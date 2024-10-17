Samsung Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi ortaya çıktı

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE yakında geliyor
Samsung, bugün yaptığı basın açıklamasında 21 Ekim'de yeni bir Galaxy cihazı tanıtacağını duyurdu. Cihazın adı henüz doğrulanmamış olsa da, uzun zamandır söylentileri dolaşan Galaxy Z Fold 6 Special Edition olma ihtimali oldukça yüksek. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.
Bir diğer önemli yükseltme ise muhtemel olarak menteşe bölümünde olacak ve katlama izinin standart Z Fold 6'dakinden daha az fark edilir olacağına yönelik raporlar mevcut.
Daha önceki raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kötü olan şu ki, Galaxy Z Fold Special Edition'a ulaşmak biraz zor olabilir. Güncel raporlara göre, telefonun çoğunlukla Kore ve Çin'de satışa sunulacak sınırlı bir sürüm olması bekleniyor. Ancak tüm detayların 21 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte açıklanacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.