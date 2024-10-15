Samsung Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor ve özellikle Çin'de üretilen kompakt modeller Samsung'u yenilikçi çözümler aramaya itmiş durumda. Buna yanıt olarak daha önce şirketin Galaxy Z Fold 6 Slim adlı daha kompakt bir model üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Galaxy Z Fold 6 Slim veyadiğer adıylaGalaxy Z Fold 6 SE (Special Edition) tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi

Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm ve 5,6 mmkalınlığında olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta katlama izinin standart Z Fold 6'ya kıyasla daha az görünür olacağına da söylentiler arasında.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere göre, Galaxy Z Fold 6 SE, temel modelde bulunan hap şeklindeki tasarımdan farklı olarak dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacak. Ayrıca kamera adasının çıkıntısı da artmış ve bu da telefonun genel olarak daha ince hale gelmesiyle uyumlu. Sensör bölümünde ise neler sunulacağı belirsiz. Ancak küçük çaplı bir güncelleme ile karşılaşabiliriz.

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Devam edersek, yan çerçeve görüntüsü standart Galaxy Z Fold 6'ya kıyasla daha ince bir form faktörüne sahip. Üstelik tutuşu kolaylaştıracak dokulu bir kaplama ile geliyor. Kısaca yeni versiyonda hem tasarım hem de konfigürasyon açısından önemli gelişmelerle karşılaşacağız. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı