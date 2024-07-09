2024'ün en değerli markaları açıklandı: Nvidia durmuyor

Apple ilk sırayı bırakmadı
Peki değerleme nasıl elde ediliyor? Aktarıldığı kadarıyla Kantar BrandZ'in En Değerli Global Markalar listesi, her yıl olduğu gibi bir şirketin dolar cinsinden mali değeri ile marka katkısının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Buradaki marka katkısı ise, satın alma hacminin artırılmasıyla elde edilen finansal değerin oranını temsil ediyor.
- Apple
- Microsoft
- MCDONALD'S
- Nvidia
- Visa
- Oracle
- Tencent
Sıralamaya geçersek, dünyanın en değerli markaları sıralamasında ilk beşte değişiklik olmadı. Apple, 2024 yılında 1.015 trilyon dolar marka değeriyle üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli markası oldu. Ayrıca şirketin değeri %15 artarak, tarihte ilk kez 1 trilyon dolar marka değerini aşan ilk marka oldu. İlk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Google, Microsoft, Amazon MCDonald's.
Nvidia durmuyor
Nvidia'dan bahsetmişken, AMD ise bu yıl %53 artışla 51.86 milyar dolar marka değerine ulaştı. Böylece listenin 41.sırasına yerleşen CPU devi, rakibi Intel'in yedi sıra üstünde yer aldı ve 51. sıradaki Samsung (40 milyar dolar) ile 54. sıradaki Xbox'ı (39.7 milyar dolar) geride bıraktı.
Bu yıl tüm 100 şirketin toplam marka değeri 8.3 trilyon dolar olarak belirlendi ve bu miktarın %23'ü İş Teknolojisi ve Hizmet Platformları kategorisinden geliyor. Bu kategori, yıllık bazda %45 artışla 2.336 trilyon dolar değerine ulaştı. İkinci sırada yer alan Medya ve Eğlence kategorisi ise yıllık %34 artışla 1.34 trilyon dolara yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.