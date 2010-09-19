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GeForce GTS 450 hava soğutma ile 1120MHz'e hız aşırtıldı

8 yıl
15,8b
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36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi tanıtımını bir hafta önce yaptığı GeForce GTS 450 modeli, hız aşırtmacılar tarafından denenmeye başladı. Romanyalı Lab501 sitesi, üzerinde çalıştığı Asus GeForce GTS 450 ile önemli bir başarıya imza atarak hava soğutma ile 1120MHz GPU hızına ulaşmayı başardı. Standart soğutucu ile grafik işlemci voltajını 1.215v seviyesine çıkartarak 1030MHz'e ulaştığını açıklayan Lab501, Thermalright'ın yüksek performanslı ekran kartları için hazırladığı Spitfire soğutucusu ile 1120MHz GPU hızına ulaşmayı ve o hız da 3DMark testlerini tamamlamayı başardı.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF106 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile 1120MHz'de 3DMark 2003 ve 2005 testlerini tamamlayan site, 3DMark Vantage'da ise testi stabil olarak tamamlayabilmek için GPU hızını 1110MHz'e düşürdüğünü açıkladı. 3DMark 2005'de 35150 puana imza atan 1120MHz'e hız aşırtmalı GeForce GTS 450'nin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün Notu: GeForce GTS 450 standart olarak 783MHz GPU hızında çalışıyor.


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Virinom 8 yıl
arkadaşlar bu 3dmark 05 ne yaaa sinir oldum.
hangi devirdeyiz üst düzey kartları dx9 ile test ediyoruz yazık yaaa
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aterikasedi 8 yıl
kart normalde hd4870ten daha zayıf.oc yapsan nolur yapmasan nolur
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vidoko 8 yıl
1120hmz ile onu son görüşümüz oldu :))
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KANUNI61 8 yıl
ne taklmışlar fan olarak radyatör fanımı merakettim göstermemişer fanı
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sadtneverdie 8 yıl
İnsaf be kardeşim bu akdar gereksiz yorumlar olamaz. zamanında amd li kartlar sıvı azotla bu hızlara ulaşınca çıldıranlar şimdi saçmalıyor. yiğidi öldür hakkını yeme diye bir laf var. ama sizin haberiniz yok.
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scutaro 8 yıl
+1 GF106'nın transistör sayısı, zar boyutu nedirki 1.2mv versende birşey olmaz. ASUS mis gibi kart yapmış pcb'de 4 faz yer alıyor hard mod yapılmadan bile referans soğutucusu ve 1.12mv ile 990mhz'i görmüş. Rakibini DirectX 11'de geride bırakıyor.
bit-tech.net/...
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huseyincarnege 8 yıl
kesin 90dereyle yanmıştır 400w erektürük çekmiştir:)
kartı al voltajla sonra yak grantide almaz geri :)
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Batuist 8 yıl
o hızda ve o voltaj ile o gpu iyi dayanıyor.. demek ki ben benim karta volt verirken gereksiz endişe yapıyormuşum.. çok sağlam gpu yapmışlar adamlar yada potansiyelini tam olarak ortaya koyup piyasaya sürmüyorlar.. insanlar biraz oc yapsınlar diye..
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WinteR 8 yıl
Sogutucuyu kullanmak için bahane bulmuşlar, süper görünüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
35000 puan o kart için çok fazla değil mi? bir yanlışlık olmasın
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damn2u 8 yıl

DH Misafiri

35000 puan o kart için çok fazla değil mi? bir yanlışlık olmasın


3D Mark 2005 diyor.


Kart nasıl olsa ucuz, hele hele yurt dışında dahada ucuz ya fantazi yapıyor millet

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mhamadko 8 yıl
DH Misafiri

35000 puan o kart için çok fazla değil mi? bir yanlışlık olmasın



3dmark05 o, ama kasitli bir sekilde oyle yazmislar, millet 3dmark06 skoru oldunu dusunsun diye


edit: o skoru 4600Mhz hizinda Core i7 islemciyle elde etmisler.


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İrfan.S 8 yıl
1120 MHz gördü ve sonra birdaha calısmadı :P
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Source 8 yıl
Bende yapayım bari
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StreamRolleR 8 yıl
sonra asus almayın sırf asus yazıo etikette diye kazıklanmayın diyenler var
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The@Thing 8 yıl

StreamRolleR

sonra asus almayın sırf asus yazıo etikette diye kazıklanmayın diyenler var



Evt buda çok ilginç bir olay asus pahalı ama kaliteli.
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