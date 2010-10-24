GeForce GTX 460, Intel Pentium MMX ve AMD K6/2+ işlemcileriyle test edildi

AMD Radeon HD 6800 serisinin pazara sürülmesiyle birlikte fiyatı 199 dolar seviyesine çekilen GeForce GTX 460 ile ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Max1024 rumuzunu taşıyan Belaruslu hız aşırtmacı, GeForce GTX 460'ı, 10 yaşından daha büyük işlemcilerle test etmeye karar verdi ve Intel'in Pentium MMX ve AMD'nin K6/2+ işlemcileriyle teste tabi tuttu. Dönemin anakartlarında PCI Express teknolojisine yer verilmediği (2004 yılında lanse edildi) için, GeForce GTX 460'ı ilgili anakartlarda kullanabilmek için PCI > PCIe dönüştürü adaptörü kullanan Max1024, donanımsal engelleri aşmayı başarsa da modern pek çok uygulama için yazılımsal sınırlamalara takıldığını ifade ediyor. Güncel pek oyun ve yeni nesil işlemcilerdeki SSE+ komut setlerini desteklediği için çalıştıramadığını veya sonuç alamadığını belirten Max1024'ün çalışmasında, en dikkat çekici sonuçlar kuşkusuz 3DMark testlerine ait.
Futuremark, 3DMark 2005 ile birlikte SSE komut setlerini kullanmaya başladığını için Max1024, 3DMark 2001SE ve 3DMark 2003 sonuçlarını yayınladı. 763MHz GPU, 1526MHz paralel işlemci ve 1900MHz bellek saat hızlarına sahip 1GB bellekli GeForce GTX 460 ile yapılan testlerin sonuçlarına göre 300MHz'de çalışan Pentium MMX işlemcisiyle, 3DMark 2001'de 1206 puan, 3DMark 2003'de ise 1258 puan elde edildiğini görüyoruz. AMD cephesinde ise 600MHz'de çalışan K6/2+ işlemcisinin, iki kat daha yüksek saat hızına rağmen, Pentium MMX'den ciddi derecede yavaş olduğunu ve 3DMark 2001'de 908 puan, 3DMark 2003'te ise 754 puanlık skor elde ettiğini görüyoruz. Max1024, Pentium II platformuna da sahip olduğunu ancak asıl ilginç deneyimin SSE desteği de sunan 1GHz'deki Pentium III işlemcisiyle olacağını ifade ediyor.
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Eğer anakart başka bir model kullanmanız gereken ya da basit bir K6-2 veya K6-III kullanın.
Onun gün onunla yeterince mücadele.
benim kötü yazım için özür dilerim, ben Türkçe konuşamıyorum. İspanya selamlar :)
Pcı-e dönüştürücü adaptör oldugunu bilmiyordum.AGP destekli anakartları olanlara yeni ekran kartı almak istediklerinde bu dönüştürücü ile AGP yerine PCI-E almaları daha mantıklı o zaman ?
Bugünün Core i7 si gibi yani...
Penitium 200mmx herkeste olabilir. Ama Pentium Pro zor.
O kadar büyük ki yan yana 2 tane kibrit kutusu kadar...
Sonrakini de 1GHz lik Pentium III ile yapacakmış. Allah bilir onu da eski anakartlarımdan olan Asus TUSL2-C ile yapar. Hehe..
Yanlış hatırlamıyorsam 300mhz lik mobile vardı ama tam hatırlayamadım arkadaş link atmış ama "Embedded" yazıyor oda mobile sınıfında imiş.
Ama adam nostalji yapmış benimde mmx 233 16mb edo ramli bir sistemim var arada masa üstüne çıkarıp çalıştırıyorum Win98SE yi 15 dk de kuruyo :)
bendekı mmx 166 yı 200mhz de calıstırmıstım
Denemek isteyen varsa bende bir iki tane işlemci soğutucusu var :P
Yalnız bir test anca bu kadar gereksiz olabilirdi.
pentium 233 mmx im vardı ve bu sondu diye hatırlıyorum.arkasından p2 ler cıktı