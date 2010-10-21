GeForce GTX 475 yıl sona ermeden pazara sunulabilir

AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modellerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanan Nvidia, yeni model hazırlıklarını da sürüyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 475, Radeon HD 6900 serisinin lansmanıyla aynı dönemlerde yani yıl sona ermeden önce pazara sürülebilir.

Yüksek performans segmenti için Mart ayından bu yana ilk defa güncelleme yapmaya hazırlanan Nvidia, GeForce GTX 475 modelinde, GF100 yerine GF104 GPU'sunu kullanıyor. Aynı grafik yongasının bazı sınırlamalara sahip versiyonunu kullanan GeForce GTX 460'dan farklı olarak, GeForce GTX 475'e tam fonksiyonel GF104 GPU'su güç veriyor.

GeForce GTX 475 modelinin teknik özellikleri hakkında Nvidia tarafından yapılan resmi herhangi bir açıklama olmasa da, her biri 48 paralel işlem birimiyle donatılan 8 SM bloğu sayesinde GeForce GTX 475 toplamda 384x paralel işlem birimine sahip olacak. Paralel işlem birimlerine ek olarak 64x doku ünitesiyle gelecek olan yeni modelin, performans noktasında yerini alacağı GeForce GTX 470'den daha hızlı olacağı belirtilirken, hız aşırtma konusunda da çıtayı yukarı taşıyarak yine GTX 470'ten daha iyi sonuçlara imza atacağı ifade ediliyor.