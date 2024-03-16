Galaxy Z Fold 6 FE için kötü haber: S-Pen desteği yok

Tam Boyutta Gör Samsung'un Fan Edition yani FE serisine ait yeni bir katlanabilir telefon hazırladığı söyleniyor. Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinin çok yakında resmiyete kavuşması beklenirken, bu model muhtemel olarak Galaxy Z Fold 6 FE olacak. Son olarak Galaxy Z Fold 6 hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 FE için kötü haber

Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki haberlerimizde, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve daha uygun fiyatlı Galaxy Z Fold 6 modelinden bahsetmiştik. Hemen ardından Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın rafa kalktığı ve bunun yerine Galaxy Z Fold 6 FE'nin yolda olduğu aktarıldı.

Bugünki bilgiler ise, Galaxy Z Fold 6 FE'nin S-Pen desteğine sahip olmayacağını söylüyor. Kısaca kalem desteği daha Premium modellere özel olacak. Bunun nedeni ise, maliyetlerin olabildiğince kısılacak olması. Galaxy Z Fold 6 FE hakkında bilmediğimiz tek şey çıkış tarihi. Samsung'un, ana seri ve diğer her şeyle birlikte Temmuz ayında yeni bir lansman düzenleceği konuşuluyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 FE üzerinde çalışıyor 1 hf. önce eklendi

Ancak bu olduğu takdirde, Galaxy Z Fold 6&Flip 6, Fold FE, yeni Galaxy Watch ve Galaxy Ring olmak üzere etkinlik oldukça kalabalık geçecek. Dolayısıyla diğer FE modellerinde olduğu gibi bu yıl içinde ayrı bir etkinlikte tanıtılması muhtemel. Sizce uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold 6 iyi bir fikir mi olacak yoksa Samsung katlanabilir segmenti premium bir fiyatta mı tutmalı? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.

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Galaxy Z Fold 6 FE için kötü haber: Beklenen özellik olmayacak