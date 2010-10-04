GeForce GT 430'un teknik özellikleri gün ışığına çıktı

Nvidia'nın 13 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GT 430'un teknik özellikleri detaylandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 16x doku birimine yer veriliyor. Tek slot tasarıma sahip olan ve pasif çözümler de dahil olmak üzere farklı versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT 430'un referans modelde 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtiliyor.
Güç tüketim değeri 56 Watt olarak telaffuz edilen GeForce GT 430, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanacak ve 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunacak. Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmayan GeForce GTX 430'un, 60-70 Avro seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.
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biraz öğrenin neyin ne olduğunu sonra tahmin edin yahu..
bu kart hd4670e bile rakip değil..
hd5570 gibi bişey olcak ancak 5570 gibi olamıcak pasif soğutmada koyacamayacaklar..
hd5570 her türlü daha iyi yani..
gt430 :: 5570
gt440 :: 5670
gts450:: 5750
gtx460192::5770
gtx460256bit::5830
gtx470320bit::5850
gtx480384bit::5870
benim bildiğim, Nvidia GTS 450 yi hd5770 e rakip olarak çıkardı... ancak O.c. (sonic, çartu çurt) li modeller aynı başarımı verdiler...
10 kişi gts 450 demiş biraz forumu araştırırsan zaten burda bu tartışmayı yaptığın yaptığın için özür dileyeceksin...
Eğer 320MB GTS 1024p de yeterli geldi ise orta seviye crysis için. Bu da yeter herhalde.
Hakikaten ya. Son zamanlarda kart güçleri epey arttı. 3-5 iş hatlarından. 1000 lerce iş hatlarına.
forum.donanimhaber.com/...
buda evganın oc li bir modelinin gpu z değerleri ; linkin aşağılarına doğru görünüyor , hatta burada 9600 gt nin bandwith değeri gts 450 den daha yüksek 60 a 70 gb/s
hardwarebistro.com/...
müşavir hocam verdiğiniz linkteki değerleri inceledim ama işte bu 512 mb. 1 gb farkı beni durduruyor neden derseniz ; 512 mb lik bir oc li 9600 gt ile 1 gb lik bir gts 450 oc versiyonunun , gpu z değerleri tıpatıp aynı , bu gerçi beni de çelişkiye düşürdü , kartların rop sayıları eşit ama shader sayıları 192 ye 64 , buna rağmen pixel ve texture fillrate değerleri eşite çok yakın , bandwith değerleri ise eşit ki 9600 gt 512 gddr3 bellekli olmasına rağmen... ahmet kep arkadaşımızda haklı olabilir ?
ama performansta önemli olan pixel , texture ve bandwith değerleri değil mi ? yanlış biliyorsam doğrusunu öğrenmek isterim ?
herşeyi geride bıraktık . mimari yapısı farklı.9600 gt ;g94 gpu'su ve 65 nm iken , gts450 ;gf108 gpu'su ve 40 nm ile üretilmiş.Performans farkını bunlar ortaya çıkarıyor.65 nm de gpu 600 olan bir kartı 40 nm deki gpu hızı 600 olan bir kart ile kıyaslıyamazsın.
malum oyunlarda 1 gb. bellek ile 512 mb. bellek arasında hatırı sayılır bir performans farkı var , bu sebeple 9600 gt bir kartı , tabii 1 gb. ve iyi oc edilmiş bir versiyonunu kesinlikle sadece dx11 farkı sebebi ile bir gts450 ile değiştirmem , ancak gtx 460 düşünürüm.
Keşke böyle önyargılı olup, gözlerinizi kapatacağınıza bu kadar kişinin ve yapılan tonla testin sonuçlarını inceleseniz ne kadar güzel olacak.
Gt430 şu anki gt240 ddr5 performansını verebilecek mi acaba? Verse bile fiyatı ne olacak merak konusu.
bu nasıl kıyaslamadır ya oldu olacak 9500 gt deseydin gts 450= hd 5750