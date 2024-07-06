AMD'nin bir zamanlar Nvidia'yı satın almak istediği ortaya çıktı

Eski bir AMD çalışanının iddiasına göre, 2000'li yıllarda ATI'yi satın alarak GPU piyasasına giren AMD, Nvidia'yı satın almak istedi, ancak Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın CEO olarak kalma ısrarı bu satın almayı engelledi. Kaderin bir cilvesi olarak bugün Nvidia, AMD ve Intel'in toplamından kat kat daha değerli bir şirket haline geldi.
Eski AMD çalışanı olan Hemant Mohapatra, AMD'nin kişisel bilgisayar endüstrisindeki tek rakibinin Intel olduğu 2000'li yıllarda firmada geçirdiği döneme ilişkin ayrıntıları paylaştı. Hisseleri 40 dolardan işlem görürken AMD'ye katılan mühendis, o dönemde AMD'nin ilk büyük kazancını Intel'den daha iyi bir tasarıma sahip 64 bit işlemciyi piyasaya sürerek elde ettiğini belirtiyor. Ancak AMD'nin saf çift çekirdekli yonga tasarımına çok fazla odaklanarak hata yaptığını da sözlerine ekliyor.
Mohapatra, AMD'nin nihayet "gerçek" bir çift çekirdekli işlemciyi piyasaya sürdüğünde artık çok geç olduğunu, çünkü Intel çoktan piyasada hakim duruma geldiğini söylüyor. AMD'nin dört çekirdekli bir işlemci piyasaya sürerek bunu telafi etmeye çalıştığını ancak Intel'in stratejileri ve pazarlama becerileriyle pazara ilk giren olarak tüketicilerin ilgisini çektiğini belirtiyor.
Mohapatra, şirkette çalıştığı süre boyunca AMD'nin Nvidia'yı hiçbir zaman ARM veya Intel ile aynı ligde görmediğini söylüyor. Mühendis, Huang'un engellerle karşılaşmasına rağmen ileriyi zorlama eğiliminin Nvidia'nın şu anki başarısının sebebi olduğuna inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.