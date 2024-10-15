Samsung Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi
Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm ve 5,6 mmkalınlığında olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta katlama izinin standart Z Fold 6'ya kıyasla daha az görünür olacağına da söylentiler arasında.
Devam edersek, yan çerçeve görüntüsü standart Galaxy Z Fold 6'ya kıyasla daha ince bir form faktörüne sahip. Üstelik tutuşu kolaylaştıracak dokulu bir kaplama ile geliyor. Kısaca yeni versiyonda hem tasarım hem de konfigürasyon açısından önemli gelişmelerle karşılaşacağız. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.