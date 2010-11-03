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GeForce GTX 580'nin yeni fotoğrafları yayınlandı

8 yıl
20,4b
1
22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580'nin yeni fotoğrafları yayınlandı
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GeForce GTX 580'nin yeni fotoğrafları yayınlandı
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Nvidia'nın resmi lansmanına artık sayılı günler kalan GeForce GTX 580 modeli için yeni görseller yayınlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 580, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak. 8 Kasım'da (saat farkına bağlı olarak bazı bölgelerde 9 Kasım) lanse edilecek yeni model, 384-bit bellek veri yolu desteği, 512x paralel işlem birimi ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında arttırılmış saat hızlarıyla dikkat çeken GeForce GTX 580'de, grafik işlem birimi 772MHz, paralel işlem birimleri 1544MHz ve bellekler de 4008MHz'de görev yapıyor. Tasarım anlamında başta soğutucusu olmak üzere yerini alacağı GeForce GTX 480'e göre bir takım farklılıkar içeren yeni model, çoklu ekran kartı kurulumları için üç yollu SLI desteği de sunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü biri 6pin, diğeri ise 8pin olmak üzere iki konnektör üzerinden sağlayan kartın beş adet ısı borusuna sahip geliştirilmiş soğutucu tasarımı sayesinde GeForce GTX 480'e kıyasla daha serin ve sessiz çalışacağı iddia ediliyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle donatılan GeForce GTX 580'in fiyatı henüz bilinmiyor ancak Radeon HD 6970'e karşı konumlandırılması bekleniyor.


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bilalMW 8 yıl
Üst klasmanda nVİDİA'nın liderliği başkasına bırakma isteği yok anladık.Muhtemelen muadili 6970'den daha ucuz piyasaya sürücektir.
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Codname47 8 yıl
Amd nin board tasarımı çok daha sadeydi bana biraz karmaşık göründü board..
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huseyincarnege 8 yıl
2gb olmucakmıydı bunu belegi :)
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car_26 8 yıl
geçen sene için söz verilen asıl gf100 geliyor sonunda.
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setek01 8 yıl
Aslında yeterli olmasa eleştiri sınırlarına çekilen enerji tüketimi konusunda geliştirmeler, iyileştirilmiş ve makul seviyede bir soğutma ve bunun üzerine enerji ve ısı problemi hariç (ısı problemini zotac çözmüş GTX470 AMP ile) tek gpu performans lideri olan gf100 Gpusunu üzerine başlangıç fiyatı biraz daha iyi veya
aynı seviyede olarak !!!!!%20 PERFORMANS!!!! iyidir diyorum. 6970 %30 da
iyi olsa DOĞA KANUNU ŞÖYLEDİR: aynı fiyata bile % 5 fps fark için her zaman NVIDIA daha çok satar.
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=lachesis= 8 yıl
nvidianın bu kadar çabuk karşılık vermesi gerçekten şaşırtıcı
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Batuist 8 yıl
sadece p/w başarımını artırması bile yeterli nvidia cephesinde.. çünkü adamların şu an en büyük sorunları bu.. umarım bu konuda iyi bir gelişme sağlamışlardır.
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CeFurkan 8 yıl
bence bu kartin gtx 480 den cok farki olmayacak

hikayeden ara model diyebiliriz
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H.E.B Sup 8 yıl
CeFurkan

bence bu kartin gtx 480 den cok farki olmayacak

hikayeden ara model diyebiliriz


Bütün sıkıntı %20 değilde şöyle %40 civarı olsaydı daha güzel bir çıkışı olurdu kanısındayım.
Bunu niye söylüyorum karşılaştırma yaparsak eğer ati 5870 yerine gelicek 6970 büyük ihtimal %40 ı bulup geçebilir.Tabi bu kriter değildir.

Esasında daha soğuk çalışması %20 performans artışı , eğerki kartlar uygun fiyatıyla gelirse çok iyi olur.Evet 5870 den 6970 geçiş gibi olmayacak(tesselation performansı ve bant genişliklerinde artış 4d moduna geçilmesi gibi) ama yinede yeni seri.


Yani almamak için bir neden yok.Tek nedeni olabilir almamak için 6970 in durumu.
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sergen95 8 yıl
Nvidia da AMD de referans tasarıma taktı 2 yıldır aynı görünümlü kartlardan bıktım ya :)
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fukarakoala 8 yıl
Hayırlısı olsun diyelim.Rekabet artsın ve bu bizim karımıza olucak şekilde daha iyiyi ucuza alma ümidi ile
Ancak resimleri çeken arkadaşın elleri titremiş baya 2inci resimde baya bi netleme hatası var
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leech 8 yıl
Bellekler aşmış :P
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