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    2024'ün en değerli markaları açıklandı: Nvidia durmuyor

    Araştırma ve analiz şirketi Kantar BrandZ, 2024'ün en değerli markalarını açıkladı. Peki 100 markanın bulunduğu listede sıralama nasıl oldu? İşte Apple baştao olmak üzere 2024'ün en değerli markaları
    2024'ün en değerli markaları açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Her yıl dünyanın en değerli markalarını sıralayan Kantar BrandZ, En Değerli Global Markalar raporunun 2024 listesini paylaşıldı. Bu yıl en değerli ilk 100 markanın toplam değeri yüzde 20 artışla (1,4 trilyon dolar) sonuçlandı. Üstelik 1,4 trilyon dolarlık artışın büyük bir kısmı (1,2 trilyon dolar), teknoloji şirketleri tarafından elde edildi.

    Apple ilk sırayı bırakmadı

    Peki değerleme nasıl elde ediliyor? Aktarıldığı kadarıyla Kantar BrandZ'in En Değerli Global Markalar listesi, her yıl olduğu gibi bir şirketin dolar cinsinden mali değeri ile marka katkısının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Buradaki marka katkısı ise, satın alma hacminin artırılmasıyla elde edilen finansal değerin oranını temsil ediyor. 

    1. Apple
    2. Google
    3. Microsoft
    4. MCDONALD'S
    5. Nvidia
    6. Visa
    7. Facebook
    8. Oracle
    9. Tencent

    Sıralamaya geçersek, dünyanın en değerli markaları sıralamasında ilk beşte değişiklik olmadı. Apple, 2024 yılında 1.015 trilyon dolar marka değeriyle üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli markası oldu. Ayrıca şirketin değeri %15 artarak, tarihte ilk kez 1 trilyon dolar marka değerini aşan ilk marka oldu. İlk 10’da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Google, Microsoft, Amazon MCDonald's.

    Nvidia durmuyor

    2024'ün en değerli markaları açıklandı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Altıncı sıraya yerleşen Nvidia ise, yapay zeka patlaması sayesinde dünyanın en değerli küresel markalarından biri haline geldi. Şirket yıllık bazda %178 oranında büyüme gösterdi ve 12 sıra atlayarak 201.8 milyar dolar marka değerine ulaştı. Sıralamanın devamında ise, VISA, Facebook, Oracle ve Tencent bulunuyor. 

    Nvidia'dan bahsetmişken, AMD ise bu yıl %53 artışla 51.86 milyar dolar marka değerine ulaştı. Böylece listenin 41.sırasına yerleşen CPU devi, rakibi Intel'in yedi sıra üstünde yer aldı ve 51. sıradaki Samsung (40 milyar dolar) ile 54. sıradaki Xbox'ı (39.7 milyar dolar) geride bıraktı.

    Bu yıl tüm 100 şirketin toplam marka değeri 8.3 trilyon dolar olarak belirlendi ve bu miktarın %23'ü İş Teknolojisi ve Hizmet Platformları kategorisinden geliyor. Bu kategori, yıllık bazda %45 artışla 2.336 trilyon dolar değerine ulaştı. İkinci sırada yer alan Medya ve Eğlence kategorisi ise yıllık %34 artışla 1.34 trilyon dolara yükseldi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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