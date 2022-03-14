Galaxy A53 tanıtımdan önce satışa çıktı

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Bu hafta bir süredir bilgileri internete sızan yeni Galaxy A akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Bununla birlikte bazı ülkelerde daha tanıtım gerçekleşmeden yeni modeller satışa başladı.

Galaxy A53 özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)

8GB/128GB

64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

25W hızlı şarj

400$

Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Galaxy A53 modeli önce Sırbistan’da sonra da Kenya’da ortaya çıktı. Normalde Avrupa fiyatının 460 Avro olacağı dile getirilmişti ancak Afrika’da daha farklı bir tablo mevcut. Bu bakımdan Avrupa’da 400 Avro seviyesinde bir son fiyat görmek şaşırtıcı olmaz.

Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS, IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör elde edilen bilgiler arasında. Daha önce dile getirildiği üzere Galaxy A serisinde şarj adaptörü olmayacağı YouTube kutu açma videolarından da net olarak fark edilebiliyor.

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