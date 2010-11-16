GeForce GTX 570 için geri sayım başladı

GeForce GTX 580 ile ürün gamındaki en hızlı modeli güncelleyen ve daha düşük güç tüketiminde daha yüksek performans sunmaya başlayan Nvidia, GTX 570 için son hazırlıklarını yapıyor. Daha önceki haberlerimizde verdiğimiz bilgiler, iş ortakları tarafından da doğrulandı ve GeForce GTX 570'in lansmanı için gözler Aralık ayına çevrildi.

Nvidia'nın GeForce GTX 570 modeli, tahmin edilebileceği üzere GeForce GTX 470'in yerini alacak ve GeForce GTX 480 seviyesinde performans sunacak. GeForce GTX 580'deki GF110 GPU'sunun SM kapalı versiyonunu kullanacak GeForce GTX 570, 480 paralel işlem birimiyle gelecek ve GTX 470 seviyesinde güç tüketim değeri sunacak.

Henüz doğrulanmış olmasa da bazı kaynaklara göre 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelmesi beklenen GeForce GTX 570 ile birlikte GeForce GTX 470 modeli de EOL sürecine girecek ve muhtemelen yeni sipariş alımına yavaş yavaş son verilecek. Nvidia ile aynı dönemde yani Aralık ayında AMD cehesinde de Radeon HD 6900 serisi için uzun süredir beklenen lansman gerçekleştirilecek.

Bir süre önce satışa sunulan Radeon HD 6800 serisi ile kıyaslandığında GPU tasarımı açısından önemli farklara sahip olan Radeon HD 6900 serisinin lansmanı 22 Kasım'dan 13 Aralık haftasına ertelenmişti. Ertelemeyle ilgili çeşitli iddialar olmakla birlikte, asıl faktörün AMD'nin rekabet gücünü arttırmak istemesi olduğu söyleniyor.

Yurt dışı kaynaklı bazı haberlere göre AMD, GeForce GTX 580'nin çıkışı sonrasında Radeon HD 6970'in saat hızları üzerinde yeni bir ince ayar çalışmasına gereksinim duyduğu için ertelemeye gitmiş olabilir. İşte bu neden aynı zamanda üreticilerin piyasaya çıkacak kartlar için nihai BIOS sürümünü alamamış olmalarının da nedeni olarak gösteriliyor.