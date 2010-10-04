Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GT 430'un teknik özellikleri gün ışığına çıktı

8 yıl
75,6b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın 13 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GT 430'un teknik özellikleri detaylandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 16x doku birimine yer veriliyor. Tek slot tasarıma sahip olan ve pasif çözümler de dahil olmak üzere farklı versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT 430'un referans modelde 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtiliyor.

Güç tüketim değeri 56 Watt olarak telaffuz edilen GeForce GT 430, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanacak ve 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunacak. Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmayan GeForce GTX 430'un, 60-70 Avro seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Şimdi sizce Normal Gt 430 geforce 430 arasında fark varmı. Birde 5570 alsam dahamı iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
Gt430u gt240la gts250 arasına koydunuzya Gts450nin 9600gtden güçsüz olduğunu söylediniz ya helal olsun size..
biraz öğrenin neyin ne olduğunu sonra tahmin edin yahu..
bu kart hd4670e bile rakip değil..
hd5570 gibi bişey olcak ancak 5570 gibi olamıcak pasif soğutmada koyacamayacaklar..
hd5570 her türlü daha iyi yani..
gt430 :: 5570
gt440 :: 5670
gts450:: 5750
gtx460192::5770
gtx460256bit::5830
gtx470320bit::5850
gtx480384bit::5870
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironblood19 8 yıl

::Ashes::

Gt430u gt240la gts250 arasına koydunuzya Gts450nin 9600gtden güçsüz olduğunu söylediniz ya helal olsun size..

biraz öğrenin neyin ne olduğunu sonra tahmin edin yahu..

bu kart hd4670e bile rakip değil..

hd5570 gibi bişey olcak ancak 5570 gibi olamıcak pasif soğutmada koyacamayacaklar..

hd5570 her türlü daha iyi yani..

gt430 :: 5570

gt440 :: 5670

gts450:: 5750

gtx460192::5770

gtx460256bit::5830

gtx470320bit::5850

gtx480384bit::5870


benim bildiğim, Nvidia GTS 450 yi hd5770 e rakip olarak çıkardı... ancak O.c. (sonic, çartu çurt) li modeller aynı başarımı verdiler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
cidden bu mevzunun tartisilmasi enteresan ... gts450 ati 4850 den daha iyi bir kart 9600gt ise 4830 dan bile kotu bi kart olduguna gore gts 450 cok daha iyidir yaw zaten gts450 de milyar tane transistor var sadece texture mexture sayisi degil gpu teknolojisi ve surucu destegide onemlidir bana gore bi ekran kartini belirleyen sentetik testler degil oyunlardaki performansidir... bence bu gt430 5670 ayarinda bi kart olur bu arada tek slot olusu mini itx toplayacak arkadaslara iyi bi alternatif denebilir... birde kartlari normal kullanicinin yapamayacagi super modlanmis kartlarla kiyaslamayin lutfen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 8 yıl
hayır zaten gpu yada bellek hızlarını karşılaştırmıyorum ama pixel , texture ve bandwith hızlarının karşılaştırması beni kararsız bırakıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Del Murder 8 yıl
git al 9600gt

10 kişi gts 450 demiş biraz forumu araştırırsan zaten burda bu tartışmayı yaptığın yaptığın için özür dileyeceksin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 8 yıl
8800GTS gibi özellikler.


Eğer 320MB GTS 1024p de yeterli geldi ise orta seviye crysis için. Bu da yeter herhalde.


Hakikaten ya. Son zamanlarda kart güçleri epey arttı. 3-5 iş hatlarından. 1000 lerce iş hatlarına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 8 yıl
linki burada oc li bir 512 mb. 9600 gt gpu z değerleri dangerousx arkadaşımız göndermiş
forum.donanimhaber.com/...
buda evganın oc li bir modelinin gpu z değerleri ; linkin aşağılarına doğru görünüyor , hatta burada 9600 gt nin bandwith değeri gts 450 den daha yüksek 60 a 70 gb/s
hardwarebistro.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 8 yıl
2 gb lik bir kartın performansı fazla arttırmadığını biliyorum ama 512 mb. ile 1 gb. lik bir kart arasında kayda değer bir performans farkı var diye biliyorum daha önce thgtr de okuduğum bir inceleme bu yöndeydi ,
müşavir hocam verdiğiniz linkteki değerleri inceledim ama işte bu 512 mb. 1 gb farkı beni durduruyor neden derseniz ; 512 mb lik bir oc li 9600 gt ile 1 gb lik bir gts 450 oc versiyonunun , gpu z değerleri tıpatıp aynı , bu gerçi beni de çelişkiye düşürdü , kartların rop sayıları eşit ama shader sayıları 192 ye 64 , buna rağmen pixel ve texture fillrate değerleri eşite çok yakın , bandwith değerleri ise eşit ki 9600 gt 512 gddr3 bellekli olmasına rağmen... ahmet kep arkadaşımızda haklı olabilir ?
ama performansta önemli olan pixel , texture ve bandwith değerleri değil mi ? yanlış biliyorsam doğrusunu öğrenmek isterim ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

serenissimo

2 gb lik bir kartın performansı fazla arttırmadığını biliyorum ama 512 mb. ile 1 gb. lik bir kart arasında kayda değer bir performans farkı var diye biliyorum daha önce thgtr de okuduğum bir inceleme bu yöndeydi ,

müşavir hocam verdiğiniz linkteki değerleri inceledim ama işte bu 512 mb. 1 gb farkı beni durduruyor neden derseniz ; 512 mb lik bir oc li 9600 gt ile 1 gb lik bir gts 450 oc versiyonunun , gpu z değerleri tıpatıp aynı , bu gerçi beni de çelişkiye düşürdü , kartların rop sayıları eşit ama shader sayıları 192 ye 64 , buna rağmen pixel ve texture fillrate değerleri eşite çok yakın , bandwith değerleri ise eşit ki 9600 gt 512 gddr3 bellekli olmasına rağmen... ahmet kep arkadaşımızda haklı olabilir ?

ama performansta önemli olan pixel , texture ve bandwith değerleri değil mi ? yanlış biliyorsam doğrusunu öğrenmek isterim ?

herşeyi geride bıraktık . mimari yapısı farklı.9600 gt ;g94 gpu'su ve 65 nm iken , gts450 ;gf108 gpu'su ve 40 nm ile üretilmiş.Performans farkını bunlar ortaya çıkarıyor.65 nm de gpu 600 olan bir kartı 40 nm deki gpu hızı 600 olan bir kart ile kıyaslıyamazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 8 yıl
müşavir hocam verdiğiniz linkteki değerlere kesinlikle katılmıyorum çünkü 1 gb bellekli bir kartla 512 mb. bellekli bir kart kıyasa alınmış , artı gts450 oc versiyon 9600 gt ise standart değerlerde ; oc edilmiş ve 1 gb. belleğe sahip bir 9600 gt ile karşılaştırılırsa kesinlikle gts 450 9600 gt yi geçemez geçsede çok önemsiz bir farkla geçebilir (dx11 hariç)
malum oyunlarda 1 gb. bellek ile 512 mb. bellek arasında hatırı sayılır bir performans farkı var , bu sebeple 9600 gt bir kartı , tabii 1 gb. ve iyi oc edilmiş bir versiyonunu kesinlikle sadece dx11 farkı sebebi ile bir gts450 ile değiştirmem , ancak gtx 460 düşünürüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 8 yıl

serenissimo

müşavir hocam verdiğiniz linkteki değerlere kesinlikle katılmıyorum çünkü 1 gb bellekli bir kartla 512 mb. bellekli bir kart kıyasa alınmış , artı gts450 oc versiyon 9600 gt ise standart değerlerde ; oc edilmiş ve 1 gb. belleğe sahip bir 9600 gt ile karşılaştırılırsa kesinlikle gts 450 9600 gt yi geçemez geçsede çok önemsiz bir farkla geçebilir (dx11 hariç)

malum oyunlarda 1 gb. bellek ile 512 mb. bellek arasında hatırı sayılır bir performans farkı var , bu sebeple 9600 gt bir kartı , tabii 1 gb. ve iyi oc edilmiş bir versiyonunu kesinlikle sadece dx11 farkı sebebi ile bir gts450 ile değiştirmem , ancak gtx 460 düşünürüm.


Keşke böyle önyargılı olup, gözlerinizi kapatacağınıza bu kadar kişinin ve yapılan tonla testin sonuçlarını inceleseniz ne kadar güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 8 yıl
sanırım pek yoktur hatta daha bile azdır , çünkü gts 450 zaten 9600 gt ayarında. şayet gts 450 128 bit yerine 192 bit yada 256 bit olsa idi kesinlikle 9600 gt yerine tercih edilebilirdi ama bence gtx 260 gtx 460 haricinde hala bunlardan daha iyi bir kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 8 yıl
9600gt ile gts450 aynı kefeye kondu ya helal olsun vallahi.


Gt430 şu anki gt240 ddr5 performansını verebilecek mi acaba? Verse bile fiyatı ne olacak merak konusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muvaZaa xD 8 yıl

serenissimo

sanırım pek yoktur hatta daha bile azdır , çünkü gts 450 zaten 9600 gt ayarında. şayet gts 450 128 bit yerine 192 bit yada 256 bit olsa idi kesinlikle 9600 gt yerine tercih edilebilirdi ama bence gtx 260 gtx 460 haricinde hala bunlardan daha iyi bir kart.


bu nasıl kıyaslamadır ya oldu olacak 9500 gt deseydin
gts 450= hd 5750
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Tek slot olsun bari kart.. giriş seviyesi için fena sayılmaz. 9600GTden ne kadar performans farkı vardır acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
75552 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, teknik özellik ve
2 etiket daha geforce nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl TG: IDF 2010 Özel; Intel ile ilgili tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim