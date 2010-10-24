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GeForce GTX 460, Intel Pentium MMX ve AMD K6/2+ işlemcileriyle test edildi

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460, Intel Pentium MMX ve AMD K6/2+ işlemcileriyle test edildi
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AMD Radeon HD 6800 serisinin pazara sürülmesiyle birlikte fiyatı 199 dolar seviyesine çekilen GeForce GTX 460 ile ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Max1024 rumuzunu taşıyan Belaruslu hız aşırtmacı, GeForce GTX 460'ı, 10 yaşından daha büyük işlemcilerle test etmeye karar verdi ve Intel'in Pentium MMX ve AMD'nin K6/2+ işlemcileriyle teste tabi tuttu. Dönemin anakartlarında PCI Express teknolojisine yer verilmediği (2004 yılında lanse edildi) için, GeForce GTX 460'ı ilgili anakartlarda kullanabilmek için PCI > PCIe dönüştürü adaptörü kullanan Max1024, donanımsal engelleri aşmayı başarsa da modern pek çok uygulama için yazılımsal sınırlamalara takıldığını ifade ediyor. Güncel pek oyun ve yeni nesil işlemcilerdeki SSE+ komut setlerini desteklediği için çalıştıramadığını veya sonuç alamadığını belirten Max1024'ün çalışmasında, en dikkat çekici sonuçlar kuşkusuz 3DMark testlerine ait.

Futuremark, 3DMark 2005 ile birlikte SSE komut setlerini kullanmaya başladığını için Max1024, 3DMark 2001SE ve 3DMark 2003 sonuçlarını yayınladı. 763MHz GPU, 1526MHz paralel işlemci ve 1900MHz bellek saat hızlarına sahip 1GB bellekli GeForce GTX 460 ile yapılan testlerin sonuçlarına göre 300MHz'de çalışan Pentium MMX işlemcisiyle, 3DMark 2001'de 1206 puan, 3DMark 2003'de ise 1258 puan elde edildiğini görüyoruz. AMD cephesinde ise 600MHz'de çalışan K6/2+ işlemcisinin, iki kat daha yüksek saat hızına rağmen, Pentium MMX'den ciddi derecede yavaş olduğunu ve 3DMark 2001'de 908 puan, 3DMark 2003'te ise 754 puanlık skor elde ettiğini görüyoruz. Max1024, Pentium II platformuna da sahip olduğunu ancak asıl ilginç deneyimin SSE desteği de sunan 1GHz'deki Pentium III işlemcisiyle olacağını ifade ediyor.

GeForce GTX 460, Intel Pentium MMX ve AMD K6/2+ işlemcileriyle test edildi
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DH Misafiri 8 yıl
Bu testte bir hata çok ciddi olan, bir anakart "ASUS P5A" kullanıyorsanız, bu kurul hala AMD K6-2+ ve K6-III+ desteği için BIOS ßeta güncellenmesi, yonga ALi sürme revizyon bir hata var Bu 486 hızlı xD benzer bir performansa sahip yapar
Eğer anakart başka bir model kullanmanız gereken ya da basit bir K6-2 veya K6-III kullanın.
Onun gün onunla yeterince mücadele.
benim kötü yazım için özür dilerim, ben Türkçe konuşamıyorum. İspanya selamlar :)
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ahmetkep 8 yıl
Adamın buraya yorum yapan çoğu kişiden daha bilgili oldugu kesin bence.Sadece ilginç bir test gerçekleştirmek istemiş.Fx57 nin bile bunu haber yaptıgını baz alırsak ilginç bir donanım performans testi adı altında nitelendirerek yargısız infaz yapmamalıyız.
Pcı-e dönüştürücü adaptör oldugunu bilmiyordum.AGP destekli anakartları olanlara yeni ekran kartı almak istediklerinde bu dönüştürücü ile AGP yerine PCI-E almaları daha mantıklı o zaman ?
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FRAGILE 8 yıl
ben de mmx 200mhz var isterse yollayım bir test etsin :D
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OverClocK1ng 8 yıl
Benim de şu anda elimde hayvani büyüklükte 500-600$ lık işlemci -ki o zaman duyunca apışıp kalmıştım Pentium Pro 200 256kb cache var.

Bugünün Core i7 si gibi yani...

Penitium 200mmx herkeste olabilir. Ama Pentium Pro zor.


O kadar büyük ki yan yana 2 tane kibrit kutusu kadar...



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OverClocK1ng 8 yıl
Evet ya söylemeseler bakmayacaktım. Anakartta ALi yazısını görünce içimden Acer Laboratories Inc dedim. Sonra arkadaş yazınca Alaattin Pro kelimesi. Bir an için eskiye döndüm. Ali Alaattin Pro. Hey gidi günler...
Sonrakini de 1GHz lik Pentium III ile yapacakmış. Allah bilir onu da eski anakartlarımdan olan Asus TUSL2-C ile yapar. Hehe..
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blackboard 8 yıl
Intel MMX 233 vardı OC ile 300 yapmıştır. :)
Yanlış hatırlamıyorsam 300mhz lik mobile vardı ama tam hatırlayamadım arkadaş link atmış ama "Embedded" yazıyor oda mobile sınıfında imiş.
Ama adam nostalji yapmış benimde mmx 233 16mb edo ramli bir sistemim var arada masa üstüne çıkarıp çalıştırıyorum Win98SE yi 15 dk de kuruyo :)
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MMX 166 8 yıl
blackboard
Intel MMX 233 vardı OC ile 300 yapmıştır. :)

bendekı mmx 166 yı 200mhz de calıstırmıstım
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gonuldagi 8 yıl
Elaman boş zamanında arabesk fantazi yapmış :)Cyrix işlemci bulamamışmı ?
Denemek isteyen varsa bende bir iki tane işlemci soğutucusu var :P
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FasTBoY 8 yıl
Tüh, biri arkadaşa ekran kartları için işlemci limitinden bahsetseydi bu kadar kastırmak zorunda kalmazdı.

Yalnız bir test anca bu kadar gereksiz olabilirdi.
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TIRAZLI 8 yıl
beyler en son mmx 266 vardı buyrun cpu-world.com/...
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emrecengiz2002 8 yıl
iyi çalışma olmuş.
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BarGoS 8 yıl

canerpense
muratremix
Pentium 1 mi 2 mi? Pentium 1 de 300 mhz yoktu ki. MMX max 166 yada 200mhz üretildi.

Bende 200mhz'den yüksek "Pentinum MMX" olduğunu hatırlamıyorum. Hatta Pentium II'ler çıkmıştı ben MXX 200mhz'i aldıktan bir kaç ay sonra, baya üzülmüştüm. Küçüklük tabi.


pentium 233 mmx im vardı ve bu sondu diye hatırlıyorum.arkasından p2 ler cıktı
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devrimdoga 8 yıl
işlemci ısınmadığı için fan bile küçücük :D şimdikilerin hayvan gibi ama anca soğuyor :)
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Lethian 8 yıl
Athlon 64 'lerle Pentium 4 'leri kapıştırsınlar da biraz da ibreyi AMD tarafında görelim.
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