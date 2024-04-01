Samsung’un dijital asistanı Bixby için üretken yapay zeka geliyor

Bixby için üretken yapay zeka zamanı
Bixby, 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülmüş ancak beklenen ilgiyi ve yetenekleri kullanıcılara sunamamıştı. Bu başarısızlık sadece Bixby için geçerli değil elbette, genel olarak tüm sesli asistanlar oldukça başarısız ve yeteneksizdi. Ancak ChatGPT’nin ortaya çıkışıyla birlikte sohbet robotlarının artık daha gelişmiş ve çok daha karmaşık sorguların üstesinden gelebildiğini görüyoruz. Bu yeni nesil sohbet robotları kullanıcıların istemlerini temel alarak metin, resim ve hatta video biçiminde yanıtlar üretebiliyor. Şimdi ise Bixby için bu yeteneklerin sunulması planlanıyor.
Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy AI ile önemli özellikleri kullanıma aldı. Bu özellikler arasında kullanıcıların ekranlarında bir şeyi daire içine almalarını ve uygulama değiştirmek zorunda kalmadan Google'da aramalarını sağlayan Circle to Search gibi seçenekler yer alıyor. Samsung'un mobil işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Won-joon Choi, Bixby’nin şimdiye kadar temel düzeyde bir asistan olduğunu ancak üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkışıyla Bixby’nin tekrar tanımlanması ve donatılması gerektiğini söyledi. Choi, böylelikle Bixby’nin daha doğal bir konuşma sağlayacağını ve ekosistemdeki Samsung ürünlerini destekleyen bir arayüz üzerinde çalışacağını sözlerine ekledi.
Choi, Bixby'nin üretken yapay zeka özellikleriyle ne zaman güncelleneceğine dair bir tarih vermedi ancak Samsung'un bunları sunmak için "çok çalıştığını" söyledi. Samsung, Galaxy AI ile birlikte akıllı telefonlara derinlemesine bir şekilde üretken yapay zekayı ekleyen öncü firmalardan birisi oldu. Sektör bu alana hızla hücum ederken aynı zamanda Apple’ın haziran ayındaki WWDC’de tanıtacağı iOS 18 ile neler yapacağı da merak ediliyor. iOS 18’den beklenenler arasında bazı yapay zeka özellikleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...