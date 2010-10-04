GeForce GT 430'un teknik özellikleri gün ışığına çıktı

Nvidia'nın 13 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı GeForce GT 430'un teknik özellikleri detaylandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF108 kodlu yeni grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 1GB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 16x doku birimine yer veriliyor. Tek slot tasarıma sahip olan ve pasif çözümler de dahil olmak üzere farklı versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT 430'un referans modelde 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 1800MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtiliyor.

Güç tüketim değeri 56 Watt olarak telaffuz edilen GeForce GT 430, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerini kullanacak ve 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunacak. Resmi fiyat bilgisi henüz açıklanmayan GeForce GTX 430'un, 60-70 Avro seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.