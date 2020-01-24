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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GE Healthcare hasta izleme cihazlarında güvenlik açıkları tespit edildi

    ABD merkezli GE Healthcare şirketinin ürettiği tıbbi görüntüleme ve hasta izleme cihazlarında, sağlık bilgilerinin çalınmasına yol açabilecek güvenlik açıkları olduğu ortaya çıktı.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    GE Healthcare hasta izleme cihazlarında güvenlik açıkları tespit edildi
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    Siber güvenlik firması CyberMDX araştırmacıları, GE Healthcare  hasta izleme cihazlarında "MDhex" olarak adlandırılan altı ciddi güvenlik açığı olduğunu keşfettiler.

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    Altı kritik güvenlik açığı

    ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı FDA'nın da onayladığı bu kritik güvenlik açıklarının kötüye kullanılması durumunda, bilgisayar korsanları hastaların sağlık bilgilerini çalabilecekleri gibi, sistemlerin doğru çalışmasını sağlayan işlevleri de etkileyebiliyorlar. Bunların arasında GE Healthcare cihazlarının uyarı özellikleri ve ayarlarının değiştirilebilmesi gibi kritik noktalar da yer alıyor.

    GE Healthcare hasta izleme cihazlarında güvenlik açıkları tespit edildi
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    GE, CyberMDX ve CISA güvenlik uzmanlarının ortak bir şekilde çalışarak, son dört aydaki hataları analiz ettikleri ve buna göre önlemler aldıkları ifade ediliyor. Altı güvenlik açığından beşine 10 üzerinden 10 tehlike puanı verilirken, bu açıklardan birine ise 8.5 puan verildi. Araştırmacılara göre henüz bu güvenlik açıklarını hedef alan bilgisayar korsanlarına dair bir rapor mevcut değil.



    https://www.engadget.com/2020/01/23/fda-security-flaw-ge-medical-equipment/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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