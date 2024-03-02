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    Anlık Bildirim

    Samsung’un FE ailesi genişliyor: Galaxy Z Fold 6 FE bu yıl tanıtılabilir

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, uygun fiyatlı ürünler üzerinde çalışmaya devam ediyor. İddialara göre firma, yıl bitmeden uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu tanıtacak
    Galaxy Z Fold 5 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından olan Samsung, son yıllarda üst seviye akıllı telefon ve tabletlerinde fiyat artışına gitti. Bu süre içerisinde firma, Galaxy S serisinde yüksek satış sayılarına ulaşsa da potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için Galaxy FE ailesi üzerinde çalışmaya başladı. Bu marka altında birçok telefon, tablet ve kulaklık satan firma yakında bu aileye önemli bir model ekleyebilir.

    Uygun fiyatlı Galaxy Fold bu yıl tanıtılabilir

    Geçtiğimiz haftalarda Samsung’un Galaxy Z Fold ailesinde ciddi bir değişiklik yapacağı belirtilmişti. Bu iddiaya göre firma, 2024 yılında Galaxy Z Fold 6 Ultra modelini tanıtacak ve standart Galaxy Z Fold 6 modelini daha uygun fiyata satacak. Ancak Sammobile’dan gelen bilgiler, bu iddiayı yalanlar nitelikte. Sammobile, firmanın uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu başka bir isimle satışa sunacağını belirtti.

    İddialara göre Samsung, temmuz ayında gerçekleştireceği etkinlikte yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip ailesini tanıtacak ve yılın ilerleyen aylarında ilk uygun fiyatlı katlanabilir telefonunu duyuracak. Bahsi geçen cihazın Galaxy Z Fold 6 FE olarak adlandırılacağı belirtiliyor. Samsung’un bir süredir uygun fiyatlı bir Galaxy Z Fold üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu cihazın FE markası altında geliştirilmesi beklenmiyordu. Son yıllarda başarılı bir marka olmayı başaran Galaxy FE, Galaxy Z Fold 6 sayesinde daha yüksek bir konuma çıkabilir. Bahsi geçen cihazın teknik özellikleri henüz bilinmiyor ancak firmanın bu cihazın işlemcisinde, ekranında ve batarya özelliklerinde kırpma yapması muhtemel görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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