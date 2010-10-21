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GeForce GTX 580, GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olabilir

8 yıl
11,6b
1
37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 475 modelini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Nvidia, yüksek performans segmentinde yeni amiral gemisi olması beklenen GeForce GTX 580 modelini, Kasım sonu veya Aralık ayı başı gibi tanıtabilir. Digitimes'ın haberine göre GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olması beklenen yeni model, AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılacak. Soft Launch ya da Paper Launch olarak tabir edilen lansman ile teknik özelliklerinin detaylandırılması beklenen GeForce GTX 580'in piyasaya çıkış tarihi için henüz net bir bilgi olmasa da kimi kaynaklar bunun 2011 öncesinde mümkün olmayacağını öne sürüyorlar. 40nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde hazırlanan GF110, arttırılan paralel işlemci sayısına ek olarak özellikle çalışma verimliliği ve güç tüketimi konularında da, yerini alacağı GF100 GPU'suna kıyasla bir takım farklılıklara ve güncellemelere sahip olacak.

Yüksek performans segmenti için GF110 GPU'sunu hazırlayan Nvidia, 2011 ile birlikte GF112, GF114 ve GF119 GPU'larını, sırasıyla GF104, GF106 ve GF108 GPU'larının yerini almak üzere pazara sunacak. Nvidia'nın 28nm üretim teknolojisine geçişi ise önümüzdeki yılın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Kepler kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi olacak. 2012 için Kepler tabanlı ekran kartlarını planlayan Nvidia, sonraki aşama olaraksa Maxwell mimarisi ile 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
İşte geçen seneki olay. Esasında çıkacak kart GTX 485 ama yine isimlendirme yapıp milleti ayar etmek istiyorlar. 580 adı olacak sanırım.
Neyse maketi çıkar yakında görürüz. Sonra bi 6-8 ay sonra da kart çıkar. :))
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car_26 8 yıl

OverClocKing

İşte geçen seneki olay. Esasında çıkacak kart GTX 485 ama yine isimlendirme yapıp milleti ayar etmek istiyorlar. 580 adı olacak sanırım.

Neyse maketi çıkar yakında görürüz. Sonra bi 6-8 ay sonra da kart çıkar. :))

Dur daha ilk kutusu çıkacak
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Elektroterm 8 yıl
İyi iyi Nvidia kışlık sobaları çıkarmaya başlıyor. GTX480 nin ısı ve güç tüketim değerlerini yetersiz gördü heralde ki, aynı mimari üzerinde bir de paralel işlemciyi arttırmış. UFO ya rakip olacak heralde.
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şoray uzun yolda 8 yıl
forum ekran kartı haberleriyle dönüyor:D:P
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stalker91 8 yıl
olur olur sıkmasınlar canlarını
insallah 512sp li gtx480 gibi olmaz.
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H.E.B Sup 8 yıl
580 nin çıkması ne gibi bi artı getirir çıktığında görürüz.Fakat ben yeterli bi hamle olmadığı kanısındayım.Niye derseniz tek çekirdekte ati nvidaya yaklaştı ve 6970 in kesin 6950ninde 480 i geçme ihtimalini düşünürsek %20 biraz uygun değil gibi.Hayır zaten en iyi performans anlamında 5970 e rakip çıkmadı hadi tek çekirdekte iyidide şimdi 6970 geliyor ona napacak? Daha 6990 ı var bu işin
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DH Misafiri 8 yıl
AMD tankla, roketle, bombayla acımasızca saldırıyor ama Nvdidia'nın işgalci emperyalistlere karşı şanlı direnişi devam ediyor
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Kimkim 8 yıl

DH Misafiri

AMD tankla, roketle, bombayla acımasızca saldırıyor ama Nvdidia'nın işgalci emperyalistlere karşı şanlı direnişi devam ediyor


Naptın abi.
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Father Torque 8 yıl

DH Misafiri

AMD tankla, roketle, bombayla acımasızca saldırıyor ama Nvdidia'nın işgalci emperyalistlere karşı şanlı direnişi devam ediyor

Arkadaşın garantisi devam ediyordur inşallah, çünkü direk çipset yanmış.
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HRNclk777 8 yıl

DH Misafiri

AMD tankla, roketle, bombayla acımasızca saldırıyor ama Nvdidia'nın işgalci emperyalistlere karşı şanlı direnişi devam ediyor

öyle böyle gelmiyo aga
rotadan çıkmış bi kere amd
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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StreamRolleR 8 yıl
şuna GTX 485 geliyor diyelim
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Prinergy 8 yıl
Nvidia Tek gpu da tıkandı.gtx470 ı revize edip çift gpu ya geçiş yapması şart
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TiesTorN 8 yıl

StreamRolleR

şuna GTX 485 geliyor diyelim


+1
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Miasmus 8 yıl
Olmaz.
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tchNo 8 yıl
Yeni seride gf104'teki 8 sm kümesini muhtemelen 12'ye çıkarıp öyle pazarlayacaklar (: 1 sene sonraki kepler mimarisinden bayağı umutluyum..
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Batuist 8 yıl
GTX580de nvidiayı kurtaramaz... yani bugünkü GTX480in durumundan öteye geçemez.. ısı tdp yüksek güç tüketimi bunlar hep olumsuz yönleri.. yani çok fark yaratacağını düşünmüyorum... artı 32 shader ile nereye kadar??
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orc123456 8 yıl
"Bekleyin" mi demek istiyorlar?
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sahafiec 8 yıl
nVidia bir değil birçok hamle yapmak zorunda.
umarım bu kez bunlar gerçek olur ve sadece rakibi ve tüketiciyi oyalamak için değildir.
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scutaro 8 yıl
Sm kümeleri 48'er adet olarak güçlü ve daha az transistör kullanan bir gpu yapabilir, GF104 384cc'li olmasına rağmen GF100'den 1m daha az transistöre sahip. Birde Nvidia yüksek modellerinde saat hızlarına abanmak yerine birimleri yüksek tutuyor istese tersinide yapar, yani olmaz diye birşey yok.
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