GeForce GTS 450 hava soğutma ile 1120MHz'e hız aşırtıldı

Nvidia'nın resmi tanıtımını bir hafta önce yaptığı GeForce GTS 450 modeli, hız aşırtmacılar tarafından denenmeye başladı. Romanyalı Lab501 sitesi, üzerinde çalıştığı Asus GeForce GTS 450 ile önemli bir başarıya imza atarak hava soğutma ile 1120MHz GPU hızına ulaşmayı başardı. Standart soğutucu ile grafik işlemci voltajını 1.215v seviyesine çıkartarak 1030MHz'e ulaştığını açıklayan Lab501, Thermalright'ın yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Spitfire soğutucusu ile 1120MHz GPU hızına ulaşmayı ve o hız da 3DMark testlerini tamamlamayı başardı.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile 1120MHz'de 3DMark 2003 ve 2005 testlerini tamamlayan site, 3DMark Vantage'da ise testi stabil olarak tamamlayabilmek için GPU hızını 1110MHz'e düşürdüğünü açıkladı. 3DMark 2005'de 35150 puana imza atan 1120MHz'e hız aşırtmalı GeForce GTS 450'nin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.
Editörün Notu: GeForce GTS 450 standart olarak 783MHz GPU hızında çalışıyor.
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hangi devirdeyiz üst düzey kartları dx9 ile test ediyoruz yazık yaaa
bit-tech.net/...
kartı al voltajla sonra yak grantide almaz geri :)
3D Mark 2005 diyor.
Kart nasıl olsa ucuz, hele hele yurt dışında dahada ucuz ya fantazi yapıyor millet
3dmark05 o, ama kasitli bir sekilde oyle yazmislar, millet 3dmark06 skoru oldunu dusunsun diye
edit: o skoru 4600Mhz hizinda Core i7 islemciyle elde etmisler.
Evt buda çok ilginç bir olay asus pahalı ama kaliteli.