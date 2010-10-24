GeForce GTX 460, Intel Pentium MMX ve AMD K6/2+ işlemcileriyle test edildi

AMD Radeon HD 6800 serisinin pazara sürülmesiyle birlikte fiyatı 199 dolar seviyesine çekilen GeForce GTX 460 ile ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Max1024 rumuzunu taşıyan Belaruslu hız aşırtmacı, GeForce GTX 460'ı, 10 yaşından daha büyük işlemcilerle test etmeye karar verdi ve Intel'in Pentium MMX ve AMD'nin K6/2+ işlemcileriyle teste tabi tuttu. Dönemin anakartlarında PCI Express teknolojisine yer verilmediği (2004 yılında lanse edildi) için, GeForce GTX 460'ı ilgili anakartlarda kullanabilmek için PCI > PCIe dönüştürü adaptörü kullanan Max1024, donanımsal engelleri aşmayı başarsa da modern pek çok uygulama için yazılımsal sınırlamalara takıldığını ifade ediyor. Güncel pek oyun ve yeni nesil işlemcilerdeki SSE+ komut setlerini desteklediği için çalıştıramadığını veya sonuç alamadığını belirten Max1024'ün çalışmasında, en dikkat çekici sonuçlar kuşkusuz 3DMark testlerine ait.

Futuremark, 3DMark 2005 ile birlikte SSE komut setlerini kullanmaya başladığını için Max1024, 3DMark 2001SE ve 3DMark 2003 sonuçlarını yayınladı. 763MHz GPU, 1526MHz paralel işlemci ve 1900MHz bellek saat hızlarına sahip 1GB bellekli GeForce GTX 460 ile yapılan testlerin sonuçlarına göre 300MHz'de çalışan Pentium MMX işlemcisiyle, 3DMark 2001'de 1206 puan, 3DMark 2003'de ise 1258 puan elde edildiğini görüyoruz. AMD cephesinde ise 600MHz'de çalışan K6/2+ işlemcisinin, iki kat daha yüksek saat hızına rağmen, Pentium MMX'den ciddi derecede yavaş olduğunu ve 3DMark 2001'de 908 puan, 3DMark 2003'te ise 754 puanlık skor elde ettiğini görüyoruz. Max1024, Pentium II platformuna da sahip olduğunu ancak asıl ilginç deneyimin SSE desteği de sunan 1GHz'deki Pentium III işlemcisiyle olacağını ifade ediyor.