GeForce GTX 580'in gizemi çözülüyor

Nvidia'nın önümüzdeki ay içerisinde duyurmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi GeForce GTX 580'nın gizemi, yeni detaylarla birlkte çözümeye başladı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında 512x paralel işlem birimine, GPU için 775MHz, bellekler için 4008MHz ve paralel işlem birimleri için de 1544MHz olmak üzere daha yüksek saat hızlarına, daha fazla doku ünitesine ve geliştirilmiş pek çok detaya sahip olması beklenen GeForce GTX 580'nin güç tüketim değerleri ve termal karakteristiği ise şimdiden merak konusu. Yük altında 95 dereceye kadar çıkan ve kendi segmenti için yüksek güç tüketim değerlerine sahip olan GeForce GTX 480 üzerine yapılan geliştirmelerin, GeForce GTX 580'i hangi seviyeye taşıyacağı merak ediledursun, Nvidia'nın, GF100 ile kıyaslandığında GF110 GPU'sunda güç tüketimine yönelik önemli güncellemeler yaptığını ortaya koyuyor.

Hatırlanacağı üzere Fermi mimarisinin tanıtıldığı günlerde önemli bir tartışma yaşanmış ve Nvidia'nın yeni nesil grafik işlemci mimarisini son kullanıcılara yönelik GeForce serisi ekran kartlarından öte daha çok Quadro ve Tesla serisi profesyonel çözümlerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı iddiaları gündemden düşmemişti. GeForce GTX 460 modeli için hazırladığı GF104 GPU'sunu (Fermi mimarisinin GeForce serisindeki en verimli GPU tasarımı) oyuncular için hazırladığı en GPU tasarımı olarak lanse etmişti. Ancak GF110 ile bu durum değişecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 580 modelinde, bir yandan performansı arttırırken, diğer taraftan güç tüketimini belli sınırlarda tutabilmek adına GF100 tasarımında yer alan HPC (yüksek performanslı bilgi işlem, Tesla serisine yönelik özellikler) odaklı kimi özellikleri çıkardığı ve bu sayede transistör sayısını 300 milyon kadar azaltmayı başardığı konuşuluyor. Tüm bunlara ek olarak üretim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte Nvidia'nın, güç tüketiminde %10-15'lik bir kazanım yaratmış olabileceği üzerinde duruluyor. GeForce GTX 580 için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta da kullanılan GF110 GPU'sunun, GF100 ile pin uyumuna sahip olması. Bu sayede hali hazırda GeForce GTX 480 tabanlı ekran kartına sahip olan üreticilerin, GeForce GTX 580'e hızlı bir şekilde adapte olabilecekleri üzerinde duruluyor.

GF100 ile en güçlü grafik yongasına sahip olan Nvidia, GF110 ile çıtayı yukarı taşıyarak bu unvanını korumayı hedefliyor. AMD cephesinde ise Cayman kod adlı yeni grafik yongasının, Radeon 9700 serisine güç veren RV300 GPU'sundaki sıçramının bir benzerini göstereceği konuşuluyor. 2010 sona ermeden önce iki üretici de son kozlarını sahaya sürecek ve yüksek performans segmentinde tansiyon yeniden yükselecek, bu noktada düşen fiyatlar da son kullanıcılara yeni fırsatlar sunacak gibi görünüyor.