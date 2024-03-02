Samsung’un FE ailesi genişliyor: Galaxy Z Fold 6 FE bu yıl tanıtılabilir

Uygun fiyatlı Galaxy Fold bu yıl tanıtılabilir
Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un Galaxy Z Fold ailesinde ciddi bir değişiklik yapacağı belirtilmişti. Bu iddiaya göre firma, 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 Ultra modelini tanıtacak ve standart Galaxy Z Fold 6 modelini daha uygun fiyata satacak. Ancak Sammobile’dan gelen bilgiler, bu iddiayı yalanlar nitelikte. Sammobile, firmanın uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu başka bir isimle satışa sunacağını belirtti.
İddialara göre Samsung, temmuz ayında gerçekleştireceği etkinlikte yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesini tanıtacak ve yılın ilerleyen aylarında ilk uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu duyuracak. Bahsi geçen cihazın Galaxy Z Fold 6 FE olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Samsung’un bir süredir uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu cihazın FE markası altında geliştirilmesi beklenmiyordu. Son yıllarda başarılı bir marka olmayı başaran Galaxy FE, Galaxy Z Fold 6 sayesinde daha yüksek bir konuma çıkabilir. Bahsi geçen cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak firmanın bu cihazın işlemcisinde, ekranında ve batarya özelliklerinde kırpma yapması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.