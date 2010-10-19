Galeri: AMD Radeon HD 6850

AMD'nin 22 Ekim'de pazara sunacağı Radeon HD 6850 modeli resmi görselleriyle sahneye çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan AMD Radeon HD 6850, 32x ROP birimi ile geliyor ve 1.5 TeraFLOP seviyesinde tek hassasiyetli işlem gücü sunuyor.
Çift slot tasarıma sahip olan AMD Radeon HD 6850, çalışmak için bir adet 6pin ek güç girişine ihtiyaç duyuyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ile birlikte HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. AMD tarafından DirectX 11 için güç, performans ve fiyat dengesinin yeni paradigması olarak tanımlanan Radeon HD 6850, 22 Ekim'de satışa sunulacak..
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ram belleği olan ve şu an MSI GTX460 CYCLONE kullandığım sistemim için eğer
GTX 460 seviyesinde ise düşünürüm. GTX 460'ın SLİ yapılandırması ile kendinden % 35 daha pahalı olan GTX480'i geçtiği yazılıp çizilmekte. Ancak mevcut sistemim bana CF dışında bir seçenek vermiyor. Malum 6 ay dx11 kralı olan AMD ATI'den sadece Bad Company 2 ve Dirt 2 için 1200 lira harcayıp iki tane 5850 almak zordu ve hatalı bir karar olacaktı. 350 400 daha harcayıp CF 6850 sistemle GTX480 yada belki de 5970 ayarında daha ucuza oynama imkanını bir kullanıcı olarak yıllardan sonra bir vefa borcu olarak haketmiyor muyum? Ya da hepimiz bir dönem için en azından haketmiyor muyuz?
Meseâ görüntü kalitesi olarak diğerlerine göre iyi midir?
Türkiye' de DisplayPort arabirimine sahip LCD' lerin fiyatları çok uçuk fiyattan başlıyor. Yurt dışında da pek uygun sayılmaz ya neyse.
eksenbilgisayar.com/...
EIZO FlexScan S2233WE, 22inç, 1650x1050, DVI/DisplayPort, LCD Monitör
705,00 € + KDV (1.406,48 TL + KDV)
Havale ve kapıda nakit (%12): 1.460,48 TL
Behh behh fiyata gell
EDİT:
Bir de, ''LENOVO ThinkVision L2251X 22" DisplayPort Geniş Lcd Monitör T78HNTK'' varmış.
531,00 USD + KDV
Bu da aşağı yukarı 900 Lira falan yapıyor herhalde.
DELL UltraSharp U2410, 24inç Wide LCD, 1920x1200, DisplayPort (DP) (Panel Türü:IPS) .....1.226 TL
eksenbilgisayar.com/...
EIZO ile DELL in panelleri iyi LENOVO nun paneli iyi değil aradaki fark bu
Görüntü olarak EIZO DELLden daha iyi ama ikisi arasında fiyatı ucuz olan Delli tercih ederdim aynı fiyat olsaydı EIZO tercih ederdim ( çözünürlük , Full HD hikaye )