galaxy Z Flip 4 satış beklentisi çok yüksek

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Katlanabilir akıllı telefon segmentinin tartışmasız lideri ve yenilik öncüsü Samsung bu yıl mevcut modellerini yenileyecek. Dördüncü nesle terfi edecek olan Galaxy Z serisine ilginin büyük olması bekleniyor.

Galaxy Z Flip 4 çok satacak

Samsung’un dikey olarak katlanan akıllı telefonu Galaxy Z Flip 4 için beklentilerin yükseldiği iddia ediliyor. Nisan ayında ekran üretimine başlayacak olan Samsung yaklaşık 8.7 milyon panel çıktısı almayı planlıyor. Galaxy Z Flip 3 için 5.1 milyon adet ekran üretilmişti.

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Bu rakam yaklaşık yüzde 60 civarında bir artışa denk geliyor. Geçen yıl Samsung katlanabilir akıllı telefonlardan önemli bir kâr marjı yakalamıştı. Tüketici ilgisinin katlanabilir telefonlara giderek daha fazla yönelmesi haliyle en fazla Samsung’u etkiliyor.

Pazara bu yıl sunulacak Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefon modellerinde daha gelişmiş ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, S-Pen entegrasyonu gibi yenilik iddiaları var. Muhtemelen Ağustos ayında tanıtım yapılacak.

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