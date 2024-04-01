Galaxy Z Fold 6 Ultra ufukta göründü: Sınırlı olacak

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, önümüzdeki Temmuz veya Ağustos aylarında resmiyete kavuşacak. Ancak bu yıl, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE adında iki modelin daha yolda olduğu konuşuluyor. Son olarak Galaxy Z Fold 6 Ultra hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin tepe modeli, doğrulanmış olabilir.

Galaxy Z Fold 5 Ultra doğrulanmış olabilir

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 6 Ultra ''SM-F958N'' model numarasına sahip olacak. Bu aşamada Galaxy S24 Ultra'nın SM-S928B, Galaxy S23 Ultra'nın ise SM-S918B model numarasına sahip olduğunu hatırlatalım. Kısaca Samsung, 8 numara ile sonlanan model numaralarını genellikle Ultra varyantı için kullanıyor. Bu da mevcut sızıntıları doğruluyor diyebiliriz.

Ayrıca Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın yalnızca belirli pazarlarda satışa çıkacağı belirtiliyor. Halihazırda tespit edilen model numarası ise Güney Kore'ye ait. Dolayısıyla Avrupa ve ABD pazarına ulaşamayabilir. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın özellikleri ise halen netleşmiş değil. Yakın tarihleri sızınıtlar ise 200MP f/1.7 ana kamera, 12MP f/2.2 ultra geniş, 50MP, f/3.4, 5x periskop telefoto kamera sensörü, 6,2 inç kapak ekranı ve IP52 sertifikasına işaret ediyor.

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Tabi ki Galaxy Fold 6 Ultra hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy Z Fold 5 Ultra ufukta göründü: Sınırlı olacak