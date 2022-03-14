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    Galaxy A53 tanıtımdan önce satışa çıktı

    Galaxy A53 akıllı telefon modelinde 6.52 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1200 yonga seti, 64MP ana sensör gibi detaylar yer alırken kutudan ise şarj adaptörü çıkmıyor. 
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    Galaxy A53
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    Bu hafta bir süredir bilgileri internete sızan yeni Galaxy A akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı bir etkinlik düzenlenecek. Bununla birlikte bazı ülkelerde daha tanıtım gerçekleşmeden yeni modeller satışa başladı.

    Galaxy A53 özellikleri ve fiyatı

    • 6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
    • Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)
    • 8GB/128GB
    • 64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 25W hızlı şarj
    • 400$

    Galaxy A53 modeli önce Sırbistan’da sonra da Kenya’da ortaya çıktı. Normalde Avrupa fiyatının 460 Avro olacağı dile getirilmişti ancak Afrika’da daha farklı bir tablo mevcut. Bu bakımdan Avrupa’da 400 Avro seviyesinde bir son fiyat görmek şaşırtıcı olmaz.

    Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS, IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör elde edilen bilgiler arasında. Daha önce dile getirildiği üzere Galaxy A serisinde şarj adaptörü olmayacağı YouTube kutu açma videolarından da net olarak fark edilebiliyor.

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