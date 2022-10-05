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    Gamevice Flex her telefon kılıfına uyabiliyor

    Gamevice Flex oyun kontrolcüsü telefonunuzun kılıfına uyum sağlayacak aparatlarla geliyor. Böylece sürekli kılıfınızı takıp çıkarma zahmetine katlanmıyorsunuz.  
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    Gamevice Flex Tam Boyutta Gör

    Bugün mobil oyun kontrolcüleri cihazınızın kılıfı çıkarıldıktan sonra kullanılabiliyor zira kendisi bir kılıf tasarımında yapılıyor. Bu da varsa kılıf özelindeki yeteneklerden mahrum kalmak anlamına geliyor. Gamevice Flex ise buna bir çözüm bulmuş.

    Gamevice Flex özellikleri ve fiyatı

    Gamevice Flex dünyanın ilk kılıfa uyumlu mobil oyun kontrolcüsü olduğunu iddia ediyor. İç kısmında yer alan bazı aparatlarla sayısız telefon kılıfına tam oturacak şekilde ayarlanabiliyor. Bu da onu esnek bir hale getiriyor. Firma binlerde kılıf modeline uyumlu olduklarını dile getiriyor.

    Kontrolcü konsol kalitesinde tuşlara sahip ve tetik tuşları da uzun basış mesafesi ile daha etkili. Designed for Xbox sertifikası ile bulut oyunlarında da oldukça başarılı. 3.5mm kulaklık girişi de ekstra bir avantaj. Android ve iOS cihazlarına uyumlu olan kontrolcü 99.95$ fiyat etiketine sahip. İlk sipariş verenler için Game Pass Ultimate bir aylık kod da hediye ediliyor. Sonrasında yeni aboneler için kodlar verilecek.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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