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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gamescom dijital ortamdan yayınlanacak

    Koronavirüs salgının etkileri görülmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda oyun fuarı için de değşiklik şart oldu.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Gamescom dijital ortamdan yayınlanacak
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    Almanya’nın aldığı ülke çapında sınırların kapatılması kararının üzerine çeşitli etkinliklere düzenleme kaçınılmaz oldu. Yeni yapımların sergilendiği önemli konferanslardan Gamescom da bunlarda birisi.

    Gamescom 2020 çevrimiçi yayınlanacak

    Gamescom resmi Twitter hesabından yapılan duyuruyla oyuncuları bilgilendirdi. Almanya’da Ağustos ayı sonuna kadar uygulanacak sınırları kapatma kararı neticesinde Köln’de düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından oyun tutkunlarının toplandığı etkinlik de etkilendi.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 yapı 1809’un destek süresi uzatıldı"

    Tweet’e göre bu yılki Gamescom etkinliği dijital ortamda düzenlenecek. Bununla birlikte organizasyona dair detaylı bilgi paylaşılmamış durumda. E3 2020’nin iptali üzerine gözler Gamescom’un üzerindeydi. İyi yanından bakmak gerekirse yeni oyunlar bir şekilde tanıtılmaya devam edilecek.



    https://www.guru3d.com/news-story/gamescom-in-the-eu-like-to-take-place-digital-only.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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