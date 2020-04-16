Gamescom dijital ortamdan yayınlanacak

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Almanya’nın aldığı ülke çapında sınırların kapatılması kararının üzerine çeşitli etkinliklere düzenleme kaçınılmaz oldu. Yeni yapımların sergilendiği önemli konferanslardan Gamescom da bunlarda birisi.

Gamescom 2020 çevrimiçi yayınlanacak

Gamescom resmi Twitter hesabından yapılan duyuruyla oyuncuları bilgilendirdi. Almanya’da Ağustos ayı sonuna kadar uygulanacak sınırları kapatma kararı neticesinde Köln’de düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından oyun tutkunlarının toplandığı etkinlik de etkilendi.

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Tweet’e göre bu yılki Gamescom etkinliği dijital ortamda düzenlenecek. Bununla birlikte organizasyona dair detaylı bilgi paylaşılmamış durumda. E3 2020’nin iptali üzerine gözler Gamescom’un üzerindeydi. İyi yanından bakmak gerekirse yeni oyunlar bir şekilde tanıtılmaya devam edilecek.

https://www.guru3d.com/news-story/gamescom-in-the-eu-like-to-take-place-digital-only.html

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