GeForce RTX 2080 16GB VRAM'le modifiye edildi
Hatırlayacak olursak 2018 yılında 699 dolar fiyat etiketiyle lanse edilen RTX 2080, 2.944 CUDA çekirdeği sunan 12nm TU104-400A-A1 GPU ile tanıtıldı. Ayrıca 1.910Mhz tepe saat hızı, 8GB GDDR6 bellek ve 256 bit bellek veriyolu sunuyor. Daha önce benzer projelerde bulunan Paulo Gomes ekibi ise, kartın bellek kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarmayı başardı.
Proje sürecine gelirsek, VRAM artışı amacıyla düşük kapasiteli belleklerin PCB'den sökülerek yenileri ile değiştirilmesi yeterli. Ancak ekran kartının yeni bellek türünü tanımak için bazı ince ayarlara ihtiyaç duyduğunu söyleyelim. İşlem başarılı ile tamamlandığında ise RTX 2080'in 16GB GDDR6 bellekler ile tam uyumlu çalıştığını görüyoruz.
İlginç olan şu ki, 16GB bellekle modifiye edilen RTX 2080, VRAM artışı sonrasında standart modele yakın bir performans sunuyor. Üstelik Resident Evil 4 üzerinde VRAM kullanımının 8GB'ın üzerinde çıktığını görüyoruz. Bu da işlemin başarılı olduğunu doğruluyor. Dolayısıyla tek bir başlık özelinde performans değerlendirmesi yapmak doğru olmayabilir. Unutmadan, bu tür modifikasyonların ancak profesyoneller tarafından ve profesyonel ekipmanlarla yapılabileceğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.