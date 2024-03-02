Samsung’un FE ailesi genişliyor: Galaxy Z Fold 6 FE bu yıl tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung, son yıllarda üst seviye akıllı telefon ve tabletlerinde fiyat artışına gitti. Bu süre içerisinde firma, Galaxy S serisinde yüksek satış sayılarına ulaşsa da potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için Galaxy FE ailesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu marka altında birçok telefon, tablet ve kulaklık satan firma yakında bu aileye önemli bir model ekleyebilir.

Samsung Galaxy A35 bir kez daha görüntülendi 3 sa. önce eklendi

Uygun fiyatlı Galaxy Fold bu yıl tanıtılabilir

Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un Galaxy Z Fold ailesinde ciddi bir değişiklik yapacağı belirtilmişti. Bu iddiaya göre firma, 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 Ultra modelini tanıtacak ve standart Galaxy Z Fold 6 modelini daha uygun fiyata satacak. Ancak Sammobile’dan gelen bilgiler, bu iddiayı yalanlar nitelikte. Sammobile, firmanın uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu başka bir isimle satışa sunacağını belirtti.

İddialara göre Samsung, temmuz ayında gerçekleştireceği etkinlikte yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesini tanıtacak ve yılın ilerleyen aylarında ilk uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu duyuracak. Bahsi geçen cihazın Galaxy Z Fold 6 FE olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Samsung’un bir süredir uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu cihazın FE markası altında geliştirilmesi beklenmiyordu. Son yıllarda başarılı bir marka olmayı başaran Galaxy FE, Galaxy Z Fold 6 sayesinde daha yüksek bir konuma çıkabilir. Bahsi geçen cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak firmanın bu cihazın işlemcisinde, ekranında ve batarya özelliklerinde kırpma yapması muhtemel görünüyor.

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Samsung, Galaxy Z Fold 6 FE üzerinde çalışıyor