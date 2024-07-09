2024'ün en değerli markaları açıklandı: Nvidia durmuyor

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Tam Boyutta Gör Her yıl dünyanın en değerli markalarını sıralayan Kantar BrandZ, En Değerli Global Markalar raporunun 2024 listesini paylaşıldı. Bu yıl en değerli ilk 100 markanın toplam değeri yüzde 20 artışla (1,4 trilyon dolar) sonuçlandı. Üstelik 1,4 trilyon dolarlık artışın büyük bir kısmı (1,2 trilyon dolar), teknoloji şirketleri tarafından elde edildi.

Apple ilk sırayı bırakmadı

Peki değerleme nasıl elde ediliyor? Aktarıldığı kadarıyla Kantar BrandZ'in En Değerli Global Markalar listesi, her yıl olduğu gibi bir şirketin dolar cinsinden mali değeri ile marka katkısının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Buradaki marka katkısı ise, satın alma hacminin artırılmasıyla elde edilen finansal değerin oranını temsil ediyor.

Apple Google Microsoft MCDONALD'S Nvidia Visa Facebook Oracle Tencent

Sıralamaya geçersek, dünyanın en değerli markaları sıralamasında ilk beşte değişiklik olmadı. Apple, 2024 yılında 1.015 trilyon dolar marka değeriyle üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli markası oldu. Ayrıca şirketin değeri %15 artarak, tarihte ilk kez 1 trilyon dolar marka değerini aşan ilk marka oldu. İlk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Google, Microsoft, Amazon MCDonald's.

Nvidia durmuyor

Tam Boyutta Gör Altıncı sıraya yerleşen Nvidia ise, yapay zeka patlaması sayesinde dünyanın en değerli küresel markalarından biri haline geldi. Şirket yıllık bazda %178 oranında büyüme gösterdi ve 12 sıra atlayarak 201.8 milyar dolar marka değerine ulaştı. Sıralamanın devamında ise, VISA, Facebook, Oracle ve Tencent bulunuyor.

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Nvidia'dan bahsetmişken, AMD ise bu yıl %53 artışla 51.86 milyar dolar marka değerine ulaştı. Böylece listenin 41.sırasına yerleşen CPU devi, rakibi Intel'in yedi sıra üstünde yer aldı ve 51. sıradaki Samsung (40 milyar dolar) ile 54. sıradaki Xbox'ı (39.7 milyar dolar) geride bıraktı.

Bu yıl tüm 100 şirketin toplam marka değeri 8.3 trilyon dolar olarak belirlendi ve bu miktarın %23'ü İş Teknolojisi ve Hizmet Platformları kategorisinden geliyor. Bu kategori, yıllık bazda %45 artışla 2.336 trilyon dolar değerine ulaştı. İkinci sırada yer alan Medya ve Eğlence kategorisi ise yıllık %34 artışla 1.34 trilyon dolara yükseldi.

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