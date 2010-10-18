GeForce GTX 460'ın fiyatı düşüyor

AMD'nin Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia cephesindeki fiyat hareketliliği de dikkatlerden kaçmıyor. Radeon HD 6850 modelinin GeForce GTX 460 768MB, Radeon HD 6870 modelinin de GeForce GTX 460 1GB'a karşı piyasa sürülmesi beklenirken, Nvidia cephesinde fiyatların inmeye başladığını görüyoruz. Resmi lansmanı Temmuz ayında yapılan ve sunduğu performansla yaz dönemine damgasını vuran GeForce GTX 460 modelinde fiyatlar, üretici firma ve modeline göre 136 Avro'ya kadar düşmüş durumda.

1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modeli için 170 Avro'nun altında fiyat bulmak mümkünken, 768MB GDDR5 bellekli alt modelde ise fiyatın yaklaşık 35 Avro daha indiğini ve 135 Avro bandına geldiğini görüyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kod adlı grafik yongasından güç alan GeForce GTX 460 modelleri arasında, Nvidia'nın rekabette güçlü olacağına inandığı hız aşırtmalı modeller ise (örneğin 800MHz'de çalışan Palit GTX 460 Sonic Platinum) 200 Avro civarında fiyatlandırma ile sunuluyorlar.

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