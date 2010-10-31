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GeForce GTX 580'in gizemi çözülüyor

8 yıl
16,5b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'nın gizemi, yeni detaylarla birlkte çözümeye başladı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında 512x paralel işlem birimine, GPU için 775MHz, bellekler için 4008MHz ve paralel işlem birimleri için de 1544MHz olmak üzere daha yüksek saat hızlarına, daha fazla doku ünitesine ve geliştirilmiş pek çok detaya sahip olması beklenen GeForce GTX 580'nin güç tüketim değerleri ve termal karakteristiği ise şimdiden merak konusu. Yük altında 95 dereceye kadar çıkan ve kendi segmenti için yüksek güç tüketim değerlerine sahip olan GeForce GTX 480 üzerine yapılan geliştirmelerin, GeForce GTX 580'i hangi seviyeye taşıyacağı merak ediledursun, Nvidia'nın, GF100 ile kıyaslandığında GF110 GPU'sunda güç tüketimine yönelik önemli güncellemeler yaptığını ortaya koyuyor.

GeForce GTX 580'in gizemi çözülüyor
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Hatırlanacağı üzere Fermi mimarisinin tanıtıldığı günlerde önemli bir tartışma yaşanmış ve Nvidia'nın yeni nesil grafik işlemci mimarisini son kullanıcılara yönelik GeForce serisi ekran kartlarından öte daha çok Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı iddiaları gündemden düşmemişti. GeForce GTX 460 modeli için hazırladığı GF104 GPU'sunu (Fermi mimarisinin GeForce serisindeki en verimli GPU tasarımı) oyuncular için hazırladığı en GPU tasarımı olarak lanse etmişti. Ancak GF110 ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 580 modelinde, bir yandan performansı arttırırken, diğer taraftan güç tüketimini belli sınırlarda tutabilmek adına GF100 tasarımında yer alan HPC (yüksek performanslı bilgi işlem, Tesla serisine yönelik özellikler) odaklı kimi özellikleri çıkardığı ve bu sayede transistör sayısını 300 milyon kadar azaltmayı başardığı konuşuluyor. Tüm bunlara ek olarak üretim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte Nvidia'nın, güç tüketiminde %10-15'lik bir kazanım yaratmış olabileceği üzerinde duruluyor. GeForce GTX 580 için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta da kullanılan GF110 GPU'sunun, GF100 ile pin uyumuna sahip olması. Bu sayede hali hazırda GeForce GTX 480 tabanlı ekran kartına sahip olan üreticilerin, GeForce GTX 580'e hızlı bir şekilde adapte olabilecekleri üzerinde duruluyor.

GeForce GTX 580'in gizemi çözülüyor
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GF100 ile en güçlü grafik yongasına sahip olan Nvidia, GF110 ile çıtayı yukarı taşıyarak bu unvanını korumayı hedefliyor. AMD cephesinde ise Cayman kod adlı yeni grafik yongasının, Radeon 9700 serisine güç veren RV300 GPU'sundaki sıçramının bir benzerini göstereceği konuşuluyor. 2010 sona ermeden önce iki üretici de son kozlarını sahaya sürecek ve yüksek performans segmentinde tansiyon yeniden yükselecek, bu noktada düşen fiyatlar da son kullanıcılara yeni fırsatlar sunacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Just Cause 2 fizik için Havok kullanmaktadır. Sadece su için Cuda kullanma seçeneği vardır. Just Cause 2 de tesselation yok diyenler önce bir helikopter bulun sonra yükselin ve aşağı atlayın dağlardaki detayları başka neyle verebilirler diye düşünürken yere çakılmış olursunuz.
sadtneverdie
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orc123456 8 yıl
Tessellation DX11 ile gelen bir özellik, DX10 oyunda tessellation olduğunu da nerden çıkarıyorsun? Yoksa DX10 da tess kullanılıyor da millet boşuna mı DX11 destekli ekran kartı aldı?
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DH Misafiri 8 yıl
ya bu ne böyle 6850 ve 6870 yeni çıktı 2 gün oldu şimdide gtx580 diolar bizde belki daha ii olur die 6850 de alamıyoruz mecbur beklicez mesut abi :D test ettikten snra karar vercez heralde ..
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ayzer 8 yıl
%20-%25 fark yaratırsa, güç tüketimini enazından aynı tutarsa ve ısıyı düşürebilirse yeniden oyuna girer nvidia.çünkü birtek 460 ile ayakta durabilmesi artık zor...
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mav1li 8 yıl
Radeon 9700 R300 dü. Rv orta seviye isimlendirmesidir.
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CeFurkan 8 yıl
ben cok umutlu degilim bu karttan
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enja 8 yıl
önceden nvidia kulanıyodum şu an ati kulanıyorum nvidia yada ati artık marka seçmiyorum hangisi hesaplı performanslıysa ona yöneliyorum
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Tolgá 8 yıl
sağlam kartlar geliyor her iki taraftanda
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aydogdu1453 8 yıl
Bana shader'i rop'u cart'ı curt'u lazım değil.Zaten gtx 480'de fazlasıyla var.Ben bu kartı alsam.Bu kartın phsyx ve tesselation denilen göz boyamalarda ne kadar kayıp yaşatacagı.Kardeşim gtx 480'e biraz revizyon çakıp phsyx ve tess için yanına bir gtx 460 koyun millete daha yaralı olur gibi ama bu nvidia ne yapar eder ortalıgı kavurur gibime geliyor.
Bekleyip görecez.Yoksa alırım bir 5850 bakarım keyfime.Banane tess'den phsyx'den.Ben önce görüntü kalitesi sonra akıcılıga bakarım.
fps_min "60" fps_max "120"
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sadtneverdie 8 yıl

aydogdu1453

Bana shader'i rop'u cart'ı curt'u lazım değil.Zaten gtx 480'de fazlasıyla var.Ben bu kartı alsam.Bu kartın phsyx ve tesselation denilen göz boyamalarda ne kadar kayıp yaşatacagı.Kardeşim gtx 480'e biraz revizyon çakıp phsyx ve tess için yanına bir gtx 460 koyun millete daha yaralı olur gibi ama bu nvidia ne yapar eder ortalıgı kavurur gibime geliyor.

Bekleyip görecez.Yoksa alırım bir 5850 bakarım keyfime.Banane tess'den phsyx'den.Ben önce görüntü kalitesi sonra akıcılıga bakarım.

fps_min "60" fps_max "120"



tesselation göz boyama mı? git just cause 2 oyna ve yorumunu düzelt derim
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demircibu 8 yıl
En az yüzde 20bekliyorum o.c ise fermilerde muazzam geriye fiyat kalıyor gerçi Burdaki ithalatçılar malum yurt dısı fiyatı anca 3aya yansır umarım yine az adet gelmez bu gpuda is yapar
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Batuist 8 yıl
herşey iyi güzelde isimlendirmede bence nvidia 5x serisine atlamamalıydı.. bu insanları nvidianın kendilerini kandırmaya çalıştığını hissettiriyor..
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aktorun 8 yıl
28-32 nm oldugu zaman guc/sicaklik acisindan cok daha mantikli hale gelecekler. O zamana kadar beklemeye devam :))
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