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Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580

8 yıl
10,2b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580
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Nvidia'nın Kasım ayında duyurmayı planladığı GeForce GTX 580'le ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 580, Santa Clara merkezli firmanın yeni amiral gemisi olacak ve GeForce GTX 480'nin üzerine konumlandırılacak. GF100 tabanlı GeForce GTX 480 modeliyle elde ettiği tek GPU'da en hızlı ekran kartı unvanını korumayı hedefleyen Nvidia, AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU'su olması beklenen Cayman XT'ye karşı GeForce GTX 580 kozunu sahaya sürecek. Resmi detayları henüz açıklanmayan GeForce GTX 580 için üzerinde durulan en güçlü detay, 512 CUDA çekirdeğine sahip olacağı yönünde.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında mimari açıdan bir takım güncellemeler ve iyileştirmeler içermesi beklenen GeForce GTX 580, kimi kaynaklara göre 512-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. GeForce GTX 580'le ilgili yeni görseller, kartın GeForce GTX 480'e kıyasla özellikle soğutucu tasarımında bazı farklılıklara sahip olduğunu ortaya koyuyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında dışa taşan ısı borularına sahip olmayan GeForce GTX 580'inin ısıl güç tasarımı ve termal karakteristiği ise henüz bilinmiyor.

Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580
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Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580
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Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580
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SpawnOnur 8 yıl
Sparkle Calibre serisni 580 de yapsın alayım bir tane.. :))
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srhtzdmr 8 yıl
güç ve ısı değerlerinin GTX480 den farklı olacağını zannetmiyorum. GTX580 GTX480 nin upgrade edilmiş hali gibi duruyor. Eğer güç ve ısı değerlerini biraz daha düşürmüş olsaydı nvidia kartın çıkış tarihi Radeon 6000 serisinden daha önce olabilirdi bence. Amd Radeon 6000 serisiyle paralel işlem birimini ve bellek hızlarını düşürdü. Bence 6000 serisi Amd nin pazar kaybı yaşamasıyla daha az maliyete üretilmiş kart gibi olacak ve Amd DX11 pazarındaki liderliğini devam ettirmek için kartların fiyatı düşük çıkacak ve 5000 serisine göre yavaş olabilir.
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srhtzdmr 8 yıl
güç ve ısı değerlerinin GTX480 den farklı olacağını zannetmiyorum. GTX580 GTX480 nin upgrade edilmiş hali gibi duruyor. Eğer güç ve ısı değerlerini biraz daha düşürmüş olsaydı nvidia kartın çıkış tarihi Radeon 6000 serisinden daha önce olabilirdi bence. Amd Radeon 6000 serisiyle paralel işlem birimini ve bellek hızlarını düşürdü. Bence 6000 serisi Amd nin pazar kaybı yaşamasıyla daha az maliyete üretilmiş kart gibi olacak ve Amd DX11 pazarındaki liderliğini devam ettirmek için kartların fiyatı düşük çıkacak ve 5000 serisine göre yavaş olabilir.
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fx57 8 yıl
deneme
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No Way Out 8 yıl
Dün bu haber ilk çıktığında bazıları bu kartı bu soğutucu nasıl soğutacak daha heatpipe bile yok diyorlardı...
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Guest-BF8E9B238 8 yıl

fx57

deneme

E tabi normaldir, 7 saat boyunca yorumsuz kalınca...
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Rey Leon 8 yıl
güç ve ısı değerlerı nasıl olucak acaba
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