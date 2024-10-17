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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi ortaya çıktı

    Samsung tarafından uzun süredir geliştirilen Galaxy Z Fold 6 SE'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Katlanabilir telefon, çok yakında geliyor. İşte tüm bilinenler...
    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihli Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı tanıttı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Galaxy Z Fold 6 SE veya Slim modelinin ise pas geçildiğini gördük. Son olarak Galaxy Z Fold 6 SE'nin çıkış tarihi de netleşmeye başladı. Bekleyiş çok yakında sonlanıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE yakında geliyor

    Samsung, bugün yaptığı basın açıklamasında 21 Ekim'de yeni bir Galaxy cihazı tanıtacağını duyurdu. Cihazın adı henüz doğrulanmamış olsa da, uzun zamandır söylentileri dolaşan Galaxy Z Fold 6 Special Edition olma ihtimali oldukça yüksek. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, tasarımın ötesinde önemli yükseltmeler sunacak. Keza Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde titanyum kullanmayı düşündüğü, özellikle bu malzemenin cihazın arka plakasında yer alabileceği konuşuluyor. Ayrıca kamera sisteminin de küçük bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

    Bir diğer önemli yükseltme ise muhtemel olarak menteşe bölümünde olacak ve katlama izinin standart Z Fold 6'dakinden daha az fark edilir olacağına yönelik raporlar mevcut. 

    Daha önceki raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kötü olan şu ki, Galaxy Z Fold Special Edition'a ulaşmak biraz zor olabilir. Güncel raporlara göre, telefonun çoğunlukla Kore ve Çin'de satışa sunulacak sınırlı bir sürüm olması bekleniyor. Ancak tüm detayların 21 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte açıklanacağını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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