GeForce GTX 580'nin dört tanesiyle 3DMark Vantage'da dünya rekoru el değiştirdi

Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni gözdesi GeForce GTX 580, profesyonel hız aşırtmacıların da gündeminde. Hava soğutma ile 1GHz'e, sıvı soğutmayla da 1.2GHz'in üzerine çıkartılan GeForce GTX 580'in dört tanesini bir araya getiren NickShih isimli profesyonel hız aşırtmacı, tahmin edilebileceği üzere 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Ekstrem koşullar altında yapılan çalışmada, GPU hızları 1100MHz'e, bellek hızları ise 4800MHz'e çıkartılan ekran kartları, LN2 yani Sıvı Azot ile soğutuldular. Asus'un X58 çipsetli Rampage III Extreme anakartı üzerinde yine Sıvı Azot ile 5.9GHz'e çıkartılan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin eşlik ettiği çalışmada dünya rekorunu ele geçiren skora imza atıldı.

3DMark Vantage'ın Performance testinde 71167 puan elde eden NickShih, çok GPU'lu ekran kartı konfigürasyonlarında şimdiye kadar alınan en yüksek skora imza atarken, adını da zirveye yazdırmayı başardı.