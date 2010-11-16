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GeForce GTX 580'nin dört tanesiyle 3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi

8 yıl
32,1b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni gözdesi GeForce GTX 580, profesyonel hız aşırtmacıların da gündeminde. Hava soğutma ile 1GHz'e, sıvı soğutmayla da 1.2GHz'in üzerine çıkartılan GeForce GTX 580'in dört tanesini bir araya getiren NickShih isimli profesyonel hız aşırtmacı, tahmin edilebileceği üzere 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Ekstrem koşullar altında yapılan çalışmada, GPU hızları 1100MHz'e, bellek hızları ise 4800MHz'e çıkartılan ekran kartları, LN2 yani Sıvı Azot ile soğutuldular. Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme anakartı üzerinde yine Sıvı Azot ile 5.9GHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin eşlik ettiği çalışmada dünya rekorunu ele geçiren skora imza atıldı.

3DMark Vantage'ın Performance testinde 71167 puan elde eden NickShih, çok GPU'lu ekran kartı konfigürasyonlarında şimdiye kadar alınan en yüksek skora imza atarken, adını da zirveye yazdırmayı başardı.


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misery1903 8 yıl
hocam o bardaklara benchmark süresinde yetecek kadar sıvı azot doldurunca kırar tabi rekoru
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deniz_sea 8 yıl
anakartı görebilen varmı acaba
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Master_Evil 8 yıl
70.173 ten 71.167 ye çıkmak için yeni serinin çıkması beklenmiş
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MrPerFormance 8 yıl
Bizdede açacak kullanılmıştı :D
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Batuist 8 yıl
kıl payı beni geçmiş :))
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knnkpln 8 yıl
Ekran kartı soğutucu blokları üzerindeki bardaklar çok güzel olmuş
3dmark Vantage bardak rekoru
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adilazimdegilx 8 yıl

knnkpln

Ekran kartı soğutucu blokları üzerindeki bardaklar çok güzel olmuş
3dmark Vantage bardak rekoru


Tüm yokluklara rağmen rekoru kırmış arkadaş
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zouzouni 8 yıl

knnkpln

Ekran kartı soğutucu blokları üzerindeki bardaklar çok güzel olmuş
3dmark Vantage bardak rekoru


Bardaklar çok hoş olmuş cidden
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apollonx 8 yıl
Bu vatandaş 4 adet gtx580'i ve o 5.9 ghz'lik işlemciyi 1200w ilemi çalıştırmış? Forumda da orta halli CF/SLI sistemlere 850-1000w öneriliyor
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adilazimdegilx 8 yıl
2 tane 1200 watt var orada
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