Galaxy Z Fold 6 Ultra ufukta göründü: Sınırlı olacak

Galaxy Z Fold 5 Ultra doğrulanmış olabilir
Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 6 Ultra ''SM-F958N'' model numarasına sahip olacak. Bu aşamada Galaxy S24 Ultra'nın SM-S928B, Galaxy S23 Ultra'nın ise SM-S918B model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Kısaca Samsung, 8 numara ile sonlanan model numaralarını genellikle Ultra varyantı için kullanıyor. Bu da mevcut sızıntıları doğruluyor diyebiliriz.
Ayrıca Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın yalnızca belirli pazarlarda satışa çıkacağı belirtiliyor. Halihazırda tespit edilen model numarası ise Güney Kore'ye ait. Dolayısıyla Avrupa ve ABD pazarına ulaşamayabilir. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın özellikleri ise halen netleşmiş değil. Yakın tarihleri sızınıtlar ise 200MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş, 50MP, f/3.4, 5x periskop telefoto kamera sensörü, 6,2 inç kapak ekranı ve IP52 sertifikasına işaret ediyor.
Tabi ki Galaxy Fold 6 Ultra hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...