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GeForce GTX 460'ın fiyatı düşüyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde Nvidia cephesindeki fiyat hareketliliği de dikkatlerden kaçmıyor. Radeon HD 6850 modelinin GeForce GTX 460 768MB, Radeon HD 6870 modelinin de GeForce GTX 460 1GB'a karşı piyasa sürülmesi beklenirken, Nvidia cephesinde fiyatların inmeye başladığını görüyoruz. Resmi lansmanı Temmuz ayında yapılan ve sunduğu performansla yaz dönemine damgasını vuran GeForce GTX 460 modelinde fiyatlar, üretici firma ve modeline göre 136 Avro'ya kadar düşmüş durumda.

1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modeli için 170 Avro'nun altında fiyat bulmak mümkünken, 768MB GDDR5 bellekli alt modelde ise fiyatın yaklaşık 35 Avro daha indiğini ve 135 Avro bandına geldiğini görüyoruz. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kod adlı grafik yongasından güç alan GeForce GTX 460 modelleri arasında, Nvidia'nın rekabette güçlü olacağına inandığı hız aşırtmalı modeller ise (örneğin 800MHz'de çalışan Palit GTX 460 Sonic Platinum) 200 Avro civarında fiyatlandırma ile sunuluyorlar.

Avrupa satış fiyatları hakkında son bilgileri almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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Batuist 8 yıl
kovadogs'un dediği gibi bizde fiyatlar düşeceğine artar.. burası diğer ülkelerden farklı..
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Rusty 8 yıl
newegg tr ye mal göndermez
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mavizaman 8 yıl
newegg tarzı siterlerden vga mobo cpu ram alan var mı?
gümrükte takılıyor mu?
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Aysat 8 yıl
şu an bile gtx serisi iyi fiyatta ama daha da insin acı çeksin fiyatlar
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sadtneverdie 8 yıl
az daha indirirlerse gümrük derdi olmadan yurtdışından getirtebileceğiz.
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fx57 8 yıl
@Father Torque, haberimize konu olan indirim, Nvidia'nın yaptığı resmi indirim değil. Ancak Radeon HD 6800 serisinin performansı ve fiyatlandırması, hem HD 5700/5800 hem de GeForce GTX 460/GTS 450'nin fiyatlarını etkileyebilir.
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apollonx 8 yıl
iyi iyi az kızışsın piyasaki durum son kullanıcıya yarasın. Gerçi bu düşmüş fiyatlar bile + kdv ve bayi karı ile çok yaa du bakalım nasıl yansıyacak.
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Father Torque 8 yıl
Demek ki 6800 serisi söylendiği kadar rekabetçi bir şekilde geliyor. Yoksa NVidia bana göre zaten fazla kar etmediği 460 serisinde indirime gitmezdi. Örnek vermek gerekirse NVidia'nın 470 ve 480'i karşısında AMD fiyat indirimini bile düşünmemişti.
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renklem 8 yıl
bizim ithalatçılar umarım indirimi en kısa sürede uygular, amd-radeon 6800'ler geldiğinde fahiş fiyatlar uygulayacaklar gene..
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