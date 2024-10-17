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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihli Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'yı tanıttı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Galaxy Z Fold 6 SE veya Slim modelinin ise pas geçildiğini gördük. Son olarak Galaxy Z Fold 6 SE'nin çıkış tarihi de netleşmeye başladı. Bekleyiş çok yakında sonlanıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE yakında geliyor

Samsung, bugün yaptığı basın açıklamasında 21 Ekim'de yeni bir Galaxy cihazı tanıtacağını duyurdu. Cihazın adı henüz doğrulanmamış olsa da, uzun zamandır söylentileri dolaşan Galaxy Z Fold 6 Special Edition olma ihtimali oldukça yüksek. Adından da anlaşılacağı gibi Galaxy Z Fold 6 SE, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 6'nın daha ince bir versiyonu olacak.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, tasarımın ötesinde önemli yükseltmeler sunacak. Keza Samsung'un Galaxy Z Fold 6 Slim modelinde titanyum kullanmayı düşündüğü, özellikle bu malzemenin cihazın arka plakasında yer alabileceği konuşuluyor. Ayrıca kamera sisteminin de küçük bir revizyondan geçmesi bekleniyor.

Bir diğer önemli yükseltme ise muhtemel olarak menteşe bölümünde olacak ve katlama izinin standart Z Fold 6'dakinden daha az fark edilir olacağına yönelik raporlar mevcut.

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Daha önceki raporlara göre Samsung Galaxy Z Fold 6 SE, kapalıyken 10 mm, açıldığında ise 5,6 mm kalınlığında olacak ve 6,5 inçlik bir kapak ekranı ile 8 inçlik katlanabilir ana ekran sunacak. Kötü olan şu ki, Galaxy Z Fold Special Edition'a ulaşmak biraz zor olabilir. Güncel raporlara göre, telefonun çoğunlukla Kore ve Çin'de satışa sunulacak sınırlı bir sürüm olması bekleniyor. Ancak tüm detayların 21 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte açıklanacağını hatırlatalım.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi ortaya çıktı