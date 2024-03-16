Galaxy Z Fold 6 FE için kötü haber: S-Pen desteği yok

Galaxy Z Fold 6 FE için kötü haber
Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki haberlerimizde, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 modelinden bahsetmiştik. Hemen ardından Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın rafa kalktığı ve bunun yerine Galaxy Z Fold 6 FE'nin yolda olduğu aktarıldı.
Bugünki bilgiler ise, Galaxy Z Fold 6 FE'nin S-Pen desteğine sahip olmayacağını söylüyor. Kısaca kalem desteği daha Premium modellere özel olacak. Bunun nedeni ise, maliyetlerin olabildiğince kısılacak olması. Galaxy Z Fold 6 FE hakkında bilmediğimiz tek şey çıkış tarihi. Samsung'un, ana seri ve diğer her şeyle birlikte Temmuz ayında yeni bir lansman düzenleceği konuşuluyor.
Ancak bu olduğu takdirde, Galaxy Z Fold 6&Flip 6, Fold FE, yeni Galaxy Watch ve Galaxy Ring olmak üzere etkinlik oldukça kalabalık geçecek. Dolayısıyla diğer FE modellerinde olduğu gibi bu yıl içinde ayrı bir etkinlikte tanıtılması muhtemel. Sizce uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 iyi bir fikir mi olacak yoksa Samsung katlanabilir segmenti premium bir fiyatta mı tutmalı? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.