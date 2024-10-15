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    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy Z Fold 6'nın yeni sürümü Galaxy Z Fold 6 SE'nin (Special Edition) tasarımı belli oldu. Yeni sürüm, daha kompakt yapıda geliyor. İşte tasarımı ve tüm bildiklerimiz...
    Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor ve özellikle Çin'de üretilen kompakt modeller Samsung'u yenilikçi çözümler aramaya itmiş durumda. Buna yanıt olarak daha önce şirketin Galaxy Z Fold 6 Slim adlı daha kompakt bir model üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Galaxy Z Fold 6 Slim veyadiğer adıylaGalaxy Z Fold 6 SE (Special Edition) tasarımını gösteren bazı görüntüler ortaya çıktı. 

    Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi

    Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak. Son raporlara göre telefon kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kıyaslamak adına, Galaxy Z Fold 6'nın 12,1 mm ve 5,6 mmkalınlığında olduğunu hatırlatalım. Diğer tarafta katlama izinin standart Z Fold 6'ya kıyasla daha az görünür olacağına da söylentiler arasında.

    Galaxy Z Fold 6 SE en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere göre, Galaxy Z Fold 6 SE, temel modelde bulunan hap şeklindeki tasarımdan farklı olarak dikdörtgen bir kamera adasına sahip olacak. Ayrıca kamera adasının çıkıntısı da artmış ve bu da telefonun genel olarak daha ince hale gelmesiyle uyumlu. Sensör bölümünde ise neler sunulacağı belirsiz. Ancak küçük çaplı bir güncelleme ile karşılaşabiliriz.

    Devam edersek, yan çerçeve görüntüsü standart Galaxy Z Fold 6'ya kıyasla daha ince bir form faktörüne sahip. Üstelik tutuşu kolaylaştıracak dokulu bir kaplama ile geliyor. Kısaca yeni versiyonda hem tasarım hem de konfigürasyon açısından önemli gelişmelerle karşılaşacağız. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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