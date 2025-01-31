Galaxy Z Fold7’de kullanılacak yonga seti de belli oldu

Samsung, Galaxy S25 serisini dünya genelinde Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle piyasaya sürdü. Bu kararın ardında, Exynos 2500 çipinin üretiminde yaşanan geçici sorunlar olduğu belirtiliyor. Daha önceki raporlar, Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının Exynos 2500 ile geleceğini öne sürmüştü. Ancak, güvenilir bir kaynağa göre Galaxy Z Fold7 de Snapdragon 8 Elite çipi ile donatılacak.

Samsung’un yıllardır kendi geliştirdiği Exynos işlemcilerinde önemli iyileştirmeler yapmasına rağmen, performans açısından Snapdragon modellerinin gerisinde kaldığı biliniyor. Bu nedenle, şirket Galaxy S23 serisinden itibaren Snapdragon yonga setlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı. S24 serisinin bazı modellerinde Exynos 2400 kullanılmış olsa da, Galaxy S25 serisinde tamamen Snapdragon’a geçiş yapıldı. Exynos 2500’ün üretim verimliliği sorunları nedeniyle planlanan kapasitede üretilememesi, bu geçişin en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Samsung Galaxy Z Flip7 ve Fold7’nin fiyatları ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold7’nin Snapdragon 8 Elite ile geleceğine dair haberler kesinleşirken, Z Flip7 modeline dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Exynos 2500’ün büyük ekranlı katlanabilir cihazlar için yeterli performansı sağlayamaması ya da üretim sıkıntılarının bu modele de etki etmesi ihtimaller arasında. Ancak, Samsung’un büyük ekranlı katlanabilir modellerde Snapdragon işlemci kullanmaya devam etmesi kullanıcılar için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, Galaxy Z Fold7’nin S25 serisinde yer alan ProScaler özelliğini destekleyeceği belirtiliyor. Bu özellik, izlenen içeriklerin çözünürlüğünü cihaz üzerinde dinamik olarak artırmayı sağlıyor. Ancak, ekran parlaklığı açısından önemli bir değişiklik beklenmiyor; cihazın maksimum parlaklık değeri Z Fold6 modeliyle aynı seviyede, 2600 nit olacak. Depolama ve bellek seçeneklerinde de herhangi bir değişiklik bulunmuyor; kullanıcılar 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanına sahip, 12GB RAM’li modeller arasından seçim yapabilecek.

Öte yandan, Z Flip7’nin kamera detayları sızdırılmış olsa da büyük yenilikler barındırmadığı görülüyor. Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarında donanımsal yeniliklerden çok, yazılım geliştirmelerine odaklandığı düşünülüyor. Galaxy S25 serisinde de benzer bir strateji izleyen şirket, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yazılımsal iyileştirmelere ağırlık veriyor.

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