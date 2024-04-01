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    Anlık Bildirim

    Samsung’un dijital asistanı Bixby için üretken yapay zeka geliyor

    Samsung'un Bixby asistanı, akıllı telefonlardan akıllı saatlere ve beyaz eşyalara kadar şirketin tüm cihazlarında bulunuyor. Şimdi ise Bixby için bir üretken yapay zeka güncellemesi geliyor.
    Samsung’un dijital asistanı Bixby için üretken yapay zeka geliyor Tam Boyutta Gör
    Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Samsung da cihazlarını daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatmak istiyor. Bu bağlamda bir süredir Güney Koreli teknoloji devinin akıllı telefonlarında, akıllı saatlerinde ve beyaz eşyalarında bulunan Bixby sanal asistanın üretken yapay zeka özellikleriyle güncellenmesi gündeme geldi. Bu haberin kaynağında ise Samsung’un üst düzey yetkilisi bulunuyor.

    Bixby için üretken yapay zeka zamanı

    Bixby, 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülmüş ancak beklenen ilgiyi ve yetenekleri kullanıcılara sunamamıştı. Bu başarısızlık sadece Bixby için geçerli değil elbette, genel olarak tüm sesli asistanlar oldukça başarısız ve yeteneksizdi. Ancak ChatGPT’nin ortaya çıkışıyla birlikte sohbet robotlarının artık daha gelişmiş ve çok daha karmaşık sorguların üstesinden gelebildiğini görüyoruz. Bu yeni nesil sohbet robotları kullanıcıların istemlerini temel alarak metin, resim ve hatta video biçiminde yanıtlar üretebiliyor. Şimdi ise Bixby için bu yeteneklerin sunulması planlanıyor.

    Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy AI ile önemli özellikleri kullanıma aldı. Bu özellikler arasında kullanıcıların ekranlarında bir şeyi daire içine almalarını ve uygulama değiştirmek zorunda kalmadan Google'da aramalarını sağlayan Circle to Search gibi seçenekler yer alıyor. Samsung'un mobil işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Won-joon Choi, Bixby’nin şimdiye kadar temel düzeyde bir asistan olduğunu ancak üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkışıyla Bixby’nin tekrar tanımlanması ve donatılması gerektiğini söyledi. Choi, böylelikle Bixby’nin daha doğal bir konuşma sağlayacağını ve ekosistemdeki Samsung ürünlerini destekleyen bir arayüz üzerinde çalışacağını sözlerine ekledi.

    Choi, Bixby'nin üretken yapay zeka özellikleriyle ne zaman güncelleneceğine dair bir tarih vermedi ancak Samsung'un bunları sunmak için "çok çalıştığını" söyledi. Samsung, Galaxy AI ile birlikte akıllı telefonlara derinlemesine bir şekilde üretken yapay zekayı ekleyen öncü firmalardan birisi oldu. Sektör bu alana hızla hücum ederken aynı zamanda Apple’ın haziran ayındaki WWDC’de tanıtacağı iOS 18 ile neler yapacağı da merak ediliyor. iOS 18’den beklenenler arasında bazı yapay zeka özellikleri yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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