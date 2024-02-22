Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı!

Tam Boyutta Gör Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık %265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Şirket geçtiğimiz sene aynı çeyrekte 6.1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın net karı son çeyrekte yıllık %769 gibi inanılmaz bir oranda artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kâr elde etmişti. Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.

Piyasa beklentisi Nvidia'nın 20,6 milyar dolar gelir ve 4,64 dolar hisse başına kâr elde edeceği yönündeydi. Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

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Veri Merkezi segmenti büyümenin itici gücü oldu

Bu çeyrek, Nvidia'nın rekor kâr ve gelir elde ettiği üst üste üçüncü çeyrek oldu. Kazanç raporu segmentine göre incelendiğinde, Nvidia'nın Veri Merkezi bölümü büyümenin açık ara itici gücü oldu. Veri Merkezi gelirleri bu çeyrekte 18,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen senenin aynı döneminde elde edilen 3,6 milyar dolarlık gelire göre inanılmaz bir büyümeyi gösteriyor.

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NVIDIA'nın CFO'su Colette Kress, dördüncü çeyrekteki Veri Merkezi gelirinin yarısından fazlasının büyük bulut sağlayıcılarından geldiğini ve bu merkezlerin ağırlıklı olarak Nvidia'nın Hopper GPU'larını, büyük dil modellerinin, tavsiye motorlarının ve üretken yapay zeka uygulamalarının eğitimi ve çıktı vermesi için kullandığını belirtti.

Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken bu alanda açık ara lider olan Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana %36'nın üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaşarak Alphabet ve Amazon gibi devleri geride bırakmayı başardı.

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Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı!