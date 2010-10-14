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Gartner: Acer'ın pazar payı azalıyor, Lenovo ve Apple yükselişte

8 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin bağımsız araştırma şirketlerinden Gartner, bilgisayar pazarının 3.çeyrekteki durumunu mercek altına alan son araştırmasını yayınladı. Gartner'ın %12.7'lik büyüme beklediği pazarda 2010'un 3.çeyreğinde bilgisayar satışları 2009'un aynı dönemine göre %7.6 artarak 88.3 milyona yükseldi.

Pazardaki son duruma geçmeden önce Gartner'ın analistlerinden Mikako Kitagawa'nın değerlendirmesini sizlere aktaralım;

"Tahminlerimizin altında kalan büyümenin en büyük nedeni Amerika ve Batı Avrupa'da tüketici bilgisayarlarına karşı olan talebin azalması. Ancak yinede üçüncü çeyrek, özellikle okula dönüş satışlarıyla birlikte, oldukça güçlüydü. Tüketici bilgisayar taleplerinin son iki senede güçlü yükselişi, düşük fiyatlı dizüstü bilgisayarlar ve mini dizüstü bilgisayarlar ile yavaşladı. iPad gibi tabletler ise dizüstü sevkiyatlarını geciktirerek yaptığı bir etki söz konusu. Bu durum özellikle Amerika pazarı için geçerli. Elbette tabletler PC'lerin yerini almayacak, ancak PC satışlarını birçok yönden etkililiyor."

Gartner: Acer'ın pazar payı azalıyor, Lenovo ve Apple yükselişte
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Küresel pazardaki son duruma gelirsek; Palm'ı satın alarak mobil pazara göz kırpan HP, %18.9'luk payının %17.5'e düşmesine engel olamazken; benzer bir düşüş de pazarın ikinci büyük ismi Acer'da yaşandı. Acer'ın pazar payı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre sevkiyatların %1.7 azalmasıyla %14,3'den %13,1'e geriledi. Uzun süre dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi ünvanına sahip olan Dell ise, 3.çeyrekte 10,816,474 milyonluk satış ile pazar payını %12,2'e yükseltmeyi başardı. Ancak üçüncü çeyreğe damgasını vuran firma hiç şüphesiz Lenovo olduğunu gözlemliyoruz. %8,4'lük pazar payını %33'lük artışla %10,4'e yükselten Çin'li teknoloji firması, böylece dünyanın en büyük 3.bilgisayar üreticisi olmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Diğer iki uzakdoğulu firma Asus ise geçen sene üzerinde bulunan Toshiba'ı %5,4'lük pazar payıyla geride bırakmayı başardı.

Gartner: Acer'ın pazar payı azalıyor, Lenovo ve Apple yükselişte
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Araştırmanın Amerika pazarına ışık tutan sonuçlarına gelirsek; özellikle Acer'ın büyük düşüşüyle Apple'ın 90'ların başından bu yana sahip olamadığı %10'luk pazar payını geride bıraktığını görüyoruz. Araştırmaya göre HP, satışlarını arttırmasına rağmen pazar payının %25,4'den %25,3'e gerilemesine engel olamadı. Diğer bir Amerika'lı Dell'in pazar payı %25,8'den %23,8'e gerilerken, dünyanın en büyük ikinci bilgisayar üreticisi Acer ise satışlarındaki %21'lik azalma ile Amerika pazarındaki en büyük düşüşü yaşayan firma oldu. Apple ise %9,3'lük payını %10,4'e yükselterek, uzun yıllardır aşamadığı %10'luk barajı da aşmış oldu. Böylece Apple, %10,5 ile bir üst sırasında bulunan Acer'a biraz daha yaklaşmış oldu. Benzer şekilde Toshiba'da Acer'ın büyük düşüş yaşadığı çeyrekte, pazar payını %9,3'e yükselterek üst sıralara biraz daha yaklaştı.

Not: Gartner, araştırmaya iPad satışlarının dahil edilmediğini belirtmiştir.


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tolgaberfin 8 yıl
bu marka cok guzel bır marka fakat mikrofon yok ve bnm işme yaramıyor ben hiç memnun değılım
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vidoko 8 yıl
acerin enbüyük hatası lenovo gibi markalar ucuz dan veririken acerde aynı fiyat ta satmaya başladı eskiden baya farkedilir derecede ucuuzdu. vede aacer bazı modellere çok basit özellikleri kısyor kamera koymuş mikrofon yok ne haltıma yrar 2 usb koyar bluetooth koymaz artık bunalrın standart olması lazım ucuzda olsa .. . butür şeyler beni acer den soğutmaya başladı..
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Batuist 8 yıl
lenovo acerdan çok çok daha kaliteli bir marka.. bu trendin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum.. ta ki acer daha kaliteli ürünler üretene kadar.. lenovo tasarım anlamında da oldukça iyi işler çıkarıyor.. aynı kalite ve tasarım anlayışı le devam ederse yükselişini sürdürebilir.. fakat biraz daha reklama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum... acer'a karşı en büyük handikapı acer'ın fiyatlardaki agresifliği... zaten acerı bu kadar ön sıralara yükselten başka hiçbir neden yok.. ne kalite ne tasarım ne yenilikçilik...
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