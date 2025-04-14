GTA 6'nın çıkış takvimi netleşiyor: İşte muhtemel tarih

PC Oyuncuları biraz daha bekleyecek
Kaçıranlar için GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili son zamanlarda bazı gecikme söylentileri dolaşıyordu. Özellikle, oyunun ilk başta 2025 baharında çıkmasının hedeflendiği, ancak geliştirme sürecinin bu plana yetişemediği iddia edilmişti. Ancak Mafia: The Old Country'nin 8 Ağustos'ta, Borderlands 4'ün ise 24 Eylül’de çıkacak olması, Take-Two'nun 2025'in ikinci yarısındaki yayın takvimini neredeyse doldurmuş durumda.
Bu da GTA 6 için en uygun pencerenin Ekim sonu veya Kasım başı olduğunu gösteriyor. Oyunun çıkışına dair kesin tarih hâlâ açıklanmadı, ancak CEO Strauss Zelnick, bunun bilinçli bir pazarlama tercihi olduğunu ve tanıtımın çıkışa yakın yapılacağını belirtiyor. Öte yandan olası bir erteleme ihtimali hâlâ masada. Şirket, GTA 6 için tarihin en büyük oyun beklentilerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Cyberpunk 2077 örneğini de göz önünde bulundurarak kusursuz bir çıkış hedefliyor.
Şu an için oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağı kesin. PC sürümü içinse henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Corsair CEO'sunun tahminine göre, GTA 6'nın PC'ye 2026'nın ilk aylarında gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir