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    Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor

    Teknoloji üreticisi Motorola'nın geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıttığı katlanabilir akıllı telefon modeli Motorola Razr 2019, nihayet piyasaya sürülüyor. Cihaz 6 Şubat'ta raflara çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor
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    Motorola'nın katlanabilir akıllı telefon modeli Motorola Razr 2019'un, geçtiğimiz Aralık ayında ön sipariş için hazır olması planlanıyordu. Ancak şirket yüksek talep nedeniyle ön sipariş tarihini ileriye çektimişti. Yapılan açıklamalara göre akıllı telefon artık satışa hazır.

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    1.500 dolardan satılacak

    Motorola Razr 2019 için ön siparişler 26 Ocak tarihinde ABD'de başlayacak. Diğer bölgelere ise ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapılmış değil. Cihaz ön sipariş yapan kullanıcılara gönderilmeye başlanırken, 6 Şubat tarihinde ise mağazalarda satışa sunulacak. Şirketin konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Motorola Razr'ı 26 Ocak tarihinde Verizon, Walmart ve motorola.com'da, 6 Şubat'tan itibaren de mağazalarda satışa sunacağımız için heyecanlıyız."

    Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor
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    Dikey olarak katlanabilen Motorola Razr 2019, tasarım olarak teknoloji meraklısı büyük bir kesim tarafından beğeni toplamıştı. Cihaz en yeni amiral gemisi akıllı telefonların donanımına sahip olmasa da, şirket bu cihazın tasarım yönünü ön planda tuttuğunu belirtiyor. 1.500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan Motorola Razr 2019'un ne denli başarılı ve sorunsuz bir katlanabilir akıllı telefon olduğunu ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.



    https://www.engadget.com/2020/01/22/motorola-razr-pre-orders/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bay Robot 2 sa.
    O kalınlıkla ne anladık katlanmasından...
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    smart1978 2 sa.
    Tam katlanmiyor kavisli bukuluyor yani Samsung gibi tam katlanma durumu yok ! Saglamligi beklenenden iyi cikacaktir :) . Amerika ozellikle ciddi talep gorecektir :) . O yuzden gecikmeli cikiyor :) .
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    BekirHan 2 sa.
    Son dönem banal telefon haberleri içinde ilgimi çeken tek ürün Razr diyebilirim. Eski ile yeniyi çok güzel bir araya getiriyor. Ekranın ömür döngüsü haricinde düşündürücü olan tek nokta pil kapasitesi.
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    Relax Relax 2 sa.
    Ürünlere 2019 gibi tarih ile isim vermek bana pek mantıklı gelmiyor. Alacak kullanıcıyı için biraz daha bekleyeyim 2020 modelini alayım gibi bir psikolojiye sokuyor bence.
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