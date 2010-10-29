Galeri: Sızdırılan tüm görselleriyle GeForce GTX 580

Nvidia'nın Kasım ayında duyurmayı planladığı GeForce GTX 580'le ilgili yeni görseller gelmeye devam ediyor. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılması beklenen GeForce GTX 580, Santa Clara merkezli firmanın yeni amiral gemisi olacak ve GeForce GTX 480'nin üzerine konumlandırılacak. GF100 tabanlı GeForce GTX 480 modeliyle elde ettiği tek GPU'da en hızlı ekran kartı unvanını korumayı hedefleyen Nvidia, AMD'nin şimdiye kadar hazırladığı en güçlü GPU'su olması beklenen Cayman XT'ye karşı GeForce GTX 580 kozunu sahaya sürecek. Resmi detayları henüz açıklanmayan GeForce GTX 580 için üzerinde durulan en güçlü detay, 512 CUDA çekirdeğine sahip olacağı yönünde.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında mimari açıdan bir takım güncellemeler ve iyileştirmeler içermesi beklenen GeForce GTX 580, kimi kaynaklara göre 512-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. GeForce GTX 580'le ilgili yeni görseller, kartın GeForce GTX 480'e kıyasla özellikle soğutucu tasarımında bazı farklılıklara sahip olduğunu ortaya koyuyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında dışa taşan ısı borularına sahip olmayan GeForce GTX 580'inin ısıl güç tasarımı ve termal karakteristiği ise henüz bilinmiyor.