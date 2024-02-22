Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı!

Nvidia'nın net karı son çeyrekte yıllık %769 gibi inanılmaz bir oranda artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kâr elde etmişti. Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.
Piyasa beklentisi Nvidia'nın 20,6 milyar dolar gelir ve 4,64 dolar hisse başına kâr elde edeceği yönündeydi. Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.
Veri Merkezi segmenti büyümenin itici gücü oldu
Bu çeyrek, Nvidia'nın rekor kâr ve gelir elde ettiği üst üste üçüncü çeyrek oldu. Kazanç raporu segmentine göre incelendiğinde, Nvidia'nın Veri Merkezi bölümü büyümenin açık ara itici gücü oldu. Veri Merkezi gelirleri bu çeyrekte 18,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen senenin aynı döneminde elde edilen 3,6 milyar dolarlık gelire göre inanılmaz bir büyümeyi gösteriyor.
NVIDIA'nın CFO'su Colette Kress, dördüncü çeyrekteki Veri Merkezi gelirinin yarısından fazlasının büyük bulut sağlayıcılarından geldiğini ve bu merkezlerin ağırlıklı olarak Nvidia'nın Hopper GPU'larını, büyük dil modellerinin, tavsiye motorlarının ve üretken yapay zeka uygulamalarının eğitimi ve çıktı vermesi için kullandığını belirtti.
Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken bu alanda açık ara lider olan Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana %36'nın üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaşarak Alphabet ve Amazon gibi devleri geride bırakmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.