AMD'nin bir zamanlar Nvidia'yı satın almak istediği ortaya çıktı

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Yapay zeka alanına yaptığı yatırımlarla dünyanın en büyük şirketleri arasına giren ve 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Nvidia'yı bir zamanlar AMD'nin satın almayı düşündüğü ortaya çıktı.

Eski bir AMD çalışanının iddiasına göre, 2000'li yıllarda ATI'yi satın alarak GPU piyasasına giren AMD, Nvidia'yı satın almak istedi, ancak Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın CEO olarak kalma ısrarı bu satın almayı engelledi. Kaderin bir cilvesi olarak bugün Nvidia, AMD ve Intel'in toplamından kat kat daha değerli bir şirket haline geldi.

Eski AMD çalışanı olan Hemant Mohapatra, AMD'nin kişisel bilgisayar endüstrisindeki tek rakibinin Intel olduğu 2000'li yıllarda firmada geçirdiği döneme ilişkin ayrıntıları paylaştı. Hisseleri 40 dolardan işlem görürken AMD'ye katılan mühendis, o dönemde AMD'nin ilk büyük kazancını Intel'den daha iyi bir tasarıma sahip 64 bit işlemciyi piyasaya sürerek elde ettiğini belirtiyor. Ancak AMD'nin saf çift çekirdekli yonga tasarımına çok fazla odaklanarak hata yaptığını da sözlerine ekliyor.

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Mohapatra, AMD'nin nihayet "gerçek" bir çift çekirdekli işlemciyi piyasaya sürdüğünde artık çok geç olduğunu, çünkü Intel çoktan piyasada hakim duruma geldiğini söylüyor. AMD'nin dört çekirdekli bir işlemci piyasaya sürerek bunu telafi etmeye çalıştığını ancak Intel'in stratejileri ve pazarlama becerileriyle pazara ilk giren olarak tüketicilerin ilgisini çektiğini belirtiyor.

AMD'nin GPU pazarına girme isteğinden de bahseden Mohapatra, şirketin 2006 yılında grafik kartı üreticisi ATI'yi 5,4 milyar dolar karşılığında satın alma sürecini de anlatıyor. Eski çalışana göre ATI'yi satın alma kararı AMD mühendisleri tarafından pek hoş karşılanmadı. Mohapatra, geriye dönüp bakıldığında AMD'nin ATI yerine Nvidia'yı satın alması gerektiğine inanıyor. AMD, Nvidia'nın CUDA yazılımının niş bir pazara yönelik olmasına ve çoğu geliştiricinin bunun yerine OpenGL'ye odaklanmasına rağmen Nvidia'yı satın almayı denediğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın çok uzun vadeli düşüncesini takdir eden Mohapatra, bu süre zarfında AMD'nin de Nvidia'yı satın almaya çalıştığını belirtti. Huang, CUDA mimarisi ve Nvidia çipleri aracılığıyla "donanım ve yazılıma kilitlenme" stratejisine uyum sağlamak için ortak şirketin CEO'su yapılmadığı sürece satmayı reddetti. AMD de bu talebe göz yumdu.

Mohapatra, şirkette çalıştığı süre boyunca AMD'nin Nvidia'yı hiçbir zaman ARM veya Intel ile aynı ligde görmediğini söylüyor. Mühendis, Huang'un engellerle karşılaşmasına rağmen ileriyi zorlama eğiliminin Nvidia'nın şu anki başarısının sebebi olduğuna inanıyor.

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AMD'nin bir zamanlar Nvidia'yı satın almak istediği ortaya çıktı