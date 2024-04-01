Samsung’un dijital asistanı Bixby için üretken yapay zeka geliyor

Tam Boyutta Gör Birçok akıllı telefon üreticisi gibi Samsung da cihazlarını daha gelişmiş yapay zeka özellikleriyle donatmak istiyor. Bu bağlamda bir süredir Güney Koreli teknoloji devinin akıllı telefonlarında, akıllı saatlerinde ve beyaz eşyalarında bulunan Bixby sanal asistanın üretken yapay zeka özellikleriyle güncellenmesi gündeme geldi. Bu haberin kaynağında ise Samsung’un üst düzey yetkilisi bulunuyor.

Bixby için üretken yapay zeka zamanı

Bixby, 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülmüş ancak beklenen ilgiyi ve yetenekleri kullanıcılara sunamamıştı. Bu başarısızlık sadece Bixby için geçerli değil elbette, genel olarak tüm sesli asistanlar oldukça başarısız ve yeteneksizdi. Ancak ChatGPT’nin ortaya çıkışıyla birlikte sohbet robotlarının artık daha gelişmiş ve çok daha karmaşık sorguların üstesinden gelebildiğini görüyoruz. Bu yeni nesil sohbet robotları kullanıcıların istemlerini temel alarak metin, resim ve hatta video biçiminde yanıtlar üretebiliyor. Şimdi ise Bixby için bu yeteneklerin sunulması planlanıyor.

Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy AI ile önemli özellikleri kullanıma aldı. Bu özellikler arasında kullanıcıların ekranlarında bir şeyi daire içine almalarını ve uygulama değiştirmek zorunda kalmadan Google'da aramalarını sağlayan Circle to Search gibi seçenekler yer alıyor. Samsung'un mobil işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Won-joon Choi, Bixby’nin şimdiye kadar temel düzeyde bir asistan olduğunu ancak üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin (LLM) ortaya çıkışıyla Bixby’nin tekrar tanımlanması ve donatılması gerektiğini söyledi. Choi, böylelikle Bixby’nin daha doğal bir konuşma sağlayacağını ve ekosistemdeki Samsung ürünlerini destekleyen bir arayüz üzerinde çalışacağını sözlerine ekledi.

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Choi, Bixby'nin üretken yapay zeka özellikleriyle ne zaman güncelleneceğine dair bir tarih vermedi ancak Samsung'un bunları sunmak için "çok çalıştığını" söyledi. Samsung, Galaxy AI ile birlikte akıllı telefonlara derinlemesine bir şekilde üretken yapay zekayı ekleyen öncü firmalardan birisi oldu. Sektör bu alana hızla hücum ederken aynı zamanda Apple’ın haziran ayındaki WWDC’de tanıtacağı iOS 18 ile neler yapacağı da merak ediliyor. iOS 18’den beklenenler arasında bazı yapay zeka özellikleri yer alıyor.

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Samsung’un dijital asistanı Bixby için üretken yapay zeka geliyor