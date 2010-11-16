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GeForce GTX 570 için geri sayım başladı

8 yıl
8,6b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 ile ürün gamındaki en hızlı modeli güncelleyen ve daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performans sunmaya başlayan Nvidia, GTX 570 için son hazırlıklarını yapıyor. Daha önceki haberlerimizde verdiğimiz bilgiler, iş ortakları tarafından da doğrulandı ve GeForce GTX 570'in lansmanı için gözler Aralık ayına çevrildi.

Nvidia'nın GeForce GTX 570 modeli, tahmin edilebileceği üzere GeForce GTX 470'in yerini alacak ve GeForce GTX 480 seviyesinde performans sunacak. GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun SM kapalı versiyonunu kullanacak GeForce GTX 570, 480 paralel işlem birimiyle gelecek ve GTX 470 seviyesinde güç tüketim değeri sunacak.

Henüz doğrulanmış olmasa da bazı kaynaklara göre 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GeForce GTX 570 ile birlikte GeForce GTX 470 modeli de EOL sürecine girecek ve muhtemelen yeni sipariş alımına yavaş yavaş son verilecek. Nvidia ile aynı dönemde yani Aralık ayında AMD cehesinde de Radeon HD 6900 serisi için uzun süredir beklenen lansman gerçekleştirilecek.

Bir süre önce satışa sunulan Radeon HD 6800 serisi ile kıyaslandığında GPU tasarımı açısından önemli farklara sahip olan Radeon HD 6900 serisinin lansmanı 22 Kasım'dan 13 Aralık haftasına ertelenmişti. Ertelemeyle ilgili çeşitli iddialar olmakla birlikte, asıl faktörün AMD'nin rekabet gücünü arttırmak istemesi olduğu söyleniyor.

Yurt dışı kaynaklı bazı haberlere göre AMD, GeForce GTX 580'nin çıkışı sonrasında Radeon HD 6970'in saat hızları üzerinde yeni bir ince ayar çalışmasına gereksinim duyduğu için ertelemeye gitmiş olabilir. İşte bu neden aynı zamanda üreticilerin piyasaya çıkacak kartlar için nihai BIOS sürümünü alamamış olmalarının da nedeni olarak gösteriliyor.


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-MoDeStUs- 8 yıl
şu zamanlar gtx 400 e yatırım ölü yatırım.ben ucundan döndüm.gtx 480 öldü.sırada gtx 470 ölecek.en sonada ufaklık olan gtx 460 mefta olacak.onların yerine 500 serisi gelecek.tarih tekerrürden ibarettir.kıssadan hisse klasik olsada gtx 500 serisi beklenir.gtx 560 babası gtx 460 gibi f+p de çok üstün olacak.fiyatıda tl bazında 400-450 tl olursa süper olur.560 defult hali ile ortalama gtx 470 performansında olur.bide üzerine cila niyetine oc al sana gtx 480 performansı.
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M@U 8 yıl

bonser24

şu zamanlar gtx 400 e yatırım ölü yatırım.ben ucundan döndüm.gtx 480 öldü.sırada gtx 470 ölecek.en sonada ufaklık olan gtx 460 mefta olacak.onların yerine 500 serisi gelecek.tarih tekerrürden ibarettir.kıssadan hisse klasik olsada gtx 500 serisi beklenir.gtx 560 babası gtx 460 gibi f+p de çok üstün olacak.fiyatıda tl bazında 400-450 tl olursa süper olur.560 defult hali ile ortalama gtx 470 performansında olur.bide üzerine cila niyetine oc al sana gtx 480 performansı.


GTX500 serisi beklenebilir katılıyorum. Ancak GTX460 almış olan yahut şu sıralar alacak olan bir kimse de pek üzülmez. Zira fiyatı 350 seviyesinde bu fiyatın altına bu performansı bulmak zor ve ilerki dönemde de pek bir şey değişmeyecektir. Taki 28nm'ye geçinceye kadar. O sırada zaten 2011 yaz dönemi olacaktır ki GTX460 görevini başarıyla yerine getirmiş olacaktır. GTX500 kullanıcıları o zaman mutsuz olabilir. 28nm gpu'lar F/P oranı daha yüksek gpu'lar olacaktır. Aynı zar alanına sahip bir gpu'lar arasındaki performans farkı 2 kata yakın olacaktır. Heleki 28nm olgunlaşınca ve firmaların deneyimi arttıkça performans 2 katın da üstüne çıkacaktır.

Ayrıca 28nm Fermi'lerin patlama yapmasını bekliyorum şahsen.
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QrZyOsSyTR 8 yıl
Fermi'de pek başarı gösterememişti, ama böyle devam ederse Nvidia, kullanıcıları mutlu edecek gibi.
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ozkan_tpc 8 yıl
Tuzlu gelirse 560'a talim :)
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Tolgá 8 yıl
acaba kapalı smler bios ile açılabilecekmi?
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K0rkunc 8 yıl

DEATH71

acaba kapalı smler bios ile açılabilecekmi?



Bismillah
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

DEATH71

acaba kapalı smler bios ile açılabilecekmi?

inşallah
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sahafiec 8 yıl
eğer AMD de lansman tarihlerine sadık kalırsa bu aralık felaket ve bu güne kadar yaşanmamış bir rekabet yaşanacak.
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K0rkunc 8 yıl
Nvidia adeta geç gelen ferminin acısını çıkartıyor usta 570 480 gücünde olur fiyatıda 300-350 dolar olursa manyak olur
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