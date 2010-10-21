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GeForce GTX 475 yıl sona ermeden pazara sunulabilir

8 yıl
9,6b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6800 serisine karşı GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470 modellerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanan Nvidia, yeni model hazırlıklarını da sürüyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre GeForce GTX 475, Radeon HD 6900 serisinin lansmanıyla aynı dönemlerde yani yıl sona ermeden önce pazara sürülebilir.

Yüksek performans segmenti için Mart ayından bu yana ilk defa güncelleme yapmaya hazırlanan Nvidia, GeForce GTX 475 modelinde, GF100 yerine GF104 GPU'sunu kullanıyor. Aynı grafik yongasının bazı sınırlamalara sahip versiyonunu kullanan GeForce GTX 460'dan farklı olarak, GeForce GTX 475'e tam fonksiyonel GF104 GPU'su güç veriyor.

GeForce GTX 475 modelinin teknik özellikleri hakkında Nvidia tarafından yapılan resmi herhangi bir açıklama olmasa da, her biri 48 paralel işlem birimiyle donatılan 8 SM bloğu sayesinde GeForce GTX 475 toplamda 384x paralel işlem birimine sahip olacak. Paralel işlem birimlerine ek olarak 64x doku ünitesiyle gelecek olan yeni modelin, performans noktasında yerini alacağı GeForce GTX 470'den daha hızlı olacağı belirtilirken, hız aşırtma konusunda da çıtayı yukarı taşıyarak yine GTX 470'ten daha iyi sonuçlara imza atacağı ifade ediliyor.


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gunescan 8 yıl
yav nvidianın son dönem biraz geride kaldığı doğru ama şu fanları anlamakta zorlanıyorum açıkcası. Biraz destek verin nvidia'yaya. Batarsa fiyatlar inanılmaz artacaktır. Tekel her kötülüğün babasıdır :)
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merhaba_2233 8 yıl
amd 2. nesil directx 11 kartlara geçti, nvidia daha birinci nesli tamamlayamadı. sanırım amd ve intelin işlemci ve ekran kartını birleştirme girişimleri nvidia yı grafik kartına işlemci özellikleri kazandırma çabalarına sevk etti sonuçta bu diye düşünüyorum
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spaydix 8 yıl
nvidia indirimler ucuz satmalar sırası sende hadi bakalım buda son kullanıcıya yansır :=)
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murdocklawless 8 yıl
yakın zamanda 470 alma planım vardı, iyi oldu. fiyatı düşer biraz en azından.
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Kimkim 8 yıl
6950'ye yakın olmak üzere 6870-6950 arası performansı olur diye tahmin ediyorum.
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nForcer 8 yıl
Performansından ümitliyim. Ancak fiyatı çok uçuk olursa bu kart Nvidia'nın elinde patlar.
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Miasmus 8 yıl
Çıkaramaz.
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annihilator 8 yıl

Miasmus

Çıkaramaz.


uzman konuştu
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e.rar 8 yıl

Miasmus
Çıkaramaz.

Peki nasıl isterseniz öyle olsun
İyi misiniz?neye göre çıkaramaz onu söyleyin de bizde bilelim.Bence de çıkarır ve en mantıklı hareketi yapar fiyat kırarak.Yıl sonuna az kaldı hem Noel'de satışlarını artırabilir hemde Amd 6000 serisinin önünü biraz olsun kesebilir.Benim fikrim bu varsa bir bildiğiniz ona göre söyleyin.
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M@U 8 yıl

Miasmus

Çıkaramaz.

Habere yapılan ilk yorum inanılmaz doyurucu olduğu için diğer yorumları çok boş buldum.


Bu yorumdan sonra Nvidia zaten o kartı çıkarmamalı bence de. Üstüne düşünmemeli bile...


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