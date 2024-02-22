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    GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi

    Nvidia Turing mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 2080, 16GB VRAM'le modifiye edildi. Peki 8GB bellekle tanıtılan GPU, daha yüksek bellekler ile neler sunuyor? İşte detaylar
    GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında rekabet sürerken, VRAM kapasitelerinin sınırlı bir biçimde arttığına tanık oluyoruz. Dolayısıyla eski nesi GPU'lar, daha yüksek bellekler ile modifiye edilmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere RTX 3060 6GB modelinin başarılı bir şekilde 12GB VRAM ile yenilendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de bunun son örneği RTX 2080 oldu. Turing mimarisinin tepe model kartı, 16GB VRAM'le yenilendi. İşte detaylar

    GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi

    Hatırlayacak olursak 2018 yılında 699 dolar fiyat etiketiyle lanse edilen RTX 2080, 2.944 CUDA çekirdeği sunan 12nm  TU104-400A-A1 GPU ile tanıtıldı. Ayrıca 1.910Mhz tepe saat hızı, 8GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu sunuyor. Daha önce benzer projelerde bulunan Paulo Gomes ekibi ise, kartın bellek kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmayı başardı.

    Proje sürecine gelirsek, VRAM artışı amacıyla düşük kapasiteli belleklerin PCB'den sökülerek yenileri ile değiştirilmesi yeterli. Ancak ekran kartının yeni bellek türünü tanımak için bazı ince ayarlara ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. İşlem başarılı ile tamamlandığında ise RTX 2080'in 16GB GDDR6 bellekler ile tam uyumlu çalıştığını görüyoruz. 

    İlginç olan şu ki, 16GB bellekle modifiye edilen RTX 2080, VRAM artışı sonrasında standart modele yakın bir performans sunuyor. Üstelik Resident Evil 4 üzerinde VRAM kullanımının 8GB'ın üzerinde çıktığını görüyoruz. Bu da işlemin başarılı olduğunu doğruluyor. Dolayısıyla tek bir başlık özelinde performans değerlendirmesi yapmak doğru olmayabilir. Unutmadan, bu tür modifikasyonların ancak profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 15 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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