Galeri: AMD Radeon HD 6850

AMD'nin 22 Ekim'de pazara sunacağı Radeon HD 6850 modeli resmi görselleriyle sahneye çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan AMD Radeon HD 6850, 32x ROP birimi ile geliyor ve 1.5 TeraFLOP seviyesinde tek hassasiyetli işlem gücü sunuyor.

Çift slot tasarıma sahip olan AMD Radeon HD 6850, çalışmak için bir adet 6pin ek güç girişine ihtiyaç duyuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AMD tarafından DirectX 11 için güç, performans ve fiyat dengesinin yeni paradigması olarak tanımlanan Radeon HD 6850, 22 Ekim'de satışa sunulacak.