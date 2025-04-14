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Tam Boyutta Gör Oyun severler ve serinin tutkunları tarafından uzunca bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için heyecan her geçen gün artıyor. Hatırlayacağınız üzere GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkacağı uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak Take-Two'dan gelen haberler, bu aralığı netleştirmeye başladı.

PC Oyuncuları biraz daha bekleyecek

Kaçıranlar için GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili son zamanlarda bazı gecikme söylentileri dolaşıyordu. Özellikle, oyunun ilk başta 2025 baharında çıkmasının hedeflendiği, ancak geliştirme sürecinin bu plana yetişemediği iddia edilmişti. Ancak Mafia: The Old Country'nin 8 Ağustos'ta, Borderlands 4'ün ise 24 Eylül’de çıkacak olması, Take-Two'nun 2025'in ikinci yarısındaki yayın takvimini neredeyse doldurmuş durumda.

Bu da GTA 6 için en uygun pencerenin Ekim sonu veya Kasım başı olduğunu gösteriyor. Oyunun çıkışına dair kesin tarih hâlâ açıklanmadı, ancak CEO Strauss Zelnick, bunun bilinçli bir pazarlama tercihi olduğunu ve tanıtımın çıkışa yakın yapılacağını belirtiyor. Öte yandan olası bir erteleme ihtimali hâlâ masada. Şirket, GTA 6 için tarihin en büyük oyun beklentilerinden biriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Cyberpunk 2077 örneğini de göz önünde bulundurarak kusursuz bir çıkış hedefliyor.

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Şu an için oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacağı kesin. PC sürümü içinse henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Corsair CEO'sunun tahminine göre, GTA 6'nın PC'ye 2026'nın ilk aylarında gelmesi bekleniyor.

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GTA 6'nın çıkış takvimi netleşiyor: İşte muhtemel tarih