GeForce GTX 580'nin yeni fotoğrafları yayınlandı

Nvidia'nın resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 580 modeli için yeni görseller yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 580, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak. 8 Kasım'da (saat farkına bağlı olarak bazı bölgelerde 9 Kasım) lanse edilecek yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 580'de, grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlem birimleri 1544MHz ve bellekler de 4008MHz'de görev yapıyor. Tasarım anlamında başta soğutucusu olmak üzere yerini alacağı GeForce GTX 480'e göre bir takım farklılıkar içeren yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği de sunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü biri 6pin, diğeri ise 8pin olmak üzere iki konnektör üzerinden sağlayan kartın beş adet ısı borusuna sahip geliştirilmiş soğutucu tasarımı sayesinde GeForce GTX 480'e kıyasla daha serin ve sessiz çalışacağı iddia ediliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan GeForce GTX 580'in fiyatı henüz bilinmiyor ancak Radeon HD 6970'e karşı konumlandırılması bekleniyor.