Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında rekabet sürerken, VRAM kapasitelerinin sınırlı bir biçimde arttığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla eski nesi GPU'lar, daha yüksek bellekler ile modifiye edilmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de bunun son örneği RTX 2080 oldu. Turing mimarisinin tepe model kartı, 16GB VRAM'le yenilendi. İşte detaylar

GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi

Hatırlayacak olursak 2018 yılında 699 dolar fiyat etiketiyle lanse edilen RTX 2080, 2.944 CUDA çekirdeği sunan 12nm TU104-400A-A1 GPU ile tanıtıldı. Ayrıca 1.910Mhz tepe saat hızı, 8GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu sunuyor. Daha önce benzer projelerde bulunan Paulo Gomes ekibi ise, kartın bellek kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmayı başardı.

Proje sürecine gelirsek, VRAM artışı amacıyla düşük kapasiteli belleklerin PCB'den sökülerek yenileri ile değiştirilmesi yeterli. Ancak ekran kartının yeni bellek türünü tanımak için bazı ince ayarlara ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. İşlem başarılı ile tamamlandığında ise RTX 2080'in 16GB GDDR6 bellekler ile tam uyumlu çalıştığını görüyoruz.

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İlginç olan şu ki, 16GB bellekle modifiye edilen RTX 2080, VRAM artışı sonrasında standart modele yakın bir performans sunuyor. Üstelik Resident Evil 4 üzerinde VRAM kullanımının 8GB'ın üzerinde çıktığını görüyoruz. Bu da işlemin başarılı olduğunu doğruluyor. Dolayısıyla tek bir başlık özelinde performans değerlendirmesi yapmak doğru olmayabilir. Unutmadan, bu tür modifikasyonların ancak profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini hatırlatalım.

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GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi