GeForce GTX 580, GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olabilir

GeForce GTX 475 modelini yıl sona ermeden pazara sunmayı planlayan Nvidia, yüksek performans segmentinde yeni amiral gemisi olması beklenen GeForce GTX 580 modelini, Kasım sonu veya Aralık ayı başı gibi tanıtabilir. Digitimes'ın haberine göre GeForce GTX 480'den %20 daha hızlı olması beklenen yeni model, AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı konumlandırılacak. Soft Launch ya da Paper Launch olarak tabir edilen lansman ile teknik özelliklerinin detaylandırılması beklenen GeForce GTX 580'in piyasaya çıkış tarihi için henüz net bir bilgi olmasa da kimi kaynaklar bunun 2011 öncesinde mümkün olmayacağını öne sürüyorlar. 40nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde hazırlanan GF110, arttırılan paralel işlemci sayısına ek olarak özellikle çalışma verimliliği ve güç tüketimi konularında da, yerini alacağı GF100 GPU'suna kıyasla bir takım farklılıklara ve güncellemelere sahip olacak.

Yüksek performans segmenti için GF110 GPU'sunu hazırlayan Nvidia, 2011 ile birlikte GF112, GF114 ve GF119 GPU'larını, sırasıyla GF104, GF106 ve GF108 GPU'larının yerini almak üzere pazara sunacak. Nvidia'nın 28nm üretim teknolojisine geçişi ise önümüzdeki yılın sonuna doğru lanse edilmesi beklenen Kepler kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi olacak. 2012 için Kepler tabanlı ekran kartlarını planlayan Nvidia, sonraki aşama olaraksa Maxwell mimarisi ile 22nm üretim teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor.