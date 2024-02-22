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    Anlık Bildirim

    Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı!

    Nvidia, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Son çeyrek geliri %265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Net kâr ise %769 artarak 12,29 milyar dolara yükseldi.
    Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bilançosunda 2024 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği 28 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık %265 artışla 22,1 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Şirket geçtiğimiz sene aynı çeyrekte 6.1 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Nvidia'nın net karı son çeyrekte yıllık %769 gibi inanılmaz bir oranda artarak 12,29 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,41 milyar dolarlık kâr elde etmişti. Şirketin geçen mali yılın dördüncü çeyreğinde 57 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 4,93 dolara çıktı.

    Piyasa beklentisi Nvidia'nın 20,6 milyar dolar gelir ve 4,64 dolar hisse başına kâr elde edeceği yönündeydi. Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 24 milyar dolar olarak açıkladı.

    Nvidia rekorlar kırmaya devam ediyor: Net kâr %769 arttı! Tam Boyutta Gör

    Veri Merkezi segmenti büyümenin itici gücü oldu

    Bu çeyrek, Nvidia'nın rekor kâr ve gelir elde ettiği üst üste üçüncü çeyrek oldu. Kazanç raporu segmentine göre incelendiğinde, Nvidia'nın Veri Merkezi bölümü büyümenin açık ara itici gücü oldu. Veri Merkezi gelirleri bu çeyrekte 18,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen senenin aynı döneminde elde edilen 3,6 milyar dolarlık gelire göre inanılmaz bir büyümeyi gösteriyor.

    NVIDIA'nın CFO'su Colette Kress, dördüncü çeyrekteki Veri Merkezi gelirinin yarısından fazlasının büyük bulut sağlayıcılarından geldiğini ve bu merkezlerin ağırlıklı olarak Nvidia'nın Hopper GPU'larını, büyük dil modellerinin, tavsiye motorlarının ve üretken yapay zeka uygulamalarının eğitimi ve çıktı vermesi için kullandığını belirtti.

    Yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken bu alanda açık ara lider olan Nvidia'nın hisseleri, yılın başından bu yana %36'nın üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri ise 1,67 trilyon dolara ulaşarak Alphabet ve Amazon gibi devleri geride bırakmayı başardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 10 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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